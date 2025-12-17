कामकाजी महिलाओं की फर्टिलिटी को कैसे प्रभावित करता है तनाव ? डॉक्टर ने दिए सुझाव

संक्षेप: लंबे काम के घंटे, लगातार डेडलाइन्स, मल्टीटास्किंग और डिजिटल ओवरलोड शरीर के हार्मोनल संतुलन को सीधे प्रभावित करते हैं। लंबे समय तक ऐसा तनाव PCOS, थायरॉइड की समस्या और फर्टिलिटी से जुड़ी दिक्कतों को भी बढ़ा सकता है।

आजकल की कामकाजी महिलाएं एक साथ घर और बाहर की कई जिम्मेदारियां निभा रही हैं-ऑफिस की डेडलाइन्स, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल और खुद से जुड़ी अपेक्षाएं, जो क्रॉनिक स्ट्रेस एक बड़ी और अक्सर अनदेखी वजह बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं महिलाओं में लंबे समय तक बने रहने वाला यह मानसिक और शारीरिक दबाव शरीर में क्रॉनिक स्ट्रेस पैदा करता है। जिसका सीधा असर हार्मोनल बैलेंस और पीरियड्स की सेहत पर पड़ता है।

तनाव बढ़ने से होते हैं ये नुकसान सीके बिरला अस्पताल की प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. कीर्ति खेतान कहती हैं कि तनाव बढ़ने पर शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। जब यह हार्मोन लंबे समय तक ज्यादा बना रहता है, तो दिमाग के हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरीज के बीच तालमेल बिगड़ने लगता है, जो पीरियड्स को नियंत्रित करता है। नतीजा, कई महिलाओं को पीरियड्स देर से आना, कभी-कभी पीरियड्स मिस होना, बहुत ज्यादा या बहुत कम ब्लीडिंग, PMS के लक्षण बढ़ जाना या तेज पेट दर्द जैसी समस्याएं होने लगती हैं।

बढ़ जाती हैं फर्टिलिटी से जुड़ी दिक्कतें वहीं रेनबो चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल की गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. स्वाति सिन्हा कहती हैं कि नींद की कमी, अनियमित खान-पान, भोजन स्किप करना, काम की अधिकता और शारीरिक गतिविधि की कमी इस असंतुलन को और बढ़ा देती है। इसके साथ ही चिंता, बर्नआउट और तनाव भरा कामकाजी माहौल भी पीरियड्स की गड़बड़ी में योगदान देता है। लंबे समय तक ऐसा तनाव PCOS, थायरॉइड की समस्या और फर्टिलिटी से जुड़ी दिक्कतों को भी बढ़ा सकता है।