वेट लॉस में कितनी असरदार भारत में लॉन्च हुई डायबिटीज की दवा ओजेम्पिक, जानें फायदे और नुकसान

डेनिश फार्मा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने आखिरकार भारत में भी अपनी लोकप्रिय डायबिटीज दवा ओजेम्पिक (Ozempic) लॉन्च कर दी है। जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है लोगों को अब डायबिटीज के साथ बढ़ते मोटापे से भी छुटकारा मिल सकता है। आइए जानते हैं आखिर क्या है डायबिटीज दवा ओजेम्पिक, सेहत के लिए इसके फायदे और नुकसान। साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह वाकई बढ़ते मोटापे की समस्या को भी कंट्रोल कर सकती है और किन लोगों को इस दवा को लेने से परहेज करना चाहिए।

अक्टूबर में दवा के उपयोग को मिली मंजूरी भारतीय केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने इस वर्ष अक्टूबर में टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित वयस्कों के लिए ओजेम्पिक (सेमाग्लूटाइड) के उपयोग को मंजूरी दे दी है। बता दें, अमेरिकी FDA के अनुसार, ओजेम्पिक (Ozempic) का उपयोग टाइप 2 डायबिटीज वाले वयस्कों में रक्त शर्करा नियंत्रण में सुधार और हृदय रोग से ग्रसित वयस्कों में गंभीर हृदय संबंधी घटनाओं (जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक) के जोखिम को कम करने के लिए आहार और व्यायाम के साथ किया जाता है।

क्या है डायबिटीज दवा ओजेम्पिक? डायबिटीज दवा ओजेम्पिक टाइप-2 डायबिटीज के रोगियों को हफ्ते में एक बार लगने वाला इंजेक्शन है,जो ब्लड शुगर कंट्रोल करने के साथ-साथ वजन घटाने में भी मददगार माना जा रहा है। इस दवा का मेडिकल नाम सेमाग्लूटाइड (Semaglutide) है। जिसे डेनमार्क की कंपनी नोवो नॉर्डिस्क बनाती है। यह इंजेक्शन हफ्ते में सिर्फ एक बार लगाया जाता है और यह एक पेन (इंजेक्शन पेन) के रूप में आता है।

वजन घटाने में कितनी असरदार है ओजेम्पिक? दुनियाभर में ओजेम्पिक डायबिटीज के साथ अपने वेट लॉस जैसे फायदे देने की वजह से फेमस हुई है। बता दें,ओजेम्पिक को वेट लॉस के लिए बेहद असरदार माना जा रहा है। गौरतलब है क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान औसतन वजन में 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक की कमी देखी गई (यानी 100 किलो का व्यक्ति 15-20 किलो तक घटा सकता है)। भारत में भी डॉक्टर इसे ऑफ-लेबल (बिना आधिकारिक मंजूरी के) मोटापे के इलाज के लिए लिख रहे हैं।

वेट लॉस में कैसे मदद करती है ओजेम्पिक -भूख बहुत कम कर देती है

-पेट खाली होने में देर लगती है। जिसकी वजह से व्यक्ति को देर तक भूख का अहसास नहीं होता है।

-मस्तिष्क में भूख के सिग्नल दबा देती है।

कौन नहीं कर सकता ओजेम्पिक का सेवन

-टाइप-1 डायबिटीज वाले रोगी

-जिन्हें या जिनके परिवार में मेडुलरी थायरॉइड कैंसर हुआ हो

-प्रेग्नेंट या ब्रेस्टफीडिंग महिलाएं

-जिन्हें पहले पैंक्रियाटाइटिस हुआ हो

सावधानियां और साइड इफेक्ट्स नोवो नॉर्डिस्क ने चेतावनी दी है कि इस दवा का इस्तेमाल केवल डॉक्टर की निगरानी में ही करें। बिना सलाह के वजन घटाने के लिए न लें। एफडीए के अनुसार, इसके साइड इफेक्ट्स में पेट दर्द, उल्टी, दस्त , मरीजों को पित्ताशय की कार्यप्रणाली में समस्या हो सकती है।

भारत में कीमत (2025) 1 मिलीग्राम की खुराक: 11,175 रुपए /माह

0.5 मिलीग्राम की खुराक: 10,170 रुपए/ माह