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बहुत सोचे बिना रोजाना के खाने में शामिल कर सकते हैं 30 ग्राम फाइबर, गेस्ट्रो डॉक्टर ने बताया क्या खाएं

Avantika Jain लाइव हिन्दुस्तान
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खाने में फाइबर हमारी हेल्थ के लिए एक बेहद जरूरी पोषक तत्व है। यह हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। यहां जानिए रोजाना की डायट में आप कैसे 30 ग्राम फाइबर शामिल कर सकते हैं। 

बहुत सोचे बिना रोजाना के खाने में शामिल कर सकते हैं 30 ग्राम फाइबर, गेस्ट्रो डॉक्टर ने बताया क्या खाएं
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फाइबर दो तरह के होते हैं और दोनों ही सेहत के लिए जरूरी हैं। एक घुलनशील फाइबर होते हैं जो पानी में घुलकर एक जेल की तरह बन जाते हैं। यह ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। दूसरे अघुलनशील फाइबर होते हैं यह पानी में घुलते नहीं है। यह मल को भारी बनाते हैं और उसे पेट से आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे कब्ज नहीं होती। फाइबर की सही मात्रा पाचन क्रिया को सुचारू बनाता है और पुरानी से पुरानी कब्ज को ठीक करता है। फाइबर से भरपूर खाना खाने के बाद पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है, जिससे आप ओवरईटिंग से बच जाते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि रोजाना की डायट में फाइबर कैसे शामिल करें। ऐसे में डॉक्टर सौरभ सेठी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने रोजाना की डायट में बिना सोचे 30 ग्राम से ज्यादा फाइबर शामिल करने के बारे में बताया है जिसे वह खुद भी फॉलो करते हैं।

1) चिया सीड्स पानी

सुबह की शुरुआत चिया सीड्स पानी से करें। एक्सपर्ट कहते हैं कि वह रोजाना सुबह इस पानी के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। दो चम्मच चिया सीड्स से 10 ग्राम फाइबर मिलता है।

2) दाल और बींस

दिन में एक बार दाल या बींस को डायट में जरूर शामिल करें। आधा कप पकी हुई दाल में 8 ग्राम फाइबर होता है।

3) छिलके के साथ फल खाना

डॉक्टर कहते हैं कि वह फलों के छिलके को बिना छीले खाते हैं। बस खाने से पहले फल को वह अच्छी तरह से पानी से धोते हैं। फल के छिलके में बहुत फाइबर होता है। छील कर खाने पर फल के जरूरी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं।

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4) स्नैकिंग के लिए बादाम

भूख लगने पर कुछ खाने का मन होने पर एक्सपर्ट बाजार में मिलने वाली चॉकलेट को खाने की जगह बादाम खाना पसंद करते हैं। लगभग 23 बादामों से 3.5 ग्राम फाइबर मिलता है। इसके अलावा हेल्दी फैट भी होते हैं जो पेट को भरा रखते हैं।

5) फ्लैक्स सीड्स

जो भी आप खाते हैं उसमें फ्लैक्स सीड्स डालकर खाएं। इसके लिए फ्लैक्स सीड्स को दरदरा पीस लें और फिर दही, ओटमील, सलाद में एक चम्मच अलसी के बीज डालकर खाएं। एक चम्मच अलसी पाउडर में 3 ग्राम प्रोटीन होता है।

6) साबुत अनाज

खाने में साबुत अनाज को जरूर शामिल करें। एक कप पके ओट्स में 4 ग्राम फाइबर होता है।

टिप-अगर आप अपने खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो उसके साथ पानी पीना भी बढ़ा दें। बिना पर्याप्त पानी के ज्यादा फाइबर खाने से पेट में गैस या दर्द की समस्या हो सकती है।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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