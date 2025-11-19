Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थhow to fix cold hand and feet in winter yoga teacher share 3 exercise to improve blood circulation
सर्दियों में हाथ-पैर ठंड से सुन्न हो जाते हैं तो योगा टीचर से जानें कौन सी एक्सरसाइज से होगा फायदा

सर्दियों में हाथ-पैर ठंड से सुन्न हो जाते हैं तो योगा टीचर से जानें कौन सी एक्सरसाइज से होगा फायदा

संक्षेप: how to keep warm hand and feet in winter: सर्दियों में मोजे और ग्लव्स पहनने के बाद भी आपके हाथ-पैर गर्म नहीं होते बल्कि बाकी लोगों के हैंड एंड फीट का टेंपरेचर नॉर्मल ही रहता है। तो आपको रोजाना पैर की ये 3 एक्सरसाइज करने की जरूरत है। जिससे पैर आसानी से गर्म हो जाएंगे।

Wed, 19 Nov 2025 02:21 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दियों में हाथ-पैर ठंडे होना कॉमन है। लेकिन कुछ लोग हाथ-पैरों के ठंडे होने की समस्या से कुछ ज्यादा ही परेशान रहते हैं। रातभर कंबल में पैर रखने के बावजूद उनके पैर गर्म नहीं होते। जिसकी वजह से नींद ना आने की समस्या हो जाती है। दरअसल, सर्दियों में हाथ-पैर बहुत ज्यादा ठंडे होने की प्रॉब्लम केवल मौसम नहीं होता बल्कि ऐसा खराब ब्लड सर्कुलेशन और दूसरी कुछ बीमारियों की वजह से होता है। योगा टीचर प्रणय बताते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन की कमी, स्ट्रेस और हाइपोथायराडिज्म की वजह से हाथ-पैर बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। ठंड में ब्लड सर्कुलेशन अगर ठीक से नहीं होता और हाथ-पैर ठंडे बने रहते हैं तो ये योगासन पैरों और हाथों को गर्म बनाकर रखने में मदद करेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हाथ-पैरों को गर्म रखने के लिए कौन सा योगासन करें?

शरीर में अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता तो ठंड के मौसम में ये समस्या बढ़ जाती है क्योंकि ब्लड जमने का प्रोसेस होता है। इसलिए हाथ-पैर में पूरा ब्लड नहीं पहुंचता और वो ठंडे रहते हैं। पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए ये योगासन करें।

पाद उंगली नमन

मैट पर बैठकर पैरों को बिल्कुल सीधा कर लें। अब दोनों पैरों को साथ में एकजुट करते हुए उंगलियों को नीचे की ओर झुकाएं। ऐसे जैसे कि आप पैरों से किसी को नमस्कार कर रहे हैं। उंगलियों के इस रोटेशन को ही पाद उंगली नमन बोलते हैं। इस आसन को रोजाना पांच मिनट करें।

पिंडलियों की स्ट्रेचिंग

मैट पर सीधा बैठने के बाद काल्फ की मसल्स की स्ट्रेचिंग करें। पिंडलियों को स्ट्रेच करने के लिए दोनों पैर के पंजों को आपस में एकसाथ करें और आगे और पीछे की तरफ खीचें। पंजों में खिंचाव को महसूस करें जो कि पूरे काल्फ मसल्स तक जाना चाहिए। ये योगाभ्यास पैरों में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है।

पैर के पंजों का रोटेशन

तीसरी एक्सरसाइज में सीधे बैठकर पैरों को सामने की ओर स्ट्रेट करें और पंजों को जोड़कर साथ में चारों दिशाओं में घुमाएं। पंजों में रोटेशन के साथ ही मसल्स में स्ट्रेच को महसूस करें। इन तीनों एक्सरसाइज को करने से ठंड के मौसम में पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और पैरों के ठंडे होने की समस्या कम होगी।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
Winter Season Health Tips Health Tips In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।