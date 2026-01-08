हाई कोलेस्ट्रॉल से बढ़ता है हार्ट अटैक का रिस्क! ये 3 सुपरफूड्स आज ही खाना शुरू कर दें, एक्सपर्ट की सलाह

संक्षेप: आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं, जिन्हें अपनी डाइट में शामिल कर के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखा जा सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट डिंपल जांगड़ा ने ऐसे ही कुछ सुपरफूड्स के बारे में बताया है-

हार्ट संबंधी बीमारियां आजकल बहुत कॉमन होती जा रही हैं और इनके पीछे मुख्य वजह है बढ़ता कोलेस्ट्रॉल। एक तो लाइफस्टाइल भी कुछ ऐसा ही हो गया है, खानपान सही नहीं है, घंटों लोग बैठकर बिता देते हैं और तनाव भी काफी रहता है। सर्दियों में तो कोलेस्ट्रॉल लेवल और भी बढ़ा हुआ रहता है क्योंकि इन दिनों फिजिकल एक्टिविटी कोई खास होती नहीं और खानपान भी ज्यादा ऑयली हो जाता है। अच्छी बात ये है कि आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं, जिन्हें अपनी डाइट में शामिल कर के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखा जा सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट डिंपल जांगड़ा ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ऐसे ही कुछ सुपरफूड्स के बारे में बताया है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में बहुत इफेक्टिव हैं।

लहसुन से कम होता है कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए लहसुन एक सुपरफूड है। दरअसल लहसुन में 'एलिसिन' नामक कंपाउंड मौजूद होता है, जो लिवर में कोलेस्ट्रॉल के बनने को रोकता है। ये LDL कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, साथ ही शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाए रखता है। लहसुन को आप अपनी सब्जियों, सूप या दाल में डालकर खा सकते हैं। इसके अलावा सुबह खाली पेट अगर शहद में भिगोकर एक लहसुन की कली खाई जाए, तो बहुत फायदा होता है।

गुग्गुल भी है सुपरफूड एक्सपर्ट के मुताबिक कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में गुग्गुल भी काफी फायदेमंद होती है। ये एक आयुर्वेदिक हर्ब है, जिसे मुकुल के पेड़ से निकाला जाता है। इसके अंदर एक कंपाउंड मौजूद होता है, जिससे 'गुग्गुलस्टीरॉन' कहा जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल कम करने और ट्राइग्लिसराइड लेवल कम करने में मदद करता है। इसके अलावा गुग्गुल में लिपिड फाइटिंग बेनिफिट्स भी मौजूद होते हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, तो ये आयुर्वेदिक औषधि आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करनी चाहिए।

विंटर सुपरफूड आंवला सर्दियों में आने वाला आंवला कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए सुपरफूड है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। ये आपकी आर्टरीज में जमा प्लाक से लड़ने में मदद करता है, साथ ही कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करता है। ये आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाता है और ओवरऑल हार्ट हेल्थ का ध्यान रखता है। आप आंवले को पाउडर के रूप में भी ले सकते हैं या साबुत आंवला खा सकते हैं। अगर आपको इससे किसी तरह की जलन या एलर्जी की समस्या नहीं होती है तो रोज सुबह एक आंवला जरूर खाना शुरू कर दें।

साथ में ऐसी रखें डाइट कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, तो इन तीनों सुपरफूड्स को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लांट बेस्ड डाइट रखें और ज्यादा से ज्यादा होल फूड्स अपनी डाइट में शामिल करें। किसी तरह का तला-भुना, पैकेटबैंड, प्रोसेस्ड फूड जितना हो सके अवॉइड करें। ऐसा करने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होगा और हार्ट हेल्थ भी इंप्रूव होगी।