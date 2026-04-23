दादी-नानी के पिटारे से: पेट में गैस और भारीपन के लिए नेचुरल डाइजेस्टिव मिक्स
पेट दर्द, गैस और अपच की समस्या से राहत पाने के लिए यह घर का बना डाइजेस्टिव मिक्स बहुत फायदेमंद हो सकता है। जानें इसकी आसान रेसिपी और सेवन का सही तरीका।
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और अनियमित खानपान के कारण पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, अपच और अचानक पेट दर्द बहुत आम हो गई हैं। बाहर का ज्यादा तला-भुना खाना, देर रात खाना या ठीक से चबाकर ना खाना इन दिक्कतों को और बढ़ा देता है। ऐसे में लोग तुरंत राहत पाने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन हर छोटी समस्या में दवा लेना सही नहीं होता।
पुराने समय में दादी-नानी ऐसे ही घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करती थीं, जो नेचुरल होने के साथ-साथ असरदार भी होते थे। यह घर का बना डाइजेस्टिव मिक्स भी ऐसा ही एक आसान उपाय है, जिसमें मौजूद मसाले पाचन को सुधारने और पेट को आराम देने में मदद करते हैं। इसे बनाना आसान है और जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है।
सामग्री
30 ग्राम भुनी हुई सौंफ
20 ग्राम भुना हुआ जीरा
10 ग्राम भुना हुआ अजवाइन
10 ग्राम भुना हुआ धनिया
10 ग्राम अनारदाना पाउडर
2 चम्मच सूखा पुदीना पाउडर
2 चम्मच सेंधा नमक
2 चम्मच इलायची पाउडर
2 चम्मच हींग
बनाने की विधि
- सबसे पहले सभी मसालों को हल्का-हल्का भून लें (अगर पहले से भुने हुए नहीं हैं)
- अब सभी सामग्री को मिक्सर में डालें
- इसे अच्छी तरह पीसकर बारीक पाउडर बना लें
- तैयार मिक्स को एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें
- यह मिक्स करीब 1 महीने तक सुरक्षित रहता है
कैसे और कब करें सेवन?
जब भी आपको गैस, पेट दर्द या भारीपन महसूस हो, तो इस मिक्स का 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लें। इसे जरूरत के अनुसार दिन में 1–2 बार लिया जा सकता है।
इसके फायदे क्या हैं?
- पाचन को बेहतर बनाता है: इस डाइजेस्टिव मिक्स में मौजूद सौंफ, जीरा और अजवाइन जैसे मसाले पाचन एंजाइम्स को एक्टिव करते हैं। इससे खाना जल्दी और सही तरीके से पचता है।
- गैस और पेट दर्द में राहत देता है: हींग, अजवाइन और जीरा गैस बनने की समस्या को कम करने में मदद करते हैं। ये पेट की ऐंठन और दर्द को शांत करते हैं, जिससे आपको जल्दी आराम महसूस होता है।
- पेट के भारीपन को कम करता है: अगर खाना खाने के बाद पेट भारी लग रहा है, तो यह मिक्स उसे हल्का करने में मदद करता है। यह पेट में जमा गैस और अपच को दूर करके आराम देता है।
- भूख बढ़ाने में मदद करता है: यह मिक्स पाचन को सुधारता है, जिससे भूख खुलकर लगती है। अगर आपको भूख कम लगती है, तो इसका नियमित सेवन आपकी भूख को बेहतर बना सकता है।
किन बातों का रखें ध्यान?
ज्यादा मात्रा में सेवन ना करें, बच्चों को देने से पहले मात्रा का ध्यान रखें और अगर लगातार पेट दर्द हो, तो डॉक्टर से सलाह लें।
नोट: यह घर का बना डाइजेस्टिव मिक्स एक आसान और असरदार घरेलू उपाय है, जो पेट से जुड़ी छोटी-छोटी समस्याओं में राहत दे सकता है। सही मात्रा और सही समय पर इसका सेवन करने से आपको जल्दी आराम मिल सकता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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