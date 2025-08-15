क्या सेनेटरी पैड्स में मौजूद केमिकल्स बन सकते हैं हार्मोनल असंतुलन का कारण? जानें कारण और बचाव के उपाय how chemicals present in sanitary pads can cause hormonal imbalance and cancer know causes and preventive measures, हेल्थ टिप्स - Hindustan
क्या सेनेटरी पैड्स में मौजूद केमिकल्स बन सकते हैं हार्मोनल असंतुलन का कारण? जानें कारण और बचाव के उपाय

Harmful Effects Of Sanitary Pads : एक हालिया अध्ययन के अनुसार, पीरियड्स के दौरान यूज किए जाने वाले सैनिटरी नैपकिन पूरी तरह से स्वच्छ नहीं होते हैं। इतना ही नहीं भारत में आपूर्ति किए जाने वाले ज्यादातर सैनिटरी नैपकिन कैंसर, बांझपन और हार्मोनल असंतुलन का खतरा पैदा करते हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 03:37 PM
पीरियड्स, महिलाओं के शरीर में होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जिसमें महिलाओं को हर महीने योनि से रक्तस्राव होता है। इस रक्तस्राव को नियंत्रित रखने के लिए महिलाएं अपने पूरे मासिक धर्म चक्र के दौरान सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं। पीरियड्स के दौरान महिलाओं के लिए पैड्स का इस्तेमाल करना न सिर्फ आसान है, बल्कि अन्य विकल्पों के मुकाबले पैड्स बाजार में आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। लेकिन इस सहूलियत से अलग क्या आप जानते हैं कई शोध मासिक धर्म के दौरान यूज किए जाने वाले इन सैनिटरी नैपकिन की स्वच्छता और सेहत से जुड़े खतरों पर लंबे समय से सवाल उठाते रहे हैं। एक हालिया अध्ययन के अनुसार, पीरियड्स के दौरान यूज किए जाने वाले सैनिटरी नैपकिन पूरी तरह से स्वच्छ नहीं होते हैं। इतना ही नहीं भारत में आपूर्ति किए जाने वाले ज्यादातर सैनिटरी नैपकिन कैंसर, बांझपन और हार्मोनल असंतुलन का खतरा पैदा करते हैं। बता दें, हार्मोनल असंतुलन की स्थिति तब पैदा होती है, जब शरीर में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मो की मात्रा सामान्य से ज्यादा या कम होने लगती है।

सैनिटरी नैपकिन में इस्तेमाल होने वाले रसायन और उनसे होने वाले नुकसान

डाइऑक्सिन- पैड्स को सफेद रंग देने के लिए जो ब्लीचिंग की जाती है, उससे डाइऑक्सिन नामक रसायन उत्पन्न होता है। डाइऑक्सिन शरीर में जब अधिक मात्रा में पहुंचने लगता है तो यह हार्मोनल असंतुलन पैदा करके त्वचा में चकत्ते पैदा कर सकता है।

फ्यूरान- पैड्स बनाते समय इस्तेमाल होने वाला खतरनाक पदार्थ जो कपास के रेशों से चिपककर जलन या त्वचा रोगों का कारण बन सकते हैं। साइंसडायरेक्ट.कॉम के अनुसार फ्यूरान एक संभावित कार्सिनोजेन (cancer causing agent) है, और इसका उच्च स्तर पर संपर्क स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।

फथैलेट्स- पैड्स की ऊपरी सतह को सॉफ्ट और कम्फर्टेबल बनाए रखने के लिए पैड्स बनाने वाली कंपनियां फेथलेट्स का इ्तेमाल करती हैं। फेथलेट्स एंडोक्राइन (हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियां) को प्रभावित करके हार्मोन असंतुलन के साथ-साथ पीरियड्स संबंधी परेशानियों का कारण भी बन सकता है।

आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस

बाजार में मिलने वाले खुशबूदार पैड्स को बनाने के लिए आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस, परफ्यूम और टेलकम पाउडर का यूज किया जाता है। जो महिलाओं के जननांग से संपर्क बनाकर केमिकल्स का उत्सर्जन ज्यादा करते हैं, जिससे हार्मोन असंतुलन हो सकता है। इतना ही नहीं, पैड्स में सुगंध बनाए रखने के लिए जिन हानिकारक केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। जब वो पीरियड्स के दौरान महिला की त्वचा के संपर्क में आते हैं तो कैंसर जैसे रोग का खतरा भी बढ़ा सकते हैं।

पैड्स से होने वाले हार्मोनल असंतुलन से कैसे करें बचाव

-केमिकल्स और प्लास्टिक वाले पैड की जगह ऑर्गेनिक कॉटन से बने सेनेटरी पैड्स का इस्तेमाल करें।

-सिलिकॉन से बने री-यूज करने वाले मेंस्ट्रूअल कप का इस्तेमाल कर सकते हैं।

-ईको-फ्रेंडली पैड का यूज कर सकते हैं।

-हार्मोन असंतुलन से बचने के लिए पीरियड्स के दौरान यह सुनिश्चित करें कि आप नियमित रूप से अपने पैड बदलें, ताकि संक्रमण से बचा जा सके।

-हार्मोन असंतुलन के लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर से तुरंत परामर्श करें।

Health Tips

