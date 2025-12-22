सर्दी-जुकाम के बाद बैठ गया गला, डॉक्टर ने बताए सही करने के असरदार उपाय

संक्षेप: सर्दियों के मौसम में खांसी, जुकाम, गले की खराश जैसी समस्या काफी आम हो जाती है। डॉक्टर्स के पास इन मरीजों की लाइन लग जाती है। ऐसे में ईएनटी डॉक्टर ने बताया कि आखिर इससे छुटकारा कैसे मिलेगा।

सर्दियों का मौसम ढेरों बीमारियां अपने साथ लेकर आता है और खासतौर पर सर्दी-जुकाम के मरीज इस मौसम में ज्यादा बढ़ जाते हैं। सर्दी-खांसी के बाद अक्सर हमारा गला बैठ जाता है और खराश सी महसूस होती है। गला चोक होने पर कई बार लोगों की आवाज बदल जाती है या फिर बिल्कुल बैठ जाती है। इस बारे में नोएडा के ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जेके गुप्ता ने बताया कि ये मौसम वीक इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए खतरनाक होता है। वायरल इंफेक्शन होता है और आपको फौरन सर्दी-खांसी जकड़ लेती है। सर्दी खांसी में जब आप बार-बार झींकते या खांसते हैं, तो गले और पाइप में सूजन आ जाती है। इसी सूजन के कारण अक्सर हमारी आवाज बैठ जाती है या फिर कई बार लोगों की आवाज ही चली जाती है। लंबे समय तक अगर ये समस्या बनी रहती है, तो इसमें लैरिंजाइटिस नाम की समस्या पैदा हो जाती है। चलिए बताते हैं इसे सही करने के तरीके।

क्या है सही करने का तरीका अगर आपको शुरुआत में सिर्फ सर्दी-खांसी हुई है, तो गर्म-गुनगुना पानी, तुलसी की चाय या फिर काढ़ा (जिसमें लौंग, इलायची, काली मिर्च) डालकर बना सकते हैं। इसे आप दिन में दो-तीन बार पिएं, गले की खराश में राहत मिलेगी। इसके अलावा सेंधा नमक पानी में डालकर इससे दिन में 4 बार गरारा करें, इससे विंड पाइप में आई सूजन कम होगी।

स्टीम करें अगर आपको सर्दी-जुकाम बना हुआ और साथ में गला बैठ गया है, तो स्टीम भी राहत दिलाएगा। स्टीम आपको सिर्फ नमक पानी से करना है, इसमें विक्स नहीं डालनी है। डॉक्टर का कहना है कि विक्स उतनी फायदेमंद नहीं होती और इससे गला और खराब हो सकता है। आप सिर्फ पानी में नमक डालें और स्टीम लें, गला ज्यादा बैठा हो तो मुंह खोलकर स्टीम लेना भी सही होगा।

कब जाएं डॉक्टर के पास डॉक्टर जेके गुप्ता का कहना है कि गले की खराश, आवाज बैठना या फिर बिल्कुल आवाज न आना, तीन दिन से ऊपर हो जाए, तो डॉक्टर को दिखाएं। ऐसी स्थिती में ये सीरियस इंफेक्शन या फिर थ्रोट अल्सर हो सकता है। इसमें फिर आपके ये बेसिक घरेलू उपाय काम नहीं करेंगे बल्कि दवा से ही आराम आएगा।

क्या न करें सर्दी-खांसी, खराश होने पर दही, ठंडी चीजें, चावल, आइसक्रीम, चिकनाई वाली चीजों से परहेज करें। इसके अलावा ज्यादा तेज बोलना भी आपकी खराश को बढ़ा सकता है। इस दौरान खूब सारा पानी पिएं।