एड़ियों में दर्द बना रहता है तो आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया कमाल का घरेलू नुस्खा, ऐसे करें सिंकाई

Heel Pain Home Remedy: रातभर सो कर उठने के बाद एड़ियों में तेज दर्द और चुभन महसूस होता है। या फिर देर तक बैठकर उठने पर ये हाल होता है। तो इसका कारण डॉक्टर ज्यादातर हड्डियों का बढ़ना बताते हैं। इससे राहत पाने के लिए अपनाएं आयुर्वेद डॉक्टर का ये घरेलू नुस्खा।

Wed, 10 Sep 2025 10:02 AM
काफी सारे लोगों के एड़ियों में दर्द की शिकायत होती है। जिससे राहत पाने के लिए वो डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं और ढेर सारी दवाईयां खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं एड़ी के निचले हिस्से में होने वाला दर्द किसी भी तरह के पोषक तत्वों की कमी की वजह से नहीं होता। बल्कि ये समस्या चोट या किसी वजह से बढ़ जाने वाली हड्डी की वजह से होती है। इससे राहत पाने के लिए आयुर्वेद के डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा ने बिल्कुल यूनिक सी होम रेमेडी शेयर की है।

किस तरह के एड़ियों के दर्द में मिलेगा आराम

परमेश्वर अरोड़ा बताते हैं कि जिन लोगों को घंटे दो घंटे बैठने के बाद जमीन पर पैर रखने पर एड़ियों में कांटा चुभने सा दर्द होता है। या फिर रातभर सोने के बाद सुबह उठने पर ये दर्द महसूस होता है। तो इसका कारण कई बार चोट होती है। जिसकी वजह से एड़ी की हड्डी में फ्रैक्चर आ जाता है और कैल्केरियम बोन से बहुत बारीक सा कांटा सा निकल जाता है। जो चलते-फिरते दर्द होता है। मसल्स को नुकसान, सूजन हो जाता है। इस समस्या से राहत पाने के लिए ये घरेलू उपाय अपनाएं

आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया नुस्खा

आयुर्वेद के डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर इस समस्या से निपटने का घरेलू समाधान बताया है। कपड़ा प्रेस करने वाले आयरन को लेकर पत्थर की जमीन पर रखकर गर्म करें। जिससे जमीन गर्म हो जाए। अब एड़ी पर सरसो का तेल या फिर तिल के तेल को लगाएं और उस गर्म पत्थर पर रखें। प्रेस के गर्म किए हुए पत्थर पर सिंकाई करनी है। ध्यान रहे कि आयरन से जमीन इतनी ज्यादा गर्म ना हो कि पैर जलने लगे। हल्का गर्म करके सिंकाई करें। रोजाना सुबह-शाम दो से चार मिनट सिंकाई करें तो 15 से 20 दिनों में दर्द में आराम मिलना शुरू हो जाएगा।

