Health Alert: गाड़ी, ऑफिस और घर! हर जगह प्लास्टिक की बोतल रखते हैं? पहले जान लें इसके नुकसान
Side Effects of Plastic Bottles: क्या आप भी रोजाना प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं? यह आदत देखने में सामान्य लग सकती है, लेकिन लंबे समय तक इसका इस्तेमाल सेहत पर कई बुरे असर डाल सकता है। आइए जानते हैं कैसे।
घर हो, दफ्तर हो, स्कूल हो या सफर, प्लास्टिक की पानी की बोतल लगभग हर जगह नजर आ जाती है। हल्की होने और आसानी से मिलने की वजह से ज्यादातर लोग इन्हीं बोतलों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो एक ही बोतल को महीनों तक बार-बार भरकर उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह छोटी-सी आदत आपकी सेहत पर क्या असर डाल सकती है?
विशेषज्ञों के अनुसार, प्लास्टिक की कुछ बोतलें समय के साथ ऐसे तत्व छोड़ सकती हैं जो शरीर के लिए अच्छे नहीं होते। खासकर गर्मी, धूप और बार-बार इस्तेमाल के दौरान जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि प्लास्टिक की बोतलों का अधिक उपयोग क्यों चिंता का कारण बन रहा है।
प्लास्टिक की बोतल में बार-बार पानी भरना क्यों ठीक नहीं?
कई लोग एक बार खरीदी गई बोतल को लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहते हैं। समय के साथ बोतल की सतह पर खरोंचें पड़ने लगती हैं, जहां गंदगी और सूक्ष्म जीव जमा हो सकते हैं। अगर सफाई का ध्यान ना रखा जाए तो यह शरीर में पहुंचकर परेशानी बढ़ा सकते हैं।
- गर्मी और धूप में बढ़ सकता है खतरा
गर्मी के मौसम में लोग अक्सर पानी की बोतल गाड़ी, बैग या धूप वाली जगह पर छोड़ देते हैं। ज्यादा तापमान के संपर्क में आने पर प्लास्टिक के कुछ तत्व पानी में मिल सकते हैं। यही वजह है कि लंबे समय तक धूप में रखी बोतल का पानी पीने से बचने की सलाह दी जाती है।
- शरीर पर पड़ सकता है असर
लगातार प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल करने से शरीर में अनचाहे केमिकल्स के पहुंचने की आशंका बढ़ सकती है। हालांकि इसका असर व्यक्ति की आदतों, बोतल की गुणवत्ता और इस्तेमाल के तरीके पर भी निर्भर करता है।
- बैक्टीरिया पनपने का खतरा
अगर बोतल को रोजाना अच्छी तरह साफ नहीं किया जाता, तो उसमें बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं। खासतौर पर बोतल के ढक्कन और मुंह वाले हिस्से में गंदगी जल्दी जमा होती है।
- पर्यावरण को भी पहुंचता है नुकसान
प्लास्टिक की बोतलों का असर सिर्फ सेहत तक सीमित नहीं है। इनका बढ़ता इस्तेमाल कचरे की समस्या को भी बढ़ाता है। कई बोतलें लंबे समय तक नष्ट नहीं होतीं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं।
कैसे करें सुरक्षित इस्तेमाल?
- बोतल को नियमित साफ करें: अगर प्लास्टिक की बोतल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे रोज अच्छी तरह धोना जरूरी है।
- धूप में रखने से बचें: बोतल को लंबे समय तक गर्म जगह या सीधी धूप में न रखें।
- बहुत पुरानी बोतल बदल दें: अगर बोतल पर खरोंचें आ गई हैं या उसका आकार बदलने लगा है, तो नई बोतल लेना बेहतर है।
- बेहतर विकल्प चुनें: जहां संभव हो, स्टील या कांच की बोतलों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
ऐसी स्थिति में बोतल को बदल दें!
- बोतल से अजीब गंध आना
- रंग बदलना
- सतह का खराब होना
- बार-बार गंदगी जमा होना
नोट: प्लास्टिक की पानी की बोतलें सुविधाजनक जरूर हैं, लेकिन उनका लापरवाही से इस्तेमाल सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य एक्सपर्ट से उचित सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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