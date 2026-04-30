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काम की बात: गर्मियों में 1 दिन में कितने बादाम खाने चाहिए? हेल्थ एक्सपर्ट से जानें क्या है सही तरीका!

Apr 30, 2026 04:29 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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गर्मियों में कितने बादाम खाने चाहिए, ये एक बड़ा कॉमन सवाल है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बादाम की तासीर गर्म होती है। ऐसे में अगर सर्दियों वाली आदत ही कायम रखेंगे तो शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। आइए देखते हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स का इसपर क्या कहना है।

गर्मियों में 1 दिन में कितने बादाम खाने चाहिए? हेल्थ एक्सपर्ट से जानें क्या है सही तरीका!

बादाम एक सुपरफूड है, जिसे रोज खाने की सलाह हमारे बड़े-बुजुर्गों से ले कर डॉक्टर्स तक देते हैं। बादाम में विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स, हेल्दी फैट्स और फाइबर जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। हालांकि अक्सर लोग इसकी मात्रा को ले कन्फ्यूज देते हैं। खासतौर से गर्मियों में कितने बादाम खाने चाहिए, ये एक बड़ा कॉमन सवाल है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बादाम की तासीर गर्म होती है। ऐसे में अगर सर्दियों वाली आदत ही कायम रखेंगे तो शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। कुछ लोग तो गर्मियों में बादाम खाना पूरी तरह अवॉइड करते हैं, जो सही नहीं है। आप बादाम गर्मियों में भी खा सकते हैं, बस इसकी सही मात्रा और खाने का तरीका जानने की जरूरत है। आइए देखते हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स का इसपर क्या कहना है।

गर्मियों में कितने बादाम खाना सही है?

बादाम की तासीर गर्म होती है इसलिए गर्मियों में इनका सेवन लिमिट में ही करना चाहिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक सर्दियों में आप 8-10 बादाम रोजाना खा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में इनकी मात्रा घटा देनी चाहिए। इन दिनों डेली 4-5 बादाम खाना पर्याप्त होता है। इससे शरीर में गर्मी भी नहीं बढ़ेगी और बादाम का जरूरी पोषण भी मिल जाएगा।

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गर्मियों में बादाम खाने का सही तरीका क्या है?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक गर्मियों में बादाम को भिगोकर खाना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। आप रात में 4-5 बादाम पानी में भिगोकर रख सकते हैं और सुबह छिलका उतार कर खा सकते हैं। इससे बादाम की तासीर कुछ ठंडी हो जाती है और इन्हें पचाना भी आसान होता है। वैसे अगर आप बादाम को भिगोकर रखना भूल गए हैं, तो इन्हें नॉर्मली भी खा सकते हैं। बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है।

गर्मियों में ज्यादा बादाम खाने से क्या होता है?

सर्दियों की तरह ही अगर आप गर्मियों में भी ज्यादा बादाम खा रहे हैं, तो शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। इससे मुंह में छाले, पिंपल्स या पाचन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ लोगों में एलर्जी और खुजली के लक्षण भी देखे जा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि संतुलित मात्रा में ही इनका सेवन करें।

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खाली पेट खाएं या खाने के बाद?

एक और सवाल अक्सर पूछा जाता है कि बादाम खाने का सही समय क्या है। खाने के बाद या फिर सुबह खाली पेट। हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो सुबह खाली पेट बादाम खाना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इससे दिनभर के लिए एनर्जी मिलती है और मेटाबॉलिज्म भी बेहतर रहता है। हालांकि कुछ लोगों का पेट काफी सेंसेटिव होता है, उनके लिए नाश्ते के बाद भी बादाम खाना सही रहता है।

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नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
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कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
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