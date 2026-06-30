शुगर की दवा लेते हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं रहती? डॉक्टर बोलीं इस 1 चीज पर दें ध्यान!

Diabetes Control Tips: अक्सर डायबिटीज के मरीज शिकायत करते हैं कि दवा लेने के बाद भी उनकी शुगर बढ़ी हुई रहती है। अगर आपके साथ ही कुछ ऐसा ही है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर की ये 1 सलाह आपको जरूर माननी चाहिए।

डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी आजकल काफी कॉमन होती जा रही है। ऐसे में कुछ लोगों का शुगर लेवल तो इतना ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है कि नियमित दवाइयां लेने से भी कम नहीं होता। आयुर्वेद कंसल्टेंट डॉ सुगंधा शर्मा अपने एक ऐसे ही पेशेंट के बारे में बताती हैं, जिनकी उम्र 43 साल है। वो पिछले 13 सालों से शुगर की दवाई ले रहे हैं, लेकिन उसमें कोई भी फायदा नजर नहीं आ रहा। ये समस्या सिर्फ उन्हीं की नहीं है, बल्कि ऐसी कई डायबीटीज के मरीज हैं जो कई सालों से डेली दवा ले रहे हैं लेकिन उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ ही रहता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है, तो शायद आपको दवाई की नहीं बल्कि अपने लाइफस्टाइल में एक छोटा सा बदलाव करने की जरूरत है। आइए जानते हैं डॉक्टर का क्या कहना है।

शुगर कंट्रोल में मदद करेगी ये 1 चीज डॉ सुगंधा बताती हैं कि अगर दवाई लेने के बाद भी आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती है, तो आपको अपनी मसल ग्रोथ और मसल बिल्डिंग पर ध्यान देना चाहिए। इससे ना सिर्फ आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहना शुरू हो जाएगा, बल्कि हो सकता है डायबिटीज रिवर्स भी होने लगे। दरअसल जितनी अच्छी आपकी मसल ग्रोथ होगी या मसल्स एक्टिव रहेंगी, उतना ही ज्यादा वो आपके ब्लड से शुगर खींचकर यूज कर लेंगी।

ब्लड शुगर कंट्रोल में कैसे हेल्प करती हैं मांसपेशियां? हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो मसल्स यानी मांसपेशियां ग्लूकोज को इस्तेमाल करने वाली सबसे बड़ी जगह होती हैं। जब हमारे शरीर में मसल्स ज्यादा मात्रा में होती हैं या एक्टिव रहती हैं, तो खून से ज्यादा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर उसे एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर पाती हैं। इससे ब्लड शुगर कंट्रोल में काफी मदद मिलती है। वहीं, अगर आपके शरीर का मसल मास कम है तो शरीर ग्लूकोज का यूज उतने इफेक्टिव तरीके से नहीं कर पाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल लंबे समय तक बढ़ा हुआ रह सकता है।

मसल्स मास बढ़ाने के लिए शुरू करें ये काम डॉ सुगंधा बताती हैं कि मसल्स बिल्डिंग के लिए आप जिम जाना शुरू कर सकते हैं। अगर जिम जाना पॉसिबल नहीं है, तो शुरुआत छोटी-मोटी एक्सरसाइज से करें, जैसे- स्क्वाट, पुश अप्स और डेड हैंग। ये एक्सरसाइज करने से धीरे-धीरे आपकी मसल्स खुलना शुरु हो जाएंगी। शुरुआत में दर्द हो सकता है लेकिन 4-5 दिन में बॉडी को आदत हो जाती है। महिलाओं को खासकर अपने मसल्स मास को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। इससे डायबिटीज तो कंट्रोल में रहेगी ही साथ में हार्मोनल बैलेंस में भी मदद मिलेगी।

डाइट में पर्याप्त प्रोटीन शामिल करें मसल्स मास बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में प्रोटीन रिच चीजें भी शामिल करें। दाल, दूध, दही, अंडा, पनीर, सोयाबीन, छोले, राजमा, तोफू और चिकन जैसी प्रोटीन रिच चीजें मांसपेशियों के विकास में मदद करती हैं। हालांकि शुगर के मरीजों को अपनी डाइट हमेशा डॉक्टर की देख-रेख में ही तैयार करनी चाहिए, इसलिए एक बार उनकी सलाह जरूर ले लें।

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।