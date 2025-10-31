कान का जिद्दी मैल हटाने के घरेलू उपाय: बिना किसी नुकसान रखें कानों की सफाई

Home Remedies for Removing Ear Wax: कान हमारे शरीर का बेहद संवेदनशील हिस्सा है जो बाहरी धूल, गंदगी और संक्रमण से बचाने के लिए खुद मैल (Ear Wax) बनाता है। सामान्य स्थिति में यह मैल अपने आप ही बाहर निकल जाता है लेकिन कई बार यह अंदर जमकर कठोर हो जाता है जिससे सुनने में परेशानी, खुजली या दर्द महसूस होने लगता है। अगर आप बार-बार कॉटन बड्स या नुकीली चीजों से कान साफ करते हैं तो इससे कान की नाजुक झिल्ली को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में कुछ प्राकृतिक और घरेलू उपाय अपनाकर आप सुरक्षित तरीके से कानों का जिद्दी मैल निकाल सकते हैं।