मेंस्ट्रुअल कप से डर कैसा? डॉक्टर ने बताया इस्तेमाल करने का आसान तरीका

संक्षेप: मेंस्ट्रुअल कप को लेकर डर और गलतफहमियां आम हैं। लेकिन सही फोल्ड और थोड़ी समझ के साथ इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है। डॉक्टर तान्या बता रही हैं सुरक्षित और सही तरीका।

मेंस्ट्रुअल कप आज के समय में पीरियड्स मैनेजमेंट का एक सुरक्षित, इको-फ्रेंडली और किफायती विकल्प बनकर उभर रहा है। बावजूद इसके, कई महिलाओं के मन में अब भी इसे लेकर डर और झिझक बनी हुई है। सबसे आम सवाल यही होता है- 'इतना बड़ा मेंस्ट्रुअल कप अंदर कैसे जाएगा?' इस पर डॉक्टर तान्या साफ कहती हैं कि मेंस्ट्रुअल कप इंसर्ट करना बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है।

आसान तरीका डॉक्टर के अनुसार, मेंस्ट्रुअल कप को सही तरीके से इस्तेमाल करने की पहली और सबसे अहम स्टेप है- परफेक्ट फोल्ड ढूंढना। आमतौर पर पंच डाउन फोल्ड सबसे आसान माना जाता है। इसमें कप को एक तरफ से दबाकर छोटा किया जाता है जिससे उसका साइज कम हो जाता है और उसे डालना आसान हो जाता है।

डॉक्टर तान्या बताती हैं कि वजाइना एक बेहद elastic और stretchable organ है। यही वजह है कि बच्चे का सिर भी इसी रास्ते से बाहर आ सकता है। ऐसे में मेंस्ट्रुअल कप का अंदर जाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सही पोजिशन में, रिलैक्स होकर और हल्के हाथ से कप डालने पर यह आसानी से अंदर चला जाता है। गलतफहमी एक और बड़ी गलतफहमी यह है कि मेंस्ट्रुअल कप के इस्तेमाल से वजाइना ढीली हो जाती है। डॉक्टर इसे पूरी तरह गलत बताती हैं। उनका कहना है कि वजाइना की elasticity प्राकृतिक होती है और वह खुद को बार-बार सामान्य अवस्था में वापस ले आती है। मेंस्ट्रुअल कप का इससे कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता।

पीरियड रूटीन का हिस्सा बनाएं डॉक्टर तान्या महिलाओं को सलाह देती हैं कि इस सोच से बाहर निकलना चाहिए और अपने पीरियड्स को आसान बनाने का सोचना चाहिए। मेंस्ट्रुअल कप ना सिर्फ लंबे समय तक चलता है बल्कि लीक-फ्री सुरक्षा, कम इंफेक्शन का खतरा और ज्यादा कंफर्ट भी देता है। सही जानकारी, थोड़ा अभ्यास और आत्मविश्वास- बस इतना ही काफी है मेंस्ट्रुअल कप को अपनी पीरियड रूटीन का हिस्सा बनाने के लिए।