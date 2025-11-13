Hindustan Hindi News
जुकाम-खांसी में चमत्कार करने वाली यह भाप, दे शरीर को अंदर से राहत!

संक्षेप: ठंड, खांसी या बंद नाक जैसी दिक्कतों में दवाओं से ज्यादा असरदार साबित हो सकता है एक पारंपरिक घरेलू नुस्खा। यह आयुर्वेदिक भाप शरीर को भीतर से गर्माहट देती है और सांस लेने में तुरंत राहत पहुंचाती है।

Thu, 13 Nov 2025 04:02 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Remedy for Cold and Congestion: सर्दियों या मौसम बदलने पर अक्सर सर्दी-जुकाम, खांसी और बंद नाक की समस्या हो जाती है। ऐसे में राहत पाने के लिए दवाओं के बजाय आयुर्वेदिक नुस्खे सबसे बेहतर साबित होते हैं। तुलसी और अजवाइन से बनी भाप (steam) शरीर को भीतर से साफ करती है, नाक के ब्लॉकेज को खोलती है और गले की सूजन में आराम देती है। तुलसी अपने एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए जानी जाती है जबकि अजवाइन सर्दी-जुकाम, खांसी और साइनस की समस्या में बेहद असरदार है। यह भाप ना केवल सांस लेने में आसानी देती है बल्कि शरीर में जमा कफ और टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालने में मदद करती है।

तुलसी-अजवाइन भाप लेने के फायदे (Benefits of Tulsi & Ajwain Steam):

  • नाक के ब्लॉकेज में राहत: तुलसी और अजवाइन की गर्म भाप नाक की जकड़न खोलती है और सांस लेना आसान बनाती है।
  • खांसी-जुकाम से आराम: इनके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण गले की सूजन को शांत करते हैं और खांसी को कम करते हैं।
  • साइनस प्रॉब्लम में लाभदायक: यह भाप साइनस कैविटी को साफ करती है और सिरदर्द में राहत देती है।
  • शरीर को डिटॉक्स करती है: भाप से निकलने वाला पसीना शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है।
  • इम्यूनिटी बूस्टर: तुलसी और अजवाइन दोनों ही इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में सहायक हैं।

कैसे लें यह भाप (How to Take the Steam):

एक बर्तन में पानी उबालें। इसमें 7-8 तुलसी के पत्ते और 1 चम्मच अजवाइन डालें। सिर पर तौलिया रखकर 10 मिनट तक भाप लें। यह प्रक्रिया दिन में 1-2 बार करें।

असरदार नुस्खा: तुलसी और अजवाइन की भाप सर्दी-जुकाम, खांसी और बंद नाक में प्राकृतिक राहत देती है। यह ना केवल सांस की तकलीफ को कम करती है बल्कि शरीर को भीतर से डिटॉक्स कर इम्यूनिटी बढ़ाती है। ठंड के मौसम में यह आयुर्वेदिक भाप एक असरदार घरेलू उपाय है।

