राजस्थान से लेकर पंजाब तक में मिलने वाली इस सब्जी को ठंड में ना करें इग्नोर, न्यूट्रिशनिस्ट से जान लें खाने के 6 तरीके
How to eat mogri or sangri for health benefits: सर्दियों में मूली की फलियां सांगरी या मूगरी जिसे बोलते हैं, हर जगह मिलती है। इन्हें देखकर इग्नोर करने की बजाय डाइट में शामिल करें। न्यूट्रिशनिस्ट से जानें सांगरी को खाने के बेस्ट तरीके, जिससे सेहत को हो ज्यादा फायदा।
सर्दियों में हरी और ताजी सब्जियों की भरमार रहती है। मूली, गाजर, गोभी और हरे साग के अलावा सांगरी भी खूब मिलती है। जिसे पंजाबी में मूंगरी और राजस्थान में सांगरी के नाम से जानते हैं। आमतौर पर मूली की फली या अंग्रेजी में रेडिश पॉड के नाम पर भी लोग इसे जानते हैं। ये सब्जी खाने के काफी सारे फायदे हैं। इसलिए डाइट में सांगरी को जरूर शामिल करना चाहिए। न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन इस न्यूट्रिशन से भरपूर सब्जी को खाने के पूरे 6 तरीके बता रही हैं। जिसे आप भी जरूर नोट कर लें।
सांगरी के फायदे
सांगरी या मूंगरी खाने के हेल्थ को कई सारे फायदे हैं। ये फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है। इसलिए सांगरी खाने के ये फायदे जरूर नोट कर लें।
हाई फाइबर से भरपूर होने की वजह से सांगरी पेट के लिए फायदेमंद बताया गया है। ये डाइजेशन को स्मूद करती है और साथ ही ब्लोटिंग को कम करती है। जिससे गैस, अपच, बदहजमी की दिक्कत कम होती है।
लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से सांगरी ब्लड शुगर को स्लो करती है और डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद होती है।
विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से सांगरी खाने स्किन में कोलेजन बूस्ट होता है और साथ ही स्किन ब्राइट होती है।
ग्लूकोसाइनलोट्स एंटी इंफ्लामेटरी होता है जो लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। साथ ही लाइट होने की वजह से डाइजेशन में आसान होता है।
सांगरी किन तरीकों से खाएं और डाइट में शामिल करे
फाइबर से भरपूर होने के साथ ही गट हेल्थ के लिए फायदेमंद सांगरी को खाने के कई सारे तरीके हैं। न्यूट्रिशनिस्ट लीमा बता रही है कि इसे इन 6 आसान तरीकों से खाया जा सकता है।
1) सांगरी की चटनी बनाकर खाएं। चटनी बनाने के लिए लहसुन, धनिया, हरी मिर्च और नींबू के रस के साथ मिलाकर टेस्टी और मजेदार चटनी बनकर तैयार हो जाती है।
2) सांगरी को सिंपली केवल हल्का सा फ्राई और रोस्ट करके भी खाया जा सकता है।
3)सांगरी का टेस्ट सलाद के साथ ही बहुत टेस्टी लगता है। ये सलाद में एक्सट्रा क्रंच ऐड कर देता है। तो इसे सलाद के रूप में शामिल करके भी खाया जा सकता है।
4) सांगरी कि सब्जी काफी सारे घरों में बनती है और आप इसे दाल में डालकर भी टेस्टी दाल या सांभर तैयार कर सकते हैं।
5) सांगरी का क्विक, इंस्टेंट अचार बनाकर तैयार करें।
6) या, इसे नमक और नींबू के साथ मिलाकर कच्चा भी खाया जा सकता है। तो अगर आप इस सीजनल सब्जी के हेल्थ बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो इन 6 तरीकों से डाइट में स्मार्टली शामिल कर सकते हैं।
