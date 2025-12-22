डायबिटीज में कैसे खाएं गेहूं की रोटी? न्यूट्रीशनिस्ट की बताई ये 3 बातें ध्यान रखें, नहीं बढ़ेगी शुगर!
Wheat Roti in Diabetes: डायबिटीज में गेहूं की रोटी कैसे खाएं, जिससे शुगर भी ना बढ़े? न्यूट्रीशनिस्ट डॉ हर्षिता कौशिक ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में इसी से जुड़े 3 हैक शेयर किए हैं।
डायबिटीज की बीमारी इतनी कॉमन हो गई है कि आज लगभग हर दूसरे घर में आपको डायबिटीज के मरीज जरूर मिल जाएंगे। खैर, ये एक लाइफस्टाइल यानी आपके रहन-सहन से संबंधी बीमारी है, इसलिए शुगर कंट्रोल रखने के लिए परहेज करना बहुत जरूरी है। अब जब बात परहेज की होती है, तो गेहूं की रोटियां छोड़ने की भी सलाह दी जाती है। दरअसल गेहूं की रोटी खाने के बाद ब्लड शुगर स्पाइक तेजी से होता है, यही वजह है कि कई लोग इन्हें अवॉइड करते हैं। हालांकि रोटी छोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि शुरू से ही ये हमारी डाइट का हिस्सा रही हैं। तो फिर भला डायबिटीज में रोटी कैसे खाएं, जिससे शुगर भी ना बढ़े? न्यूट्रीशनिस्ट डॉ हर्षिता कौशिक ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में इसी से जुड़े 3 हैक शेयर किए हैं।
डिनर में रोटी खाना अवॉइड करें
डॉ हर्षिता कहती हैं कि अगर आपको डायबिटीज में भी गेहूं की रोटी खानी है, तो कोशिश करें कि हमेशा ब्रेकफास्ट या लंच में ही खाएं। इन्हें डिनर में खाने से परहेज करें। दरअसल सुबह के समय बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, यानी बॉडी अच्छे से ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है। जबकि रात में ये कम हो जाती है और ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं होती, जिस वजह से ग्लूकोज ब्लड में ज्यादा देर तक रहता है और शुगर स्पाइक होने का रिस्क बढ़ जाता है।
रोटी को प्रोटीन से भरपूर बनाएं
दूसरी टिप शेयर करते हुए डॉ हर्षिता बताती हैं कि आप अपनी रेगुलर रोटी को प्रोटीन रिच बना सकते हैं। इसके लिए 50 प्रतिशत गेहूं का आटा लें और उसमें उतना ही बेसन या सोयाबीन मिला दें। इस तरह रोटी बनाकर खाएंगे तो पोस्ट मील ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगा। बेसन और सोयाबीन जैसी प्रोटीन रिच चीजें एड करने से रोटी का ओवरऑल ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है।
खूब सारी सब्जियों और प्रोटीन के साथ खाएं रोटी
आखिर में न्यूट्रीशनिस्ट की सलाह है कि आप जब भी रोटी खाएं, उसके साथ ढेर सारी सब्जियां सलाद के रूप में खाएं। साथ ही एक बड़ी कटोरी कोई भी प्रोटीन रिच सोर्स जैसे दाल, पनीर या राजमा शामिल करें। कोशिश करें कि सलाद को सबसे शुरू में खाएं, इससे आप ओवरईट भी नहीं करेंगे और ब्लड शुगर स्पाइक भी नहीं होगा। प्रोटीन एड करने से ग्लूकोज धीरे धीरे ब्लड में रिलीज होता है, इंसुलिन पर अचानक प्रेशर नहीं पड़ता और पोस्ट मील ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है।
खाने के बाद 10 मिनट की वॉक जरूरी
लंच या डिनर कुछ भी करें, उसके बाद एक 10 मिनट की वॉक आपको जरूर करनी चाहिए। सिर्फ इतना करने से आप अपनी पोस्ट मील शुगर स्पाइक को कम कर सकते हैं। यही नहीं, आपके हार्ट के लिए भी ये आदत काफी फायदेमंद है। इसके अलावा खाने के 3 घंटे बाद शुगर स्पाइक तेजी से होता है, तब आप एंटी ग्रैविटी वर्कआउट जैसे सीढ़ियां चढ़ना-उतरना या नाइट्रिक ऑक्साइड डंप वर्कआउट कर सकते हैं, काफी फायदा मिलता है।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
