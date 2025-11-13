जुकाम-खांसी में चमत्कार करने वाली यह भाप, दे शरीर को अंदर से राहत!

Remedy for Cold and Congestion: सर्दियों या मौसम बदलने पर अक्सर सर्दी-जुकाम, खांसी और बंद नाक की समस्या हो जाती है। ऐसे में राहत पाने के लिए दवाओं के बजाय आयुर्वेदिक नुस्खे सबसे बेहतर साबित होते हैं। तुलसी और अजवाइन से बनी भाप (steam) शरीर को भीतर से साफ करती है, नाक के ब्लॉकेज को खोलती है और गले की सूजन में आराम देती है। तुलसी अपने एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए जानी जाती है जबकि अजवाइन सर्दी-जुकाम, खांसी और साइनस की समस्या में बेहद असरदार है। यह भाप ना केवल सांस लेने में आसानी देती है बल्कि शरीर में जमा कफ और टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालने में मदद करती है।