Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थHow to eat mogri or sangri for health benefits nutritionist share 6 best method to eat
राजस्थान से लेकर पंजाब तक में मिलने वाली इस सब्जी को ठंड में ना करें इग्नोर, न्यूट्रिशनिस्ट से जान लें खाने के 6 तरीके

राजस्थान से लेकर पंजाब तक में मिलने वाली इस सब्जी को ठंड में ना करें इग्नोर, न्यूट्रिशनिस्ट से जान लें खाने के 6 तरीके

संक्षेप:

How to eat mogri or sangri for health benefits: सर्दियों में मूली की फलियां सांगरी या मूगरी जिसे बोलते हैं, हर जगह मिलती है। इन्हें देखकर इग्नोर करने की बजाय डाइट में शामिल करें। न्यूट्रिशनिस्ट से जानें सांगरी को खाने के बेस्ट तरीके, जिससे सेहत को हो ज्यादा फायदा।

Wed, 3 Dec 2025 01:33 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दियों में हरी और ताजी सब्जियों की भरमार रहती है। मूली, गाजर, गोभी और हरे साग के अलावा सांगरी भी खूब मिलती है। जिसे पंजाबी में मूंगरी और राजस्थान में सांगरी के नाम से जानते हैं। आमतौर पर मूली की फली या अंग्रेजी में रेडिश पॉड के नाम पर भी लोग इसे जानते हैं। ये सब्जी खाने के काफी सारे फायदे हैं। इसलिए डाइट में सांगरी को जरूर शामिल करना चाहिए। न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन इस न्यूट्रिशन से भरपूर सब्जी को खाने के पूरे 6 तरीके बता रही हैं। जिसे आप भी जरूर नोट कर लें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सांगरी के फायदे

सांगरी या मूंगरी खाने के हेल्थ को कई सारे फायदे हैं। ये फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है। इसलिए सांगरी खाने के ये फायदे जरूर नोट कर लें।

हाई फाइबर से भरपूर होने की वजह से सांगरी पेट के लिए फायदेमंद बताया गया है। ये डाइजेशन को स्मूद करती है और साथ ही ब्लोटिंग को कम करती है। जिससे गैस, अपच, बदहजमी की दिक्कत कम होती है।

लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से सांगरी ब्लड शुगर को स्लो करती है और डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद होती है।

विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से सांगरी खाने स्किन में कोलेजन बूस्ट होता है और साथ ही स्किन ब्राइट होती है।

ग्लूकोसाइनलोट्स एंटी इंफ्लामेटरी होता है जो लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। साथ ही लाइट होने की वजह से डाइजेशन में आसान होता है।

सांगरी किन तरीकों से खाएं और डाइट में शामिल करे

फाइबर से भरपूर होने के साथ ही गट हेल्थ के लिए फायदेमंद सांगरी को खाने के कई सारे तरीके हैं। न्यूट्रिशनिस्ट लीमा बता रही है कि इसे इन 6 आसान तरीकों से खाया जा सकता है।

1) सांगरी की चटनी बनाकर खाएं। चटनी बनाने के लिए लहसुन, धनिया, हरी मिर्च और नींबू के रस के साथ मिलाकर टेस्टी और मजेदार चटनी बनकर तैयार हो जाती है।

2) सांगरी को सिंपली केवल हल्का सा फ्राई और रोस्ट करके भी खाया जा सकता है।

3)सांगरी का टेस्ट सलाद के साथ ही बहुत टेस्टी लगता है। ये सलाद में एक्सट्रा क्रंच ऐड कर देता है। तो इसे सलाद के रूप में शामिल करके भी खाया जा सकता है।

4) सांगरी कि सब्जी काफी सारे घरों में बनती है और आप इसे दाल में डालकर भी टेस्टी दाल या सांभर तैयार कर सकते हैं।

5) सांगरी का क्विक, इंस्टेंट अचार बनाकर तैयार करें।

6) या, इसे नमक और नींबू के साथ मिलाकर कच्चा भी खाया जा सकता है। तो अगर आप इस सीजनल सब्जी के हेल्थ बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो इन 6 तरीकों से डाइट में स्मार्टली शामिल कर सकते हैं।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
Health Tips Health Tips In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।