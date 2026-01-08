Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थHow chewing improves digestion Dr Karan Rajan explains
जल्दी खाने की आदत बिगाड़ रही है पाचन? जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर

जल्दी खाने की आदत बिगाड़ रही है पाचन? जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर

संक्षेप:

क्या आप भी जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं? अगर हां, तो यही आदत गैस, ब्लोटिंग और ओवरईटिंग की वजह बन सकती है। UK के सर्जन Dr Karan Rajan बताते हैं कि सही तरह से चबाना पाचन और भूख नियंत्रण के लिए क्यों जरूरी है।

Jan 08, 2026 09:50 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

खाना खाते समय जल्दी करना आज की सबसे आम लेकिन सबसे अनदेखी की जाने वाली आदतों में से एक है। गरमा-गरम खाना सामने आते ही लोग बिना सोचे-समझे उसे निगल लेते हैं और बाद में गैस, पेट दर्द, ब्लोटिंग या भारीपन से परेशान होते हैं। UK के जाने-माने सर्जन और हेल्थ कंटेंट क्रिएटर Dr Karan Rajan के अनुसार, खराब पाचन की जड़ अक्सर पेट नहीं, बल्कि हमारी खाने की आदत होती है- खासतौर पर ठीक से ना चबाना।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
  • Dr Karan Rajan बताते हैं कि पाचन की प्रक्रिया पेट में नहीं, बल्कि मुंह से ही शुरू हो जाती है। जब हम भोजन को धीरे-धीरे और अच्छी तरह चबाते हैं, तो वह छोटे-छोटे कणों में टूट जाता है। इससे पेट के एसिड और पाचन एंजाइम्स को खाना पचाने में आसानी होती है। इसके उलट, अधचबाया खाना सीधे पेट और फिर आंतों तक पहुंचता है जिससे गैस, ऐंठन और ब्लोटिंग की समस्या बढ़ जाती है।
  • डॉक्टर का कहना है कि ज्यादातर लोग खाने को कुछ ही बार चबाकर निगल लेते हैं और फिर पेट खराब होने पर हैरान होते हैं। बड़े-बड़े टुकड़ों में पहुंचा खाना आंतों में सही से टूट नहीं पाता और वहीं फर्मेंट होकर गैस और सूजन पैदा करता है।
  • सिर्फ पाचन ही नहीं, बल्कि भूख और ओवरईटिंग पर भी चबाने का सीधा असर पड़ता है। Dr Rajan इसे ‘हॉर्मोनल फोरप्ले’ कहते हैं। जब हम धीरे खाते हैं तो मुंह के टेस्ट रिसेप्टर्स और पेट के स्ट्रेच रिसेप्टर्स सक्रिय होते हैं। इससे GLP-1, PYY और CCK जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो दिमाग को संकेत देते हैं कि पेट भर चुका है। जल्दी खाने पर ये संकेत समय पर नहीं पहुंचते और व्यक्ति जरूरत से ज्यादा खा लेता है।

ये भी पढ़ें:मूली से गैस होती है? न्यूट्रिशनिस्ट के ये फूड हैक्स अपनाएं
  • इसके अलावा, तेजी से खाना खाने पर शरीर ‘फाइट या फ्लाइट’ मोड में चला जाता है जिससे पाचन प्रक्रिया धीमी और कमजोर हो जाती है। जबकि धीरे-धीरे खाने से शरीर ‘रेस्ट एंड डाइजेस्ट’ मोड में आता है जिससे पेट रिलैक्स करता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है और एंजाइम्स बेहतर काम करते हैं।
  • Dr Karan Rajan सलाह देते हैं कि हर निवाले को तब तक चबाएं जब तक उसकी बनावट बदल ना जाए, खाने के बीच चम्मच नीचे रखें और कम से कम 15–20 मिनट में भोजन पूरा करें। यह छोटी-सी आदत पाचन सुधारने के साथ-साथ गैस, ब्लोटिंग और ओवरईटिंग से भी बचा सकती है।

नोट: किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।