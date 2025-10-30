खांसी का घरेलू इलाज: मलाई से मिलेगा तुरंत आराम, ट्राई करें ये नुस्खा

सर्दियों के मौसम में खांसी-जुकाम आम समस्या बन जाती है। बाजार की दवाइयों के अलावा कुछ पारंपरिक घरेलू उपाय भी ऐसे हैं जो तुरंत राहत दे सकते हैं। इन्हीं में से एक है मलाई- यानी दूध की ऊपरी परत जिसे अक्सर स्किन केयर के लिए जाना जाता है लेकिन यह गले और खांसी के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है। मलाई में मौजूद नेचुरल फैट और लैक्टिक एसिड गले की सूजन को कम करते हैं और ड्राय कफ से राहत दिलाते हैं। अगर आप बार-बार होने वाली सूखी या कफ वाली खांसी से परेशान हैं तो घर में मौजूद मलाई के ये सरल उपाय आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं, खांसी से राहत पाने के लिए मलाई का सही उपयोग कैसे करें।