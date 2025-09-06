कान में जमा गंदगी साफ करनी है तो एक्सपर्ट का बताया सही तरीका अपनाएं how to clean ear wax at home without earbuds, हेल्थ टिप्स - Hindustan
कान में जमा गंदगी साफ करनी है तो एक्सपर्ट का बताया सही तरीका अपनाएं

How to clean ears at home naturally: कानों में गंदगी यानी वैक्स जमा होकर हार्ड हो गई है और इसे घर पर ही क्लीन करना चाहते हैं। तो किसी भी लकड़ी या इयर बड्स की बजाय इन घरेलू तरीकों से करें साफ। सारी वैक्स बाहर आ जाएगी।

Sat, 6 Sep 2025
कान के अंदर जमा वैक्स नेचुरल होता है। ये वैक्स कान के अंदर खुद से प्रोड्यूस होता है और कान को बाहरी चीजों, बैक्टीरिया से बचाने में मदद करता है। इस वैक्स में फंसकर इंफेक्शन कान के पर्दे को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन कई बार ये वैक्स हार्ड हो जाता है। जिसकी वजह से कान में दर्द, खुजली या कई बार सनसनाहट सी आवाज आने लगती है। अगर इस तरह के हार्ड वैक्स को बाहर ना निकाला जाए तो ये इयर कैनाल को ब्लॉक कर देती है, जिससे सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है। वैसे तो कान में वैक्स की वजह से समस्या होने पर कान के डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। लेकिन घर में इस वैक्स को हटाना है तो एक्सपर्ट के बताए इन तरीकों को अपनाना चाहिए।

कान साफ करने के लिए बिल्कुल ना डालें ये चीजें

एक्सपर्ट का कहना है कि कान में जमा वैक्स को साफ करने के लिए कभी भी कॉटन बड्स, माचिस की लकड़ी या फिर कोई शार्प चीज नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से वैक्स कान के अंदरूनी हिस्से में चली जाती है और कान को पर्मानेंट डैमेज कर सकती है।

ईयर ड्रॉप्स

कान में जमा गंदगी यानी वैक्स को साफ करना है तो पहले इसे सॉफ्ट करना जरूरी होता है। जिससे कि ये आसानी से बाहर निकल सके। केमिस्ट की शॉप पर आसानी से ईयर ड्रॉप्स मिल जाती है। इन्हें कान में दो से तीन दिन डाले। ऐसा करने से वैक्स सॉफ्ट हो जाएगी और नेचुरली बाहर आ जाएगी। अगर वैक्स निकलने के बाद भी ब्लॉकेज लग रहा तो डॉक्टर को दिखाएं, वो आसानी से गंदगी को रिमूव कर देगा।

बेबी ऑयल या मिनरल ऑयल

अगर आप मार्केट से ईयर ड्रॉप्स लाकर नहीं डाल पा रहे तो घर में ही बेबी ऑयल या किसी मिनरल ऑयल की कुछ बूंद को कान में डालें और दो से तीन दिन में वैक्स सॉफ्ट होकर बाहर आ जाएगी। हालांकि इस दौरान किसी भी शार्प चीज की मदद से वैक्स को बाहर करने की कोशिश ना करें।

