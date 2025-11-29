ट्रैवल के दौरान पेशाब रोकने की आदत से किडनी हो सकती खराब, यूरोलॉजिस्ट ने बताए 5 सॉल्यूशन

Hindustan Hindi News
Travel hack to not using restroom: अक्सर ट्रैवल करते हैं और पब्लिक टॉयलेट को अवॉएड करते हैं तो इससे किडनी पर बुरा असर पड़ता है। जानें ट्रैवल सॉल्यूशन जिसकी मदद से आपको हमेशा पेशाब रोकने की जरूरत नहीं महसूस होगी और किडनी डैमेज का खतरा नहीं होगा।

Sat, 29 Nov 2025 11:49 AMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
ट्रैवल के दौरान यूरिन रोकने की आदत महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए हार्मफुल होती है। आज के समय में हर कोई घर से बाहर निकल रहा। लेकिन साफ वाशरूम की दिक्कत की वजह से महिलाएं अक्सर पब्लिक टॉयलेट अवॉएड करती हैं। वहीं काफी सारे पुरुष भी अक्सर लंबे ट्रैवल, फ्लाइट में पेशाब जाना अवॉएड करते हैं। ऐसे में ये आदत किडनी पर बुरा असर डालती है और किडनी डैमेज के खतरे को बढ़ा देती है। इसलिए एम्स, भोपाल के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहित यूरोवाला ने ट्रैवल के दौरान पेशाब ना रोकना पड़े इसके लिए ये 5 सॉल्यूशन बताए हैं। जिससे किडनी पर बुरा असर ना पड़े।

ट्रैवल के दौरान यूरिन रोकना पड़ जाता है तो यूरोलॉजिस्ट के ये 5 हैक जान लें। जिससे किडनी पर नहीं होगा बुरा असर

स्मार्ट हाइड्रेशन

यूरोलॉजिस्ट की ये सलाह ट्रैवल करने वाले हर इंसान के लिए फायदेमंद है। जो पेशाब रोकने के लिए घंटों पानी नहीं पीते। जिसकी वजह से किडनी डैमेज होने का खतरा रहता है। स्मार्ट हाइड्रेशन रूल को फॉलो करें। मतलब एक साथ ढेर सारा पानी पीने की बजाय थोड़ी-थोड़ी देर में एक-एक घूंट पानी पिएं। इससे जल्दी से पेशाब लगने की समस्या से बचे रहेंगे।

ट्रैवल में ना पिएं ये ड्रिंक

अगर आपको लंबी जर्नी करनी है, फ्लाइट या प्राइवेट कार, कैब या टैक्सी से तो इन डिहाइड्रेट करने वाले ड्रिंक्स को ना पिएं। चाय, कॉफी, एल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये ड्रिंक्स बॉडी से सारे पानी को बाहर कर देती हैं। जिसकी वजह से किडनी को वर्क करने के लिए ज्यादा प्रेशर पड़ता है।

लंबे टाइम तक ना रोकें पेशाब

अगर किडनी को स्वस्थ रखने के साथ ही ब्लैडर को हेल्दी रखना चाहते हैं। साथ ही इंफेक्शन से बचना है तो ट्रैवल में रेस्टरूम का यूज जरूर करें। काफी लंबे टाइम तक पेशाब को रोककर रखने से ना केवल यूरिन इंफेक्शन का खतरा बढ़ता है बल्कि ये ब्लैडर को भी वीक कर देती है।

राइट फूड्स् चुनें

ट्रैवल के दौरान चिप्स, स्नैक्स, प्रोसेस्ड फूड्स को ना खाएं। एक्सेस सोडियम की वजह से पानी पीने की जरूरत महसूस होगी। और अगर पेशाब ना जाने के लिए पानी कम पिएंगे तो किडनी पर प्रेशर बढ़ेगा और अगर पानी पिएंगे तो पेशाब जाने की जरूरत पड़ेगी। जिसे होल्ड करने पर किडनी में इंफेक्शन का खतरा रहेगा। इसलिए हेल्दी फूड्स जैसे दही, नारियल पानी, फलों को ट्रैवल में खाएं।

यूरिन कलर पर नजर रखें

अगर आप फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं तो यूरिन कलर को जरूर मॉनिटर करते रहें। जिससे किडनी की समस्या का पता समय पर चल सके। हल्का पीला रंग हेल्दी यूरिन का सिग्नल होता है। अगर इसमे लगातार बदलाव दिख रहा तो मतलब किडनी या ब्लैडर में प्रॉब्लम है।

