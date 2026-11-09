हवा में घुला पटाखों का धुआं, फेफड़ों को बचाने के लिए डॉक्टर ने दिए 5 जरूरी टिप्स

दिवाली के बाद बढ़ता प्रदूषण फेफड़ों के लिए परेशानी बढ़ा सकता है। खांसी से लेकर सांस लेने में दिक्कत और दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर से जानें फेफड़ों को सुरक्षित रखने के 6 आसान तरीके।

दिवाली खत्म होते ही कई शहरों में प्रदूषण बढ़ने लगता है और हवा में पटाखों का धुआं घुल जाता है। ऐसे में लोगों को खांसी, छींक, गले में जलन और सांस लेने में परेशानी होने लगती है। जिन लोगों को पहले से अस्थमा या सांस की कोई बीमारी है, उनके लिए यह परेशानी और बढ़ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खराब हवा का असर सिर्फ बीमार लोगों पर ही पड़ता है। स्वस्थ लोग भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में अपने फेफड़ों को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? इस बारे में मणिपाल हॉस्पिटल, विजयवाड़ा के पल्मोनोलॉजी कंसल्टेंट डॉ. उदय किरण जी ने 6 आसान तरीके बताए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपना ख्याल रख सकते हैं।

खराब हवा में सांस लेने से फेफड़ों पर क्या असर पड़ता है? जब हवा में धुआं और प्रदूषण ज्यादा होता है, तो सांस लेते समय इसके बारीक कण हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। इससे फेफड़ों तक हवा पहुंचाने वाली नलियों में सूजन आ सकती है। साथ ही, उनमें बलगम भी ज्यादा बनने लगता है। कई बार ये नलियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे सांस लेने में परेशानी होने लगती है। अस्थमा के मरीजों को इससे अचानक अटैक आ सकता है। वहीं, सीओपीडी के मरीजों की खांसी बढ़ सकती है और उन्हें ज्यादा बलगम आने के साथ सांस फूलने की परेशानी भी हो सकती है।

किन लोगों को प्रदूषण से ज्यादा खतरा है? बच्चे: बच्चों के फेफड़े अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुए होते। वे अपने शरीर के हिसाब से ज्यादा हवा अंदर लेते हैं। यही वजह है कि हवा में मौजूद प्रदूषण का असर उन पर जल्दी हो सकता है।

बुजुर्ग: बुजुर्गों को भी खराब हवा से ज्यादा परेशानी हो सकती है। खासकर जिन्हें पहले से दिल या फेफड़ों की बीमारी है।

इन लक्षणों को बिल्कुल इग्नोर न करें प्रदूषण बढ़ने पर शरीर में कुछ ऐसे बदलाव दिख सकते हैं, जिन्हें इग्नोर करना ठीक नहीं है। जैसे:

लगातार खांसी होना या सीने में जकड़न महसूस होना।

सांस लेते समय घरघराहट की आवाज आना।

पहले से ज्यादा बार इनहेलर इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ना।

रात में खांसी की वजह से बार-बार नींद खुलना।

रोज के छोटे-मोटे काम करने पर भी सांस फूलना।

दवा लेने के बाद भी सांस की परेशानी कम न होना।

फेफड़ों को सुरक्षित रखने के लिए डॉक्टर के बताए 5 तरीके 1. रोज चेक करें हवा कितनी खराब है घर से बाहर निकलने से पहले अपने शहर का एक्यूआई जरूर चेक करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि बाहर की हवा सांस लेने के लिए कितनी ठीक है। अगर प्रदूषण बहुत ज्यादा है, तो बाहर जाने से बचें।

2. घर के अंदर की हवा को साफ रखें जब बाहर पटाखों का धुआं और प्रदूषण ज्यादा हो, तो घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। अगर घर में एयर प्यूरीफायर है, तो हेपा फिल्टर वाला प्यूरीफायर इस्तेमाल करें।

3. बाहर जाएं तो सही मास्क पहनें अगर किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, तो अच्छी फिटिंग वाला एन95 या केएन95 मास्क पहनें। ध्यान रखें कि कपड़े और सर्जिकल मास्क हवा में मौजूद प्रदूषण के बारीक कणों से बचाने में ज्यादा असरदार नहीं होते। इसलिए खराब हवा में बाहर निकलते समय सही मास्क पहनना जरूरी है।

4. बाहर दौड़ने और भारी एक्सरसाइज से बचें जब एक्यूआई बहुत ज्यादा हो, तो बाहर दौड़ने, जॉगिंग करने या कोई भारी काम करने से बचें। ऐसा करते समय सांस तेज चलती है और आप ज्यादा हवा अंदर लेते हैं। इससे प्रदूषण के ज्यादा कण फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं। ऐसे दिनों में बाहर वर्कआउट करने के बजाय घर के अंदर ही हल्की एक्सरसाइज करें।

5. अपनी दवाइयां समय पर लेते रहें अगर आपको अस्थमा या सांस से जुड़ी कोई बीमारी है, तो डॉक्टर की बताई दवाइयां और इनहेलर समय पर लेते रहें। इनहेलर खत्म होने से पहले ही नया ले आएं, ताकि जरूरत पड़ने पर परेशानी न हो।

मेदांता के डॉक्ट

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