Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Health Alert: गाड़ी, ऑफिस और घर! हर जगह प्लास्टिक की बोतल रखते हैं? पहले जान लें इसके नुकसान

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Side Effects of Plastic Bottles: क्या आप भी रोजाना प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं? यह आदत देखने में सामान्य लग सकती है, लेकिन लंबे समय तक इसका इस्तेमाल सेहत पर कई बुरे असर डाल सकता है। आइए जानते हैं कैसे।

Health Alert: गाड़ी, ऑफिस और घर! हर जगह प्लास्टिक की बोतल रखते हैं? पहले जान लें इसके नुकसान

घर हो, दफ्तर हो, स्कूल हो या सफर, प्लास्टिक की पानी की बोतल लगभग हर जगह नजर आ जाती है। हल्की होने और आसानी से मिलने की वजह से ज्यादातर लोग इन्हीं बोतलों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो एक ही बोतल को महीनों तक बार-बार भरकर उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह छोटी-सी आदत आपकी सेहत पर क्या असर डाल सकती है?

विशेषज्ञों के अनुसार, प्लास्टिक की कुछ बोतलें समय के साथ ऐसे तत्व छोड़ सकती हैं जो शरीर के लिए अच्छे नहीं होते। खासकर गर्मी, धूप और बार-बार इस्तेमाल के दौरान जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि प्लास्टिक की बोतलों का अधिक उपयोग क्यों चिंता का कारण बन रहा है।

प्लास्टिक की बोतल में बार-बार पानी भरना क्यों ठीक नहीं?

कई लोग एक बार खरीदी गई बोतल को लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहते हैं। समय के साथ बोतल की सतह पर खरोंचें पड़ने लगती हैं, जहां गंदगी और सूक्ष्म जीव जमा हो सकते हैं। अगर सफाई का ध्यान ना रखा जाए तो यह शरीर में पहुंचकर परेशानी बढ़ा सकते हैं।

ये भी पढ़ें:दिनभर रहती है थकान? आपकी खाने की यह 1 आदत हो सकती है वजह
  • गर्मी और धूप में बढ़ सकता है खतरा

गर्मी के मौसम में लोग अक्सर पानी की बोतल गाड़ी, बैग या धूप वाली जगह पर छोड़ देते हैं। ज्यादा तापमान के संपर्क में आने पर प्लास्टिक के कुछ तत्व पानी में मिल सकते हैं। यही वजह है कि लंबे समय तक धूप में रखी बोतल का पानी पीने से बचने की सलाह दी जाती है।

  • शरीर पर पड़ सकता है असर

लगातार प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल करने से शरीर में अनचाहे केमिकल्स के पहुंचने की आशंका बढ़ सकती है। हालांकि इसका असर व्यक्ति की आदतों, बोतल की गुणवत्ता और इस्तेमाल के तरीके पर भी निर्भर करता है।

  • बैक्टीरिया पनपने का खतरा

अगर बोतल को रोजाना अच्छी तरह साफ नहीं किया जाता, तो उसमें बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं। खासतौर पर बोतल के ढक्कन और मुंह वाले हिस्से में गंदगी जल्दी जमा होती है।

ये भी पढ़ें:लाइफ बदलने के लिए एक महिला ने अपनाईं 11 आदतें, 90 दिनों के लिए करेंगी फॉलो
  • पर्यावरण को भी पहुंचता है नुकसान

प्लास्टिक की बोतलों का असर सिर्फ सेहत तक सीमित नहीं है। इनका बढ़ता इस्तेमाल कचरे की समस्या को भी बढ़ाता है। कई बोतलें लंबे समय तक नष्ट नहीं होतीं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं।

कैसे करें सुरक्षित इस्तेमाल?

  1. बोतल को नियमित साफ करें: अगर प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे रोज अच्छी तरह धोना जरूरी है।
  2. धूप में रखने से बचें: बोतल को लंबे समय तक गर्म जगह या सीधी धूप में न रखें।
  3. बहुत पुरानी बोतल बदल दें: अगर बोतल पर खरोंचें आ गई हैं या उसका आकार बदलने लगा है, तो नई बोतल लेना बेहतर है।
  4. बेहतर विकल्प चुनें: जहां संभव हो, स्टील या कांच की बोतलों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:सिरदर्द के साथ दिखें ये संकेत तो हो जाएं सतर्क, हो सकता है ब्रेन ट्यूमर का खतरा

ऐसी स्थिति में बोतल को बदल दें!

  • बोतल से अजीब गंध आना
  • रंग बदलना
  • सतह का खराब होना
  • बार-बार गंदगी जमा होना

नोट: प्लास्टिक की पानी की बोतलें सुविधाजनक जरूर हैं, लेकिन उनका लापरवाही से इस्तेमाल सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य एक्सपर्ट से उचित सलाह ले सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।