क्या इंजेक्शन वाले दूध, अंडे और चिकन खाना आपके लिए सुरक्षित है? कैंसर सर्जन ने खोला राज!

संक्षेप:

लोग दूध, चिकन या अंडे जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने से भी डरते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गाय और मुर्गियों को हार्मोन इंजेक्शन दिए जाते हैं। कैंसर सर्जन डॉ जयेश शर्मा ने इसी बारे में जानकारी साझा की है।

Feb 02, 2026 08:36 am IST
आजकल कुछ भी खाने से पहले मिलावट का डर सताना स्वाभाविक है। लोग दूध, चिकन या अंडे जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने से भी डरते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गाय और मुर्गियों को हार्मोन इंजेक्शन दिए जाते हैं। सोशल मीडिया पर आय दिन वायरल होने वाली आधी-अधूरी जानकारी लोगों के डर को और ज्यादा बढ़ा देती है। जिस वजह से लोग अंडा, चिकन और यहां तक कि दूध से भी परहेज करने लगते हैं और इन्हें नुकसानदायक बताने लगते हैं। कैंसर सर्जन डॉ जयेश शर्मा ने इसी बारे में जानकारी साझा की है। असल सच्चाई क्या है, इन ग्रोथ इंजेक्शनों का हमारी सेहत पर कितना असर पड़ता है, डॉक्टर ने पूरे तथ्य सामने रखे हैं।

गायों को दिए इंजेक्शन का दूध पर कितना असर

गायों को आमतौर पर ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन से इसलिए दिया जाता है, क्योंकि खाने के जरिए ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। डॉक्टर कहते हैं कि दूध में भी इसका सीक्रेशन काफी कम होता है। जो थोड़ा बहुत होता भी है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। यानी हमारी सेहत पर इसका कोई असर नहीं होता है।

इसके अलावा गायों को ग्रोथ हार्मोन भी दिए जाते हैं, जो उन्हें जल्दी बड़ा करने में मदद करते हैं। लेकिन गायों और इंसानों के ग्रोथ हार्मोन अलग-अलग होते हैं, इसलिए ये दूध में आएं भी तो सेहत पर कोई असर नहीं होता है। हालांकि ग्रोथ हार्मोन ज्यादा देने की वजह से गायों में IGF 1 बढ़ता है, लेकिन इसकी मात्रा भी काफी कम होती है, जिससे सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता।

क्या मुर्गों को ग्रोथ इंजेक्शन दिए जाते हैं?

डॉ जयेश कहते हैं कि हमें यह समझना जरूरी है कि हर बार ग्रोथ इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं होता है। चिकन का साइज बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इंजेक्शन ही दिया गया होगा। किसी पोल्ट्री फार्मर के लिए सबसे आसान है कि वो ब्रीडिंग के जरिए बड़े चिकन प्रोड्यूस करे। यही वजह है कि आजकल चिकन का साइज पहले से ज्यादा बड़ा हो गया है।

मॉडर्न डेयरी और पोल्ट्री से सबसे बड़ी प्रॉब्लम

मॉडर्न डेयरी और पोल्ट्री से सबसे बड़ी समस्या जो पैदा हो रही है वो है एंटीबायोटिक मिसयूज। डॉक्टर कहते हैं कि इन दोनों इंडस्ट्रीज में एंटीबायोटिक का जरूरत से ज्यादा और बेवजह इस्तेमाल किया जाता है, जिससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की समस्या बढ़ती जा रही है। ये सामाजिक तौर पर एक समस्या है लेकिन दूध पीने या चिकन खाने वाले व्यक्ति को अकेले कोई समस्या नहीं है।

इस चीज से बचने की जरूरत है

डॉक्टर कहते हैं कि हमें सबसे ज्यादा डरने की जरूरत मिलावट और खराब क्वालिटी से है। इसलिए हमेशा एक अच्छे और विश्वनीय सोर्स से ही खाने की चीजें खरीदनी चाहिए। बाकी आधी-अधूरी जानकारी से बचें और बिना डर के अंडा, चिकन और दूध जैसी चीजें अपनी डाइट में शामिल करें।

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
