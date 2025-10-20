Hindustan Hindi News
फेस्टिव सीजन में वजन कंट्रोल में कैसे रखें, हेल्थ एक्सपर्ट ने बताए 5 टिप्स

संक्षेप: त्योहार बिना पकवान-मिठाई के अधूरा होता है लेकिन ज्यादा खाने से वजन भी तेजी से बढ़ जाता है। वजन कंट्रोल करने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट ने कुछ आसान टिप्स बताए हैं, जिन्हें फॉलो कर आप फिट रह सकते हैं।

Mon, 20 Oct 2025 09:07 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
त्योहार के सीजन में पकवान-मिठाइयां बिना खाये कोई नहीं रह सकता। घरों में तरह-तरह के पकवान बनते हैं लेकिन इन्हें खाने के बाद वजन कंट्रोल में रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वजन कंट्रोल करने के लिए लोग फिर फेस्टिव सीजन के बाद डाइटिंग करना शुरू करेंगे। कुछ लोग बढ़ते वजन के चक्कर में त्योहार का मजा भी सही से नहीं ले पाते। अगर आप भी वेट गेन से परेशान रहते हैं, तो डॉक्टर गीतांजलि सिंह द्वारा बताए गए कुछ टिप्स को फॉलो करें। इनकी मदद से आपका वजन नहीं बढ़ेगा और स्वाद भी बरकरार रहेगा।

समय पर खाना

त्योहार में खाने का रूटीन बदल सकता है या फिर किसी पार्टी के चक्कर में स्किप भी हो सकता है। खाने का रूटीन बदलना शरीर के लिए अच्छा नहीं है। आप जो भी खाना खाये अपने तय समय पर ही खाएं, भले ही कम खाना खालें। साथ ही आपकी प्लेट में खाने के साथ सलाद भी शामिल करें।

मिठाई कम खाएं

मिठाई में काफी ज्यादा मात्रा में शुगर होती है, जो ब्लड शुगर के साथ वजन भी बढ़ाती है। ऐसे में मिठाई 1-2 खाएं, इससे ज्यादा न खाएं। देर रात में मिठाई खाने से परहेज करें। रात में मिठाई खाकर सोने से ये हजम नहीं होती।

खूब पानी पिएं

त्योहार के सीजन में पानी पीना बिल्कुल न भूलें। जितना पानी पी लेंगे, उतना ही वजन कंट्रोल में रहेगा। इससे आप जो भी खा रहे होंगे वो सब हजम होगा और मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होगा।

15 मिनट एक्सरसाइज

त्योहारों में बिजी होने के कारण आप एक्सरसाइज को ज्यादा समय नहीं दे पा रहे होंगे। लेकिन अगर आप 15 मिनट की वॉक कर लेंगे, तो वेट गेन नहीं होगा। बल्कि जो भी ऑयली, मीठा खाया होगा सब पच जायेगा।

नो ओवरईटिंग

किसी के साथ बातों में ओवरईटिंग न करें। ओवरईटिंग करने से भी वजन तेजी से बढ़ेगा। जितनी भूख है, उतना ही खाना खाएं। इसके बाद पर्याप्त नींद लें। आराम शरीर के लिए काफी जरूरी है।

