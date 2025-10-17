Hindustan Hindi News
त्योहार में वजन बढ़ने का है डर, मन ना मारें बस ध्यान रखें ये बातें

संक्षेप: त्योहारों वाला वीकएंड शुरू हो चुका है। खानपान के मामले में सारे नियम और बंधन टूटेंगे। जरूरत से ज्यादा खाना खाया जाएगा और वजन बढ़ने का डर भी सताएगा। इन सबसे उबरने के लिए शॉर्ट कट लेने की गलती न करें। बता रही हैं दिव्यानी त्रिपाठी

Fri, 17 Oct 2025 03:54 PM
त्योहारों का मौसम यानी खाने और खिलाने का मौका। कई बार आप स्वाद में ज्यादा खा लेती हैं, तो कई बार संकोच में मना नहीं कर पातीं। ऐसे में सेहत की अनदेखी आम बात है। पर इसका असर बाद में नजर आता है। ब्लोटिंग, एसिडिटी, कब्ज जैसी परेशानियों के साथ वजन बढ़ने का डर अलग। यहां से शुरू होता है अपराध बोध, जिससे निपटने के लिए आप डाइटिंग की ओर रुख करती हैं। इस साल आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं। जरूरत है, अपनी दिनचर्या को दोबारा ठीक करनेे की।

क्रैश डाइट नहीं है उपाय

क्रैश डाइट, मतलब वजन कम करने के लिए सख्ती के साथ कम कैलोरी वाला खाना खाना या सिर्फ जूस पीकर रहना। पर, क्या यह वजन कम करने का सटीक फाॅर्मूला माना जा सकता है? आहार सलाहकार डॉ़ भारती दीक्षित कहती हैं कि क्रैश डाइट के बदले में आपको मिलता है, खराब मूड और ऊर्जा में कमी। क्रैश डाइट के कारण हो सकता है कि शुरुआत में आपको यह महसूस हो कि वजन कम हो रहा है, लेकिन असल में वो पानी और मसल्स लॉस होता है। इसके बाद शरीर ‘स्टार्वेशन मोड’ में चला जाता है और मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। वजन कम होने की जगह बढ़ने लगता है।

पानी आएगा काम

त्योहारों के दौरान खानपान के मामले में बरती गई लापरवाहियों के कारण वॉटर रिटेंशन हो सकता है। इससे शरीर में सूजन और पेट फूला हुआ महसूस हो सकता है। इस परेशानी से बचने का सबसे कारगर तरीका है पानी पीना। बकौल डॉ़ भारती, दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पिएं। इसके लिए आप गुनगुना पानी और नीबू-शहद वाला पानी भी सुबह-सुबह पी सकती हैं। नारियल पानी या हर्बल टी आदि भी अच्छे विकल्प हैं।

शुरू करें संतुलित खाना

कई लोग किसी एक दिन ज्यादा खाना खाने के बाद अगले दिन पूरी तरह से भूखे रह जाता हैं। वे ऐसा इस आशा से करते हैं कि इससे पेट को राहत मिलेगी। पर आपकी यह आदत सेहत के लिहाज से ठीक नहीं। भारी-भरकम खाना खाने के बाद अगले दिन कुछ न खाने की जगह घर का हल्का व सादा खाना खाएं। दाल-चावल, रोटी-सब्जी, खिचड़ी जैसी चीजों को अपनी खुराक में शामिल करें। खुराक में फाइबर की मात्रा में इजाफा करें। इसके लिए मौसमी फलों, सब्जियां, सलाद, अंकुरित अनाज अच्छे विकल्प रहेंगे। ये सब शरीर को साफ करने में मदद करते हैं। प्रोबायोटिक यानी दही या छाछ भी पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। इन्हें भी अपने दस्तरखान में जगह दीजिए।

व्यायाम भी शुरू करें फिर से

त्योहार की व्यस्तता में अक्सर हम सब अपने रूटीन से समझौता करते हैं। काम और जिम्मेदारियों के बोझ में व्यायाम के लिए वक्त निकाल पाना दूभर हो जाता है। त्याेहार का दौर बीत जाने के बाद सबसे पहले अपने रूटीन को ठीक करें। व्यायाम की ओर दोबारा रुख करें। बेहतर होगा कि दिन की शुरुआत 20-30 मिनट की वॉक से करें। धीरे-धीरे योग, स्ट्रेचिंग या हल्के-फुल्के व्यायाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा दोबारा बनाएं।

नींद को न करें नजरअंदाज

खानपान के साथ-साथ नींद भी आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। त्योहारों के दौरान नींद पूरी नहीं हो पाती है। इस दौरान देर रात तक जागना, मेहमानों के साथ समय बिताना आदि आम बात होती है। त्योहार के बाद अपनी सेहत को दोबारा दुरुस्त करने के लिए नींद को पटरी पर लाने की कोशिश करें। हर रात सात से आठ घंटे की नींद जरूर लें। पर्याप्त नींद से शरीर खुद की मरम्मत आसानी से कर पाएगा, पाचन तंत्र दोबारा ठीक होगा और साथ ही ऊर्जा का स्तर भी सामान्य हो जाएगा।

इनसे बना लें दूरी

आने वाले एक सप्ताह तक आप त्योहारों की वजह से मिठाइयों का भरपूर स्वाद लेंगी। ऐसे में उसके बाद के कुछ हफ्तों के लिए चीनी से दूरी बना लेना अच्छा रहेगा। इसके लिए कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्कुट, केक, पैकेट वाले स्नैक्स वगैरह से तौबा कर लें। मीठा खाने का मन करे तो खजूर, गुड़ या फल आदि से काम चलाएं।

माइंडफुलनेस यहां भी आएगा काम

मांइडफुलनेस यानी पूरी एकाग्रता से कोई काम करने की कला। मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल के साथ माइंडफुलनेस हमारी जिंदगी से गायब होती जा रही है। इस ओर दोबारा रुख करें। अक्सर हम खाना खाने के दौरान फोन देखते रहते हैं या सामने टीवी चल रहा होता है। इससे हम यह नहीं समझ पाते कि पेट भर गया है या नहीं। अपनी इस आदत को बदलें। ध्यान से हर निवाले को अच्छी तरह से चबा-चबाकर खाएं।

