खांसी का घरेलू इलाज: मलाई से मिलेगा तुरंत आराम, ट्राई करें ये नुस्खा
संक्षेप: सर्दियों में खांसी-जुकाम एक आम समस्या है जिसमें कई बार घरेलू नुस्खे असर कर जाते हैं। ऐसे में मलाई एक सरल उपाय है जो गले को राहत देती है और खांसी को जल्दी ठीक करने में मदद करती है।
सर्दियों के मौसम में खांसी-जुकाम आम समस्या बन जाती है। बाजार की दवाइयों के अलावा कुछ पारंपरिक घरेलू उपाय भी ऐसे हैं जो तुरंत राहत दे सकते हैं। इन्हीं में से एक है मलाई- यानी दूध की ऊपरी परत जिसे अक्सर स्किन केयर के लिए जाना जाता है लेकिन यह गले और खांसी के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है। मलाई में मौजूद नेचुरल फैट और लैक्टिक एसिड गले की सूजन को कम करते हैं और ड्राय कफ से राहत दिलाते हैं। अगर आप बार-बार होने वाली सूखी या कफ वाली खांसी से परेशान हैं तो घर में मौजूद मलाई के ये सरल उपाय आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं, खांसी से राहत पाने के लिए मलाई का सही उपयोग कैसे करें।
खांसी में मलाई के फायदे और उपयोग
- गले की जलन कम करे: मलाई का ठंडा और चिकना टेक्सचर गले की सूजन को शांत करता है और जलन कम करता है। यह गले में एक नैचुरल कोटिंग बनाकर खांसी की तीव्रता घटाता है
- सूखी खांसी में राहत: अगर खांसी सूखी है तो मलाई में शहद मिलाकर लेने से तुरंत आराम मिलता है। दोनों के संयुक्त गुण गले को मॉइस्चराइज करते हैं।
- बलगम निकालने में मददगार: मलाई का सेवन हल्के गर्म दूध में मिलाकर करने से बलगम पतला होता है और आसानी से बाहर निकल जाता है।
- प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाए: मलाई में मौजूद गुड फैट और विटामिन ए, डी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं जिससे दोबारा खांसी-जुकाम का खतरा कम होता है।
कैसे लें: 1 चम्मच ताजी मलाई में ½ चम्मच शहद मिलाकर सुबह-शाम लें। या फिर हल्के गुनगुने दूध में 1 चम्मच मलाई डालकर पिएं। यह नुस्खा 3–4 दिन में राहत देने लगता है।
मलाई का जादू: मलाई केवल त्वचा के लिए नहीं, बल्कि खांसी-जुकाम के लिए भी एक असरदार घरेलू उपाय है। इसमें मौजूद फैट और पोषक तत्व गले की सूजन कम करते हैं, सूखी खांसी से राहत देते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। नियमित रूप से मलाई का सेवन सर्दियों में गले को सुकून और आराम देता है।
