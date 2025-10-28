किचन गार्डन में छिपा हर्बल डॉक्टर– ब्लड शुगर कंट्रोल में मददगार ये लाल फूल!

गुड़हल (Hibiscus) का फूल ना केवल सुंदर दिखने वाला पौधा है, बल्कि यह सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनोइड्स और पॉलीफेनोलिक यौगिक शरीर में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। नियमित रूप से गुड़हल की चाय (Hibiscus Tea) का सेवन करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और शरीर में ग्लूकोज के अवशोषण की प्रक्रिया बेहतर होती है। इसके अलावा यह शरीर से टॉक्सिन्स निकालकर मेटाबॉलिज्म को भी दुरुस्त करता है। जो लोग डायबिटीज या प्री-डायबिटिक स्थिति से गुजर रहे हैं, उनके लिए गुड़हल का फूल प्राकृतिक औषधि के रूप में काम कर सकता है। आइए जानें यह फूल ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में किस तरह मददगार है और इसके सेवन के तरीके क्या हैं।