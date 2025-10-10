1, 2 या 4—दिन में कितनी बार खाना खाएं? हेल्दी रहना है तो डॉक्टर की सलाह जरूर सुनें! How many times should you eat in a day? Hear what the doctor has to say, हेल्थ टिप्स - Hindustan
Healthy eating Tips: एक व्यक्ति को दिन में कितनी बार भोजन करना चाहिए? ये सवाल बहुत आम है लेकिन बड़ा जरूरी भी। आइए जानते हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स का इसपर क्या कहना है।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 07:13 AM
एक व्यक्ति को दिन में कितनी बार भोजन करना चाहिए? ये सवाल बहुत आम है लेकिन बड़ा जरूरी भी। आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि दिन में दो बार ही खाना खाना चाहिए, वहीं कुछ की मानें तो दिन में कई बार छोटी-छोटी मील लेते रहना चाहिए। अब ये तो रही लोगों की बातें लेकिन वाकई हमारी बॉडी को कितने खाने की जरूरत है? आखिर हेल्थ एक्सपर्ट का इसपर क्या कहना है? डॉ मल्हार ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए इस सवाल का बहुत साइंटिफिक और सटीक जवाब दिया है। आइए विस्तार में जानते हैं।

दिन में कितनी बार खाना सही है?

डॉ मल्हार कहते हैं कि असल में ये सवाल ही गलत है। उदाहरण के लिए अगर एक मांसाहारी जानवर को देखें तो वो 4-5 दिन में एक बार ही भोजन करते हैं। उनका भोजन फैट और प्रोटीन से भरपूर होता है, जो उन्हें सभी जरूरी पोषक तत्व देता है। वहीं शाकाहारी जानवर दिन के 16 घंटे घास खाते रहते हैं, क्योंकि उनके खाने में प्रोटीन की मात्रा ना के बराबर होती है। आसान शब्दों में कहें तो आप दिन में कितनी बार खा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बल्कि कैसा भोजन ले रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है।

शरीर की न्यूट्रीशनल रिक्वायरमेंट पूरी करना है जरूरी

डॉ मल्हार कहते हैं कि हम इंसानों की डाइट मिक्स होती है, जिसमें हमें प्रोटीन, कार्ब्स, फैट आदि सब मिलता है। ऐसे में आपके शरीर को कितने पोषक तत्वों की जरूरत है, उस हिसाब से आपको भोजन करना चाहिए। कई बार एक मील में ही आप बॉडी की न्यूट्रीशनल रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, तो कई बार 6 टाइम खाने पर भी शायद वो पूरी ना हो। इसलिए कितनी बार खाना खा रहे हैं, ये सवाल पूछने से बेहतर है कि आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं।

समझें अपनी जरूरतें

डॉ कहते हैं कि आपको सबसे पहले समझना है कि आपका भोजन आपको सही पोषण दे रहा है या नहीं। इसके लिए आप गूगल, चैट जीपीटी या किसी डायटिशियन की सलाह ले कर अपनी मील की न्यूट्रिएंट डेंसिटी निकालकर देख सकते हैं। अगर आपका भोजन आपको सही पोषण नहीं दे रहा है, तो 6 बार खा कर भी आप कुपोषित रह सकते हैं। वहीं 1 अच्छी पोषण से भरपूर मील भी आपके लिए काफी हो सकती है।

