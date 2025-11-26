Hindustan Hindi News
मोती जैसे चमकेंगे सफेद दांत, बस सुबह-शाम नारियल तेल में ये चीज मिलाकर रगड़ें

संक्षेप:

दांतों का पीलापन मुस्कान के साथ चेहरे की खूबसूरती भी खराब कर देती है। पीलापन दूर करने के लिए लोग कई तरह के टूथपेस्ट-ब्रश का इस्तेमाल करते हैं लेकिन क्या कभी आपने नारियल तेल लगाया है। ये तेल भी पीलापन गायब कर सकता है।

Wed, 26 Nov 2025 10:54 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
चेहरे की मुस्कान खूबसूरती में चार चांद लगा देती है और मुस्कान अच्छी तब होती है, जब दांत मोती जैसे सफेद चमक रहे हो। आजकल दांतों की समस्या काफी बढ़ चुकी है, हर दूसरा व्यक्ति सड़न, कीड़े, दर्द या फिर पीलापन से परेशान है। हर कोई चाहता है कि उसके दांत सफेद और चमकदार रहे, इसके लिए लोग महंगे से महंगा टूथपेस्ट और ब्रश करते हैं। इसके बाद भी दांतों को पीलापन घेर लेता है। जब टूथ इनेमल में छोटे छेद हो जाते हैं, तो बाहरी गंदगी अंदर घुसने लगती है। ऐसे में दांत की ऊपरी परत पीली या धब्बेदार दिखती है। इसे सही करने के लिए कई लोग टीथ व्हाइटनिंग या क्लीनिंग कराते हैं लेकिन आप घर पर नारियल तेल से भी पीलापन खत्म कर सकते हैं। चलिए बताते हैं नारियल तेल कैसे लगाना है।

नारियल तेल के फायदे

नारियल तेल में विटामिन ई, लॉरिक एसिड, कैप्रिक एसिड, और ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो त्वचा और दांतों को चमकाने में मदद करते हैं। नारियल तेल को क्लीनिंग एजेंट माना जाता है।

दांतों में कैसे लगाएं

ऑयल पुलिंग- 3-4 चम्मच नारियल तेल मुंह में भर लें और कुल्ला करने की स्टाइल में ऑयल पुलिंग करें। जीभ से दांतों की सतह पर नारियल तेल लगाएं और 10 मिनट तक ऐसा करें। फिर तेल थूक दें और गुनगुने पानी से कुल्ला करें।

पेस्ट तैयार करें- नारियल तेल में आधा चम्मच हल्दी मिक्स करें और पेस्ट तैयार करें। अब इस पेस्ट को ब्रश या फिर उंगली की मदद से दांतों पर लगाकर रगड़ें। 5 मिनट बाद कुल्ला करके दांतों की सफाई करें।

फायदे क्या है- नारियल तेल से क्लीनिंग करने से दांतों का पीलापन गायब हो जाएगा और इससे कीड़ा नहीं लगेगा। दांतों में अगर सड़न हो रही है, तो इससे भी छुटकारा मिलेगा। नारियल तेल में मौजूद तत्व मसूड़ों की सूजन से राहत दिलाते हैं।

