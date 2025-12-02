डायबिटीज कंट्रोल का नेचुरल फार्मूला: डॉ.वैसिली के हेल्थ टिप्स
ब्लड शुगर को नेचुरली कंट्रोल करना आज के लाइफस्टाइल में बेहद जरूरी हो गया है। डॉ. वैसिली ने ऐसे आसान और प्रभावी प्राकृतिक उपाय बताते हैं जिन्हें अपनाकर बिना दवाइयों पर निर्भर हुए शुगर लेवल को संतुलित रखा जा सकता है।
आज के समय में ब्लड शुगर लेवल को नेचुरली बैलेंस करना सिर्फ डायबिटीज मरीजों के लिए ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी हो गया है। गलत खानपान, स्ट्रेस, नींद की कमी और बैठे रहने की आदतें ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकती हैं। इसी विषय पर हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. वैसिली (Dr. Vasilly) ने कुछ ऐसे प्राकृतिक तरीके बताए हैं जिन्हें अपनाकर बिना दवाइयों पर अधिक निर्भर हुए ब्लड शुगर को नियंत्रित किया जा सकता है। इन तरीकों में खानपान में बदलाव, शारीरिक गतिविधि, कुछ हर्बल सपोर्ट और लाइफस्टाइल सुधार शामिल हैं। डॉ. वैसिली के अनुसार, शरीर को संतुलित रखने के लिए 'नियमितता और प्राकृतिक आदतें' सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। अगर छोटे-छोटे बदलाव भी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किए जाएं तो हाई या लो ब्लड शुगर की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है और समग्र स्वास्थ्य भी बेहतर बनता है।
डॉ. वैसिली द्वारा बताए गए नेचुरल तरीके
1. फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें
साबुत अनाज, दालें, हरे पत्तेदार सब्जियां और चिया सीड्स का सेवन करें। फाइबर पाचन को धीमा करता है और शुगर लेवल को अचानक बढ़ने से रोकता है।
2. प्रोसेस्ड कार्ब्स और शुगर कम करें
चीनी, मैदा, पेस्ट्री, सफेद ब्रेड, कोल्ड ड्रिंक्स जैसे फूड्स से दूरी रखें। लो-ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ चुनें।
3. हर भोजन में प्रोटीन का संतुलन रखें
दालें, पनीर, अंडे, नट्स और दही का सेवन करें। प्रोटीन शुगर लेवल को स्टेबल रखता है और भूख कम करता है।
4. नियमित 30 मिनट की वॉक
डॉ. वैसिली के अनुसार तेज चलना (Brisk Walk) ब्लड शुगर बैलेंस करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। भोजन के बाद 10–15 मिनट तक चलना बेहद फायदेमंद है।
5. तनाव कम करें (Stress Management)
मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और योग का अभ्यास करें। स्ट्रेस बढ़ने से शरीर में कॉर्टिसोल बढ़ता है जो ब्लड शुगर को ऊंचा करता है।
6. नींद पूरी करें
कम नींद से इंसुलिन सेंसिटिविटी घटती है। रोज 7–8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद आवश्यक है।
7. हर्बल सपोर्ट अपनाएं
दालचीनी, मेथी दाना, सेब का सिरका ग्रीन टी और करेला जूस ब्लड शुगर को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं।
