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आयुर्वेद के अनुसार कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए? आचार्य बालकृष्ण ने बताई जरूरी बात!

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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आजकल देर रात तक जागना आम बात हो गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से कम या ज्यादा सोना दोनों ही शरीर पर असर डाल सकते हैं? आचार्य बालकृष्ण ने बताया है कि आयुर्वेद के अनुसार कितने घंटे की नींद शरीर के लिए सही मानी जाती है।

आयुर्वेद के अनुसार कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए? आचार्य बालकृष्ण ने बताई जरूरी बात!

आजकल लगभग हर किसी की स्लीप साइकिल काफी बिगड़ गई है। देर रात तक वर्क, फोन स्क्रॉलिंग की हैबिट और लेट नाइट रूटीन ने नींद के समय को पूरी तरह हिला कर रख दिया है। कुछ लोग तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन रात में उन्हें नींद देर से ही आती है। ऐसे में मुश्किल से 5-6 घंटे की नींद ले कर काम चलाना आजकल बड़ा कॉमन होता जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल में स्लीप का क्या इंपोर्टेंस है। लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन के चलते कुछ लोगों को 5-6 घंटे की नींद काफी लगती है, तो कुछ लोग 8-10 घंटे के बाद भी और सोना चाहते हैं। अब सवाल है कि आखिर कितने घंटे की नींद लेना वाकई सही होता है? इसपर आयुर्वेद का भला क्या कहना है? आचार्य बालकृष्ण ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इसी बारे में डिटेल से बताया है, आइए जानते हैं-

आयुर्वेद के अनुसार कितने घंटे की नींद जरूरी है?

आचार्य बालकृष्ण बताते हैं कि अगर आप छह घंटे से कम नींद ले रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके शरीर में कोई रोग है। वहीं अगर आपको आठ घंटे से ज्यादा की नींद आ रही है; तब भी ये किसी छिपी हुई गड़बड़ का संकेत हो सकती है। कुल मिलाकर कहें तो आयुर्वेद के अनुसार आपको कम से कम छह घंटे और ज्यादा से ज्यादा आठ घंटे की नींद लेना जरूरी माना जाता है। अगर आप इतनी नींद ले रहे हैं तो ये आपके शरीर के लिए पर्याप्त है। आप अपनी दिनचर्या और जरूरत के हिसाब से अपने घंटे तय कर सकते हैं।

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गाढ़ी और अच्छी नींद लेना है जरूरी

आचार्य बताते हैं कि सिर्फ नींद के घंटे गिनना काफी नहीं है, बल्कि नींद की गुणवत्ता भी काफी मायने रखती है। आयुर्वेद और शास्त्रों के मुताबिक उचित समय पर गाढ़ी नींद में सोने वाले व्यक्ति में प्रसन्नता, पुष्टि, तेज, बल और पौरुष होता है। ऐसे लोगों में ओज, कांति, ज्ञान और आयु की भी वृद्धि होती है।

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सोने का सही समय क्या है?

आचार्य की मानें तो आपको रात में 10 बजे तक हर हाल में सो जाना चाहिए। 10 बजे से ले कर सुबह 4 बजे की नींद आपके शरीर के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दिन की शुरुआत करें। अगर आप एक घंटा लेट यानी 11 बजे सोते हैं तो सुबह 5 बजे उठ सकते हैं। इससे आधा घंटा ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा देरी से उठना अवॉइड करें।

सोने का सही तरीका क्या है?

आयुर्वेद के अनुसार गाढ़ी और बेहतर नींद के लिए अपने हाथ-पैरों पर सीधा रखकर सोना चाहिए। आप करवट ले कर सो सकते हैं, लेकिन हाथ-पैर हमेशा सीधे ही रखें। इसके अलावा आपका तकिया भी ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

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