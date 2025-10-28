Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थHibiscus Flower for Diabetes Natural Way to Control Blood Sugar
किचन गार्डन में छिपा हर्बल डॉक्टर– ब्लड शुगर कंट्रोल में मददगार ये लाल फूल!

किचन गार्डन में छिपा हर्बल डॉक्टर– ब्लड शुगर कंट्रोल में मददगार ये लाल फूल!

संक्षेप: यह लाल रंग का फूल ना केवल सुंदरता बढ़ाता है बल्कि सेहत का भी खजाना है। इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं और शरीर को एनर्जी से भर देते हैं। जानें इसके बारे में-

Tue, 28 Oct 2025 05:00 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

गुड़हल (Hibiscus) का फूल ना केवल सुंदर दिखने वाला पौधा है, बल्कि यह सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनोइड्स और पॉलीफेनोलिक यौगिक शरीर में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। नियमित रूप से गुड़हल की चाय (Hibiscus Tea) का सेवन करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और शरीर में ग्लूकोज के अवशोषण की प्रक्रिया बेहतर होती है। इसके अलावा यह शरीर से टॉक्सिन्स निकालकर मेटाबॉलिज्म को भी दुरुस्त करता है। जो लोग डायबिटीज या प्री-डायबिटिक स्थिति से गुजर रहे हैं, उनके लिए गुड़हल का फूल प्राकृतिक औषधि के रूप में काम कर सकता है। आइए जानें यह फूल ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में किस तरह मददगार है और इसके सेवन के तरीके क्या हैं।

ब्लड शुगर संतुलित रखने में गुड़हल के फूल के फायदे

  • ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है: गुड़हल के फूल में मौजूद फ्लेवोनोइड्स ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और शुगर स्पाइक को कम करते हैं।
  • इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है: गुड़हल की चाय शरीर में इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ाकर ब्लड ग्लूकोज के लेवल को स्थिर रखती है।
  • एंटीऑक्सीडेंट गुण: इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं- जो डायबिटीज का प्रमुख कारण है।
  • वजन नियंत्रण में सहायक: गुड़हल चाय मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाती है जिससे वजन नियंत्रण में रहता है और डायबिटीज के खतरे को कम करती है।

ये भी पढ़ें:सुबह खाली पेट खाएं भीगे हुए अखरोट, होंगे गजब के फायदे!
  • कोलेस्ट्रॉल घटाने में मदद: यह शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाता है जिससे हृदय स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है।
  • नेचुरल डिटॉक्सिफायर: गुड़हल का सेवन शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है जिससे ब्लड शुगर बैलेंस बनाए रखने में सहायता मिलती है।

नोट: गुड़हल का फूल ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने और मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने में सहायक है। इसकी चाय डायबिटीज के मरीजों के लिए प्राकृतिक औषधि का काम करती है। हालांकि सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है, खासकर यदि आप शुगर की दवा ले रहे हों।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Health Tips Diabetes Healthy Lifestyle

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।