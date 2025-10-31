कान का जिद्दी मैल हटाने के घरेलू उपाय: बिना किसी नुकसान रखें कानों की सफाई
संक्षेप: कान में जमा पुराना या जिद्दी मैल सुनने में दिक्कत और खुजली का कारण बन सकता है। कुछ आसान घरेलू उपायों से आप बिना किसी नुकसान के इसे साफ कर सकते हैं और कानों की सेहत बनाए रख सकते हैं।
Home Remedies for Removing Ear Wax: कान हमारे शरीर का बेहद संवेदनशील हिस्सा है जो बाहरी धूल, गंदगी और संक्रमण से बचाने के लिए खुद मैल (Ear Wax) बनाता है। सामान्य स्थिति में यह मैल अपने आप ही बाहर निकल जाता है लेकिन कई बार यह अंदर जमकर कठोर हो जाता है जिससे सुनने में परेशानी, खुजली या दर्द महसूस होने लगता है। अगर आप बार-बार कॉटन बड्स या नुकीली चीजों से कान साफ करते हैं तो इससे कान की नाजुक झिल्ली को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में कुछ प्राकृतिक और घरेलू उपाय अपनाकर आप सुरक्षित तरीके से कानों का जिद्दी मैल निकाल सकते हैं।
कान का मैल हटाने के आसान घरेलू उपाय
- गुनगुना जैतून या नारियल तेल: हल्का गर्म किया हुआ जैतून या नारियल तेल कान में 2-3 बूंद डालें। यह मैल को नरम कर देता है जिससे वह धीरे-धीरे खुद बाहर आ जाता है।
- ग्लिसरीन का उपयोग: दिन में एक बार 2 बूंद ग्लिसरीन डालने से कान का सूखा मैल पिघल जाता है और कान साफ करना आसान हो जाता है।
- हाइड्रोजन पेरोक्साइड (Hydrogen Peroxide): पानी और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मिश्रण की कान में 2-3 बूंद डालें। कुछ सेकेंड में झाग बनेगा और मैल धीरे-धीरे ढीला होकर बाहर आ जाएगा।
- स्टीम थेरेपी (भाप लेना): गर्म पानी की भाप लेने से कानों के अंदर जमा मैल नरम हो जाता है और आसानी से बाहर निकलता है।
- सैलिन वॉटर (नमक वाला पानी): गुनगुने पानी में थोड़ा नमक मिलाकर कॉटन बॉल की मदद से कान में कुछ बूंदें डालें। यह भी मैल को ढीला करने में मदद करता है।
नोट: कान का मैल शरीर की सुरक्षा का हिस्सा है लेकिन जब यह अधिक जम जाता है तो परेशानी बढ़ा देता है। यदि दर्द, सूजन या सुनने में कमी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बच्चे या छोटे बच्चों के कानों में कोई भी घरेलू उपाय बिना विशेषज्ञ की सलाह के ना करें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।