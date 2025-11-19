सर्दियों में हाथ-पैर ठंड से सुन्न हो जाते हैं तो योगा टीचर से जानें कौन सी एक्सरसाइज से होगा फायदा

संक्षेप: how to keep warm hand and feet in winter: सर्दियों में मोजे और ग्लव्स पहनने के बाद भी आपके हाथ-पैर गर्म नहीं होते बल्कि बाकी लोगों के हैंड एंड फीट का टेंपरेचर नॉर्मल ही रहता है। तो आपको रोजाना पैर की ये 3 एक्सरसाइज करने की जरूरत है। जिससे पैर आसानी से गर्म हो जाएंगे।

सर्दियों में हाथ-पैर ठंडे होना कॉमन है। लेकिन कुछ लोग हाथ-पैरों के ठंडे होने की समस्या से कुछ ज्यादा ही परेशान रहते हैं। रातभर कंबल में पैर रखने के बावजूद उनके पैर गर्म नहीं होते। जिसकी वजह से नींद ना आने की समस्या हो जाती है। दरअसल, सर्दियों में हाथ-पैर बहुत ज्यादा ठंडे होने की प्रॉब्लम केवल मौसम नहीं होता बल्कि ऐसा खराब ब्लड सर्कुलेशन और दूसरी कुछ बीमारियों की वजह से होता है। योगा टीचर प्रणय बताते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन की कमी, स्ट्रेस और हाइपोथायराडिज्म की वजह से हाथ-पैर बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। ठंड में ब्लड सर्कुलेशन अगर ठीक से नहीं होता और हाथ-पैर ठंडे बने रहते हैं तो ये योगासन पैरों और हाथों को गर्म बनाकर रखने में मदद करेंगे।

हाथ-पैरों को गर्म रखने के लिए कौन सा योगासन करें? शरीर में अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता तो ठंड के मौसम में ये समस्या बढ़ जाती है क्योंकि ब्लड जमने का प्रोसेस होता है। इसलिए हाथ-पैर में पूरा ब्लड नहीं पहुंचता और वो ठंडे रहते हैं। पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए ये योगासन करें।

पाद उंगली नमन मैट पर बैठकर पैरों को बिल्कुल सीधा कर लें। अब दोनों पैरों को साथ में एकजुट करते हुए उंगलियों को नीचे की ओर झुकाएं। ऐसे जैसे कि आप पैरों से किसी को नमस्कार कर रहे हैं। उंगलियों के इस रोटेशन को ही पाद उंगली नमन बोलते हैं। इस आसन को रोजाना पांच मिनट करें।

पिंडलियों की स्ट्रेचिंग मैट पर सीधा बैठने के बाद काल्फ की मसल्स की स्ट्रेचिंग करें। पिंडलियों को स्ट्रेच करने के लिए दोनों पैर के पंजों को आपस में एकसाथ करें और आगे और पीछे की तरफ खीचें। पंजों में खिंचाव को महसूस करें जो कि पूरे काल्फ मसल्स तक जाना चाहिए। ये योगाभ्यास पैरों में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है।