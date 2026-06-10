क्या लव बाइट से जा सकती है जान? जानें कब बन सकती है गंभीर खतरा, निशान और दर्द से राहत के आसान उपाय
प्यार की एक भाषा कही जाती है लव बाइट होना। देखने में ये लाल निशान बिल्कुल मामूली से होते हैं लेकिन कई बार सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। चलिए आज आपको बताते हैं लव बाइट से क्या समस्याएं हो सकती हैं और कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए?
लव बाइट का क्या है, ये हर कोई जानता ही होगा। आजकल कपल्स के बीच प्यार जताने का तरीका लव बाइट या फिर हिक्की बन चुका है। इंटीमेसी या फोरप्ले के दौरान गर्दन, कंधे पर लंबे समय तक दबाने या चूसने से लाल रंग का निशान बन जाता है, इसे ही लव बाइट कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि प्यार जताने के इस तरीके से किसी की जान चली गई। ऐसे कई मामले आ चुके हैं, जब लव बाइट के कारण शरीर में सुन्नपन आ गया था और न्यूजीलैंड में एक लड़के की जान चली गई। आज हम आपको बताएंगे कि लव बाइट से जान कैसे जा सकती है और शरीर के लिए कब ये खतरा बन जाती है। साथ ही हिक्की के दर्द और निशान से कैसे छुटकारा पाएं।
क्या हर लव बाइट होते हैं खतरनाक
हर लव बाइट खतरनाक नहीं होते हैं, ये साधारण होते हैं और कुछ घंटों के बाद निशान भी हट जाते हैं। लेकिन अगर लव बाइट के निशान लंबे समय तक बने रहे और इनका रंग लाल से बदलकर बैंगनी हो जाए, तब सतर्क हो जाए। इसके अलावा हिक्की वाले निशान पर दर्द हो तब भी ध्यान देना चाहिए।
शरीर के लिए क्या है खतरा
इस्केमिक स्ट्रोक-
गर्दन पर लंबे समय तक चूसने या फिर काटने के कारण अंदर मौजूद पतली नसें भी दब सकती हैं। डॉक्टर की भाषा में कहें तो गर्दन की 'कैरोटिड आर्टरी' पर ज्यादा दबाव पड़ने से वह ब्लॉक हो सकती है। इसकी वजह से दिमाग को ऑक्सीजन कम मिलेगा और ऐसे में स्ट्रोक का खतरा रहता है।
कैरोटिड धमनी का फटना-
कई बार लव बाइट के दौरान कैरोटिड धमनी भी फट जाती है। गर्दन के दोनों तरफ कुछ खास धमनियां (नसें) होती हैं, जो खून को फ्लो में लेकर जाने का काम करती हैं। अगर इन नसों पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है या फिर ये फट जाती है, तो खून का थक्का जम सकता है। ऐसे में शरीर के हिस्से में सुन्नपन या फिर स्ट्रोक का खतरा रहता है।
ब्रेन स्ट्रोक का खतरा-
अगर आपकी गर्दन के आस-पास पहले से खून के थक्के जमे हुए हैं और लव बाइट के दौरान नसों पर प्रेशर पड़ने से ये निकलकर ब्रेन तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में ब्रेन पर अचानक से ब्लड फ्लो बढ़ने से स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। आपको अचानक चक्कर, दौरा या फिर शरीर के एक हिस्से में सुन्नपन महसूस होने लगेगा।
नस का फटना-
लव बाइट अगर तेजी से की जाए, तो कई बार अंदर की नसों के फटने का खतरा भी रहता है। इससे ब्लीडिंग तेज हो सकती है और इससे हार्ट रेट और बीपी भी तेजी से शूट हो सकता है। इसकी वजह से भी जान पर खतरा बन सकता है।
क्या करना चाहिए
अगर लव बाइट का निशान पड़ गया है, तो बर्फ से सिकाई करें। इससे सूजन, दर्द और निशान हटाने में मदद मिलेगी। 2-3 दिन बर्फ से सिकाई करने के बाद गर्म पानी से सिकाई करें। इससे ब्लड फ्लो बेहतर होने लगेगा। दिन में करीब 3-4 बार सिकाई करना सही रहेगा। अगर फिर भी निशान हट नहीं रहा या फिर दर्द बना हुआ है, तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं।
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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