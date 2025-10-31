Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थHome Remedies How to safely remove stubborn ear wax at home
कान का जिद्दी मैल हटाने के घरेलू उपाय: बिना किसी नुकसान रखें कानों की सफाई

कान का जिद्दी मैल हटाने के घरेलू उपाय: बिना किसी नुकसान रखें कानों की सफाई

संक्षेप: कान में जमा पुराना या जिद्दी मैल सुनने में दिक्कत और खुजली का कारण बन सकता है। कुछ आसान घरेलू उपायों से आप बिना किसी नुकसान के इसे साफ कर सकते हैं और कानों की सेहत बनाए रख सकते हैं।

Fri, 31 Oct 2025 12:54 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Home Remedies for Removing Ear Wax: कान हमारे शरीर का बेहद संवेदनशील हिस्सा है जो बाहरी धूल, गंदगी और संक्रमण से बचाने के लिए खुद मैल (Ear Wax) बनाता है। सामान्य स्थिति में यह मैल अपने आप ही बाहर निकल जाता है लेकिन कई बार यह अंदर जमकर कठोर हो जाता है जिससे सुनने में परेशानी, खुजली या दर्द महसूस होने लगता है। अगर आप बार-बार कॉटन बड्स या नुकीली चीजों से कान साफ करते हैं तो इससे कान की नाजुक झिल्ली को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में कुछ प्राकृतिक और घरेलू उपाय अपनाकर आप सुरक्षित तरीके से कानों का जिद्दी मैल निकाल सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कान का मैल हटाने के आसान घरेलू उपाय

  1. गुनगुना जैतून या नारियल तेल: हल्का गर्म किया हुआ जैतून या नारियल तेल कान में 2-3 बूंद डालें। यह मैल को नरम कर देता है जिससे वह धीरे-धीरे खुद बाहर आ जाता है।
  2. ग्लिसरीन का उपयोग: दिन में एक बार 2 बूंद ग्लिसरीन डालने से कान का सूखा मैल पिघल जाता है और कान साफ करना आसान हो जाता है।
  3. हाइड्रोजन पेरोक्साइड (Hydrogen Peroxide): पानी और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिश्रण की कान में 2-3 बूंद डालें। कुछ सेकेंड में झाग बनेगा और मैल धीरे-धीरे ढीला होकर बाहर आ जाएगा।
  4. स्टीम थेरेपी (भाप लेना): गर्म पानी की भाप लेने से कानों के अंदर जमा मैल नरम हो जाता है और आसानी से बाहर निकलता है।
  5. सैलिन वॉटर (नमक वाला पानी): गुनगुने पानी में थोड़ा नमक मिलाकर कॉटन बॉल की मदद से कान में कुछ बूंदें डालें। यह भी मैल को ढीला करने में मदद करता है।

ये भी पढ़ें:मुंह की बदबू से छुटकारा पाएं– 3 घरेलू चीजों से बनाएं नेचुरल माउथवॉश

नोट: कान का मैल शरीर की सुरक्षा का हिस्सा है लेकिन जब यह अधिक जम जाता है तो परेशानी बढ़ा देता है। यदि दर्द, सूजन या सुनने में कमी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बच्चे या छोटे बच्चों के कानों में कोई भी घरेलू उपाय बिना विशेषज्ञ की सलाह के ना करें।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Health Tips Home Remedies

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।