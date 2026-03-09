Hindustan Hindi News
डॉक्टर बोलीं- बीपी, शुगर, मोटापे के मरीज ये 2 चीजें करना शुरू करो, 40 दिनों में फायदा दिखेगा!

Mar 09, 2026 04:39 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
डॉक्टर बताती हैं कि उनके पास एक 43 साल की गृहणी आईं, जिनका मोटापा, बीपी और शुगर तीनों बढ़े हुए थे। उनके पास अपने लिए बहुत ज्यादा समय नहीं था, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें सिर्फ दो बदलाव करने का सुझाव दिया। ये दो सिंपल चेंज ला कर उनकी तीनों ही चीजें काफी हद तक कंट्रोल में आ गईं।

आजकल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे बीपी, शुगर और मोटापा काफी कॉमन हो गए हैं। वजह कई हो सकती हैं लेकिन आमतौर पर गलत खानपान और लाइफस्टाइल ही मुख्य कारण होते हैं। तो जाहिर हैं इन्हें कंट्रोल करना है तो डाइट और लाइफस्टाइल में ही सुधार लाना होगा। लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को ज्यादा टाइम नहीं मिलता, जिस वजह से बड़े बदलाव लाना मुश्किल लगता है। ऐसा ही एक केस आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ सुगंधा शर्मा शेयर करती हैं। डॉक्टर बताती हैं कि उनके पास एक 43 साल की गृहणी आईं, जिनका मोटापा, बीपी और शुगर तीनों बढ़े हुए थे। उनके पास अपने लिए बहुत ज्यादा समय नहीं था, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें सिर्फ दो बदलाव करने का सुझाव दिया। ये दो सिंपल चेंज ला कर उनकी तीनों ही चीजें काफी हद तक कंट्रोल में आ गईं। आइए जानते हैं ये दो बदलाव कौन से हैं।

पहला बदलाव- ब्रेकफास्ट में खाना शुरू करें जौ का दलिया

डॉ सुगंधा शर्मा बताती हैं कि सबसे पहला बदलाव जो उन्होंने किया वो था नाश्ता बदलना। नाश्ते में बहुत कुछ फैंसी नहीं खाना था, बल्कि सिंपल जौ का दलिया खाना था। जौ का दलिया आप अपनी मनपसंद सब्जियां डालकर भी बना सकते हैं या सिंपल पानी और नमक में पकाकर खा सकते हैं। चाहें तो उसमें थोड़ी सी छाछ मिला लें, इससे वो थोड़ा और खाने लायक हो जाता है। आपको नाश्ते में रोज यही जौ का दलिया खाना है।

जरूरी सलाह- डॉक्टर कहती हैं कि अगर आप काफी मोटे हैं और आपको शुगर भी है, तभी जौ का दलिया रोजाना खाएं। जो शुगर के मरीज बहुत मोटे नहीं है, उनके लिए हफ्ते में दो से तीन बार दलिया खाना ही पर्याप्त रहेगा।

दूसरा बदलाव- रोजाना सूर्य नमस्कार करने की आदत डालें

दूसरी सलाह जो डॉक्टर ने दी वो थी रोजाना सूर्य नमस्कार करना। ये ऐसा अभ्यास है इसमें आपके शरीर के लगभग सभी हिस्सों की एक्सरसाइज हो जाती है। डॉक्टर कहती हैं कि लोगों के पास ज्यादा एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं होता है, ऐसे में सूर्य नमस्कार किया जा सकता है। शुरुआत महज 5 सूर्य नमस्कार से करें, इनमें आपको 5 से 7 मिनट का समय ही लगेगा। फिर धीरे-धीरे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से संख्या बढ़ा सकते हैं।

सिर्फ दो बदलाव करने से फायदे कैसे होगा?

डॉ सुगंधा बताती हैं कि जौ का दलिया ड्राई होता है और इसमें 'स्क्रैपिंग प्रॉपर्टीज' यानी लेखन गुण होता है। इसका मतलब है कि ये ब्लड में मौजूद एकस्ट्रा फैट, कोलेस्ट्रॉल और टॉक्सिन को धीरे-धीरे कम करने में मदद करता है। इसमें फाइबर भी भरपूर होता है, जो शुगर को ब्लड में जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होने देता। इसलिए ये आपके मोटापे, डायबिटीज और बीपी तीनों पर काम करता है। जब आप इसके साथ सूर्य नमस्कार भी करते हैं, तो बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी शुरू होती है। इससे मोटापे, डायबिटीज और बीपी तीनों में फायदा देखने को मिलता है।

40 दिनों में शरीर में क्या-क्या बदलाव होंगे?

डॉ सुगंधा अपनी 43 वर्षीय पेशेंट के बारे में बताती हैं कि उन्होंने लगभग 40 दिनों तक यही रूटीन फॉलो किया। बदलाव अच्छे से पता चलें, इसके लिए उन्होंने इस दौरान कोई भी दवा नहीं ली। 40 दिनों बाद उनका बीपी जो 180-190 के आसपास रहता था, वो घटकर 130-140 तक आ गया। उनकी खाने की बाद की शुगर 250-300 रहती थी, जो बाद में 170-190 आने लगी। उनका वजह भी 2-3 किलो कम हो चुका था।

जरूरी सलाह- डॉक्टर कहती हैं कि ये दो बदलाव करने के साथ ही आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान देना जरूरी है। अगर आप कुछ भी खा रहे हैं, तो उससे फायदा नहीं होने वाला।

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

