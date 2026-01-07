मूली खाएं बिना डर! न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए पाचन सुधारने के आसान तरीके

संक्षेप: सर्दियों में मूली से गैस और ब्लोटिंग की समस्या आम है। न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं कि सही किस्म, सही पकाने का तरीका और सही कॉम्बिनेशन अपनाकर मूली को आसानी से पचाया जा सकता है।

सर्दियों के मौसम में मूली (Radish/Mooli) भारतीय घरों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली सब्जियों में से एक है। सलाद, सब्जी, पराठा या सूप- हर रूप में मूली को पसंद किया जाता है। यह ना केवल स्वाद में तीखी और कुरकुरी होती है, बल्कि पोषण से भी भरपूर होती है। हालांकि, कई लोगों को मूली खाने के बाद गैस, पेट फूलना और भारीपन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मूली को डाइट से हटाया जाए। न्यूट्रिशनिस्ट कविता देवगन के अनुसार, मूली से होने वाली दिक्कतों की वजह सब्जी नहीं, बल्कि उसे खाने का गलत तरीका है।

मूली के पोषण लाभ मूली कैलोरी में कम लेकिन फाइबर, विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स और कई जरूरी मिनरल्स से भरपूर होती है। Human Nutrition & Metabolism में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, मूली ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है जिससे डायबिटीज का खतरा कम हो सकता है। बावजूद इसके, इसकी तीखी प्रकृति और हाई फाइबर कुछ लोगों के पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकती है।

सही मूली का चुनाव है जरूरी न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं कि सभी तरह की मूली पाचन पर एक जैसा असर नहीं डालती। लाल मूली ज्यादा तीखी होती है, जबकि सफेद मूली में पानी की मात्रा अधिक होती है और यह पचाने में आसान होती है। अगर आपको गैस या एसिडिटी की समस्या रहती है तो सफेद मूली का चुनाव बेहतर रहता है।

पकाने का तरीका बदलें मूली को कच्चा खाने से अक्सर ब्लोटिंग बढ़ जाती है। इसे हल्का भाप में पकाना या हल्का सा भूनना इसके फाइबर को नरम कर देता है और तीखापन कम करता है। पकाने से मूली का स्वाद हल्का मीठा हो जाता है और यह पेट के लिए आसान बन जाती है।

इसके अलावा, फर्मेंटेड या अचार वाली मूली भी पाचन के लिए फायदेमंद होती है। फर्मेंटेशन से मूली में प्रोबायोटिक्स बढ़ते हैं जो गट हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। जल्दी अचार बनाने के लिए मूली को पतला काटकर उसमें सेब का सिरका, नमक और थोड़ी चीनी मिलाकर 30 मिनट के लिए रख दें।

इन चीजों के साथ करें सेवन मूली को अदरक, नींबू या जीरा जैसे पाचन बढ़ाने वाले तत्वों के साथ खाने से गैस की समस्या कम होती है। सलाद में कद्दूकस किया हुआ अदरक या नींबू का रस डालना फायदेमंद होता है। दही या छाछ जैसे प्रोबायोटिक फूड्स के साथ मूली खाने से भी पाचन सुधरता है।

मात्रा पर रखें ध्यान: एक्सपर्ट्स के मुताबिक, किसी भी हेल्दी फूड को ज्यादा मात्रा में खाना नुकसानदायक हो सकता है। मूली को थोड़ी मात्रा से शुरू करें और शरीर की प्रतिक्रिया समझें।