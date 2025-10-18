सर्दियों में बादाम कैसे खाएं: भिगोकर या सूखे? जानें क्या है सही तरीका?
संक्षेप: सर्दियों में शरीर में गर्माहट के लिए बादाम का सेवन फायदेमंद माना जाता है। लेकिन यह सवाल अक्सर मन में आता है कि इन्हें भिगोकर खाएं या सूखे, इसके लिए यहां सही तरीका।
सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए बादाम का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है। बादाम में विटामिन E, फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं जो दिमाग, दिल और त्वचा तीनों के लिए लाभकारी हैं। लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या सर्दियों में बादाम भिगोकर खाना चाहिए या सूखा ही खाना बेहतर है? दरअसल, दोनों ही तरीकों के अपने फायदे हैं लेकिन अगर आप बादाम को सही तरह से और सही समय पर खाते हैं तो इसके पोषक तत्वों का असर कई गुना बढ़ जाता है। आइए जानते हैं सर्दियों में बादाम खाने का सही तरीका और भिगोए बनाम बिना भिगोए बादाम के फायदे–
भिगोए हुए बादाम खाने के फायदे–
- आसानी से पचते हैं: भिगोए हुए बादाम की बाहरी परत मुलायम हो जाती है जिससे इन्हें चबाना और पचाना आसान होता है।
- पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण: भीगने से बादाम में मौजूद एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं जिससे शरीर विटामिन और मिनरल्स को आसानी से अवशोषित कर पाता है।
- त्वचा और बालों के लिए बेहतर: विटामिन E की मात्रा भीगे बादाम से ज्यादा असर दिखाती है जिससे त्वचा मुलायम और बाल मजबूत बनते हैं।
- इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है: भिगोए बादाम सर्दी-जुकाम और संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं।
बिना भिगोए बादाम खाने के फायदे –
- गर्माहट प्रदान करते हैं: सर्दियों में सूखे बादाम खाने से शरीर को गर्मी मिलती है।
- लंबे समय तक एनर्जी देते हैं: सूखे बादाम में मौजूद हेल्दी फैट्स धीरे-धीरे ऊर्जा छोड़ते हैं जिससे दिनभर एक्टिव रहते हैं।
- रोजमर्रा की स्नैकिंग के लिए अच्छे: इन्हें कहीं भी आसानी से खाया जा सकता है – जैसे काम के बीच, ट्रैवल करते समय या चाय के साथ।
क्या है सही तरीका?
- अगर आपका पाचन कमजोर है या मुंहासों की समस्या रहती है तो भिगोए हुए बादाम खाना बेहतर रहेगा।
- अगर आप ऊर्जा और गर्माहट चाहते हैं तो 2–3 सूखे बादाम सुबह दूध के साथ खाएं।
- बेहतर परिणाम के लिए सर्दियों में 4–6 बादाम रोजाना सेवन करें।
सर्दियों में बादाम भिगोकर खाना बेहतर माना जाता है क्योंकि यह आसानी से पचते हैं और शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों का पूरा लाभ देते हैं। हालांकि, सीमित मात्रा में सूखे बादाम भी शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं। इसलिए आप दोनों तरीकों से बादाम का सेवन कर सकते हैं, बस मात्रा और समय का ध्यान रखें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
