आलू और दही से ब्लड शुगर होगा कंट्रोल! घर में मिलने वाली ऐसी 5 चीजें जिनसे खत्म होगा डायबिटीज का खतरा

भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसकी वजह खासतौर पर आजकल की खराब लाइफस्टाइल भी है। लेकिन लोग शुगर होने पर हर चीज से दूरी बना लेते हैं, जो गलत है। कई ऐसी चीजें हैं, जिनसे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा। चलिए आपको इन चीजों के बारे में बताते हैं।

क्या आपको भी लगता है कि आलू खाने से आपका ब्लड शुगर बढ़ सकता है। क्या आप भी आज तक यही मान कर चलते थे कि नट्स या ड्राइफ्रूट्स खाएंगे तो डायबिटीज का खतरा बढ़ जाएगा। CDCES की RD कैरोलिना थॉम्सन का कहना है कि ब्लड शुगर बढ़ने से आपको ज्यादा भूख और थकान महसूस होगी। इससे शरीर में इंफ्लेमेशन भी बढ़ेगा। जिससे दिल की बीमारियों और टाइप 2 डायबिटीज होने का डर रहेगा। यहां कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बताया जा रहा है, जिनसे ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ जरूरी बदलाव भी करना जरूरी होगा। मसलन, वॉक करना या एक्सरसाइज करना, बाहर की तली भूनी चीजें कम खाना। अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल कर रखा है तो इन 5 चीजों के बारे में जरूर जानिए जिन्हें खाने से बल्ड शुगर बढ़ने का खतरा कम हो जाएगा।

कौन सी हैं ये 5 चीजें? 1- आलू से कम होगा बल्ड शुगर ये पढ़कर आपको जरूर हैरानी होगी कि क्या आलू खाने से भी बल्ड शुगर कंट्रोल हो सकता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि आलू को खाया कैसे जाए। बेशक आप आलू को तलकर या इसके चिप्स नहीं खाएंगे।

कैसे आलू खाना है फायदेमंद? आलू को उबालकर उसे ठंडा करना चाहिए। इससे उसमें रेसिस्टेंट स्टार्च बन जाता है। ये स्टार्च साधारण कार्बोहाइड्रेट की तरह नहीं होते। बल्कि हमारे शरीर के लिए फाइबर की तरह काम करते हैं। और इससे बल्ड शुगर नहीं बढ़ता है। आपने देखा होगा दादी-नानी आलू के छिलके नहीं हटाती थीं। आलू को छिलकों के साथ खाने के भी कमाल के फायदे हैं। इससे ब्लड में शुगर का ऑब्जर्वेशन कम होता है।

2- पिस्ता भी दवा से कम नहीं

पिस्ता को सामान्य ड्राईफ्रूट्स समझने की भूल बिल्कुल भी ना करें। इसमें मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है, जिससे शरीर को इंसुलिन का सही इस्तेमाल करने में मदद मिलती है। पिस्ता में प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट होते हैं। ये तीनों एकसाथ मिलकर 'शुगर स्पाइक' को कम करने में मदद करते हैं।

3- स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी भी है पावरहाउस

दिलचस्प है कि स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी मीठे होने के बाद भी शुगर को कंट्रोल करने में मददगार होते हैं। बेरीज में एन्थोसायनिन नाम का तत्व होता है, जो सूजन यानि Inflammation कम करता है। साथ ही इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी ठीक रखता है, बेरीज में कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा मात्रा में होता है।

4- दाल का कमाल

ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए दाल को सबसे बेमिसाल माना जाता है। दाल में प्रोटीन और फाइबर दोनों होता है और इसकी वजह से लंबे समय तक पेट भरा रहता है। अगर आप दोपहर में दाल खाते हैं तो इसका असर रात के खाने वाले शुगर पर भी पड़ती है। यानि दोपहर की दाल रात के खाने से बढ़ने वाले शुगर को भी कंट्रोल करती है।

5- ग्रीक योगर्ट (Greek Yogurt)

ये सामान्य दही से अलग होता है। अगर आप प्लेन बिना चीनी के योगर्ट खाते हैं तो आपको साधारण से ज्यादा प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन आपके मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखता है और इसमें मौजूद गुड बैक्टीरिया आपके गट हेल्थ को सुधारते हैं। इसका असर बल्ड शुगर रेगुलेशन पर भी पड़ता है।