पुरानी से पुरानी कब्ज का इलाज हो सकता है ये घरेलू नुस्खा, योगी बालकृष्ण ने किया शेयर

संक्षेप:

Home remedy to cure consipation: कब्ज, अपच और गैस की समस्या बनी रहती है और जल्दी से राहत नहीं मिलता तो योगी बालकृष्ण के बताए इस नुस्खे को आजमाएं। जिसकी मदद से आसानी से कब्ज को दूर किया जा सकता है और अपच भी खत्म होती है।

Feb 06, 2026 12:18 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
कब्ज की समस्या काफी सारे लोगों को परेशान करती है। जो लंबे समय तक रह गई तो बवासीर जैसी बीमारी को पैदा करती हैं। वहीं कब्ज की वजह से काफी सारे लोग अपच, ब्लोटिंग और गैस की समस्या से परेशान रहते हैं। तो अगर अक्सर पेट में गैस, एसिडिटी बनती है और कब्ज बनी रहती है तो आयुर्वेदाचार्य योगी बालकृष्ण ने इस समस्या से निपटने के लिए हरड़ खाने की सलाह दी है। हरड़ को हरीतकी और अंग्रेजी में मायरोबलन भी बोला जाता है।

आयुर्वेद में हरड़ खाने के बताए गये हैं फायदे

योगी बालकृष्ण ने बताया है कि हरड़ जिसे हरीतकी भी बोलते हैं। इसे खाने से पेट को आराम मिलता है। पेट में बनने वाली गैस और कब्ज से राहत मिलती है। ये माइल्ड होती है तो आंतों को नुकसान पहुंचाए बगैर स्टूल पास करने में मदद करती है। बालकृष्ण बताते हैं कि आयुर्वेद में हरड़ के बारे में लिखा है 'यस्य माता गृहनास्ति, तस्य माता हरितकी, कदाचित कुप्ये माता, न कदाचित हरितकी।'

आयुर्वेदाचार्य ने बताया कैसे खाएं

आयुर्वेदाचार्य ने बताया कि अगर किसी को कब्ज की समस्या रहती है तो उसे छोटी हरड़ को गैस पर एक चम्मच कैस्टर ऑयल डालकर भून लेना चाहिए। उसके बाद इन भुनी हुई हरड़ का पाउडर बनाकर रख लेना चाहिए। जब भी कब्ज महसूस हो तो एक चम्मच इस पाउडर को खा लें। तो ये कब्ज को खत्म करने में मदद करती है।

इस तरह भी खा सकते हैं हरड़

अगर हरड़ का पाउडर नहीं बना सकते तो बालकृष्ण ने बताया कि काफी सारे लोग पुराने समय में छोटी हरड़ को चूसते थे। इससे भी पेट की कब्ज को दूर करने में मदद मिलती थी। साथ ही डाइजेशन में सुधार होता है और भूख बढ़ती है। जिन लोगों को खाना ना पचने की समस्या रहती है उनमे अपच की समस्या को भी हरड़ दूर करती है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

शॉर्ट बायो


अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

