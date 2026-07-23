Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सीने में जलन-एसिडिटी के लिए पीते हैं ये ड्रिंक तो डॉक्टर ने दी चेतावनी, कुछ समय बाद ही....

By Aparajita
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Home remedy that gives reverse effect on stomach: सीने में जलन और एसिडिटी होने पर ज्यादातर लोग वो पुराने देसी नुस्खे को आजमाते हैं, कभी नींबू पानी, कभी दूध लेकिन डॉक्टर के मुताबिक ये ड्रिंक एसिडिटी को कम नहीं करते बल्कि बढ़ा देते हैं।

सीने में जलन-एसिडिटी के लिए पीते हैं ये ड्रिंक तो डॉक्टर ने दी चेतावनी, कुछ समय बाद ही....

पेट में दर्द, सीने में जलन और एसिडिटी जैसी समस्याओं के लिए काफी सारे लोग वहीं पुरानी दादी-नानी के समय से आ रही ट्रेडिशनल रेमेडी को फॉलो करते हैं। ये नुस्खे भले ही आपको कुछ समय के लिए राहत पहुंचा देते हों लेकिन कुछ घरेलू नुस्खे ऐसे हैं जो थोड़े समय के लिए तो राहत देते हैं लेकिन अगले दिन या कुछ घंटों के बाद ही उल्टा असर दिखाते हैं और आपको और ज्यादा एसिडिटी-सीने में जलन की दिक्कत हो जाती है।

एक्स पर डॉक्टर प्रियम बोरडोलोई जो इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने शेयर किया है कि कैसे जिन घरेलू नुस्खों पर काफी ज्यादा भरोसा किया जाता है वो स्टमक एसिड प्रोडक्शन को बढ़ा देते है। इन्हें घरेलू नुस्खों को आजमाने के कुछ घंटों बाद ये रिलीफ पहुंचाने की बजाय स्टमक एसिड को बढ़ाते हैं और स्थिति बाद में बेकार हो जाती है।

देसी नुस्खे जो आमतौर पर लोग एसिडिटी भगाने के लिए यूज करते हैं

एक गिलास ठंडा दूध पीना

गुनगुने पानी में नींबू पानी

केला खाना

जिंजर टी पीना

डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया कैसे ये देसी नुस्खे एसिडिटी को चुपके से बढ़ा देते हैं

डॉक्टर ने बताया कि जिन घरेलू नुस्खों से आप एसिडिटी और सीने में जलन से राहत पाते हैं वो कुछ घंटों बाद पेट में एसिड को बढ़ा देता है।

जैसे ठंडा दूध पीना सबसे खराब सॉल्यूशन है एसिडिटी दूर भगाने का, भले ही ये थोड़े समय के लिए आपको राहत देता हो लेकिन दूध में कैल्शियम, प्रोटीन ज्यादा होता है जो शरीर में मौजूद गैस्ट्रिन नाम के हार्मोन को ट्रिगर करता है जिससे गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को प्रोटीन अब्जॉर्ब करने के लिए ज्यादा एसिड बनाने के लिए सिग्नल देता है। एक से दो घंटे बाद ही आपको एसिडिटी की समस्या को बढ़ा देता है।

ये भी पढ़ें:10 फूड्स जिनकी नहीं होती एक्सपायरी डेट, कभी नहीं बदलता इनका टेस्ट

आखिर है क्या गैस्ट्रिन

गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो डाइजेशन के लिए जरूरी होता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार- ये गैस्ट्रिन है जो पेट को एसिड छोड़ने का सिग्नल देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में खाने को आगे बढ़ाने में मदद करने वाली मसल्स को प्रमोट करता है और डाइजेशन वाले एंजाइमों के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। ये सभी चीजें मिलकर डाइजेशन में मदद करते हैं। वहीं जब गैस्ट्रिन का लेवल बहुत ऊंचा या असामान्य रूप से कम हो जाता है, तो ये नॉर्मल पाचन के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकता है, जिससे एसिड रिफ्लक्स, पेट में अल्सर जैसी समस्याओं का कारण होता है।

ये भी पढ़ें:घमौरियों की जलन-खुजली में घरेलू नुस्खे ना करें इग्नोर, ये 5 उपाय देंगे राहत
Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

और पढ़ें
Health Tips Health Tips In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।