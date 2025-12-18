पुरुषों से अलग होते हैं महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण, कार्डियोलॉजिस्ट बोले- मामूली समझकर इग्नोर कर देती हैं औरतें
Heart Attack Symptoms In Women: कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय कुमार का कहना है कि पुरुषों और महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण अलग-अलग होते हैं। महिलाएं अक्सर इन लक्षणों को इग्नोर कर देती हैं और यही उनके लिए खतरा बन जाता है।
हार्ट अटैक का खतरा इन दिनों किसी बुखार के जैसा लोगों में फैला हुआ है। महिला हो या पुरुष 40 की उम्र पार होते ही लोगों में दिल के दौरे का खतरा बढ़ रहा है। वर्कआउट के दौरान, डांस करते हुए, गाना गाते हुए, स्पीच देते हुए जैसे कई इवेंट्स में लोगों को अचानक हार्ट अटैक हुआ और फौरन मौत हो गई। ऐसी स्थिती में कार्डियोलॉजिस्ट लगातार लोगों को हार्ट अटैक के लक्षणों, कारणों और डायट को लेकर सचेत कर रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि अगर कोई भी लक्षण दिखे, तो फौरन डॉक्टर के पास पहुंच जाएं। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि शरीर ने पहले से कुछ संकेत दिए, लेकिन लोगों ने उन्हें समझने में देरी कर दी। फोर्टिस के कार्डियोलॉजिस्ट संजय कुमार का कहना है कि पुरुषों और महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण अलग-अलग होते हैं। ज्यादातर महिलाएं कुछ लक्षणों को काफी हल्का और मामूली समझकर नजरअंदाज कर देती हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है।
क्यों होता है
कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है कि अचानक से कभी किसी को हार्ट अटैक नहीं आता। जब हार्ट को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाने वाली कोरोनरी धमनी में किसी तरह की रुकावट या फिर ब्लॉकेज हो जाता है, तब खतरा बढ़ता है। कोरोनरी ब्लॉकेज डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, स्मोकिंग के कारण हो सकता है। महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण इतने मामूली होते हैं कि वह इन्हें पाचन, कब्ज से जोड़ देती हैं।
महिलाओं में क्या लक्षण होते हैं
पीठ, हाथ, जबड़े में दर्द- अगर बाई-दाई तरफ पीठ, हाथ में तेज दर्द हो रहा है या फिर जबड़े में अचानक से दर्द उठना हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। महिलाओं में ज्यादातर यही लक्षण देखे गए हैं, इसे महिलाएं थकान समझ लेती हैं।
उल्टी-मतली- चक्कर आना, उल्टी, मतली की समस्या लगातार बनी हुई है, तो इग्नोर न करें। आपको ये लक्षण पाचन खराब होने के कारण लग सकते हैं लेकिन ये हार्ट अटैक का सिग्नल भी हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से सलाह लें।
हार्टबीट-पसीना आना- अगर आपको बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के पसीना आ रहा है, ठंड लग रही है। इसके अलावा हार्ट बीच तेज या धीमी हो रही है, तो खतरे की घंटी हो सकती है। इस दौरान थकान भी महसूस होती है, जबकि आप कोई काम भी नहीं कर रहे।
छाती में दर्द- महिलाओं की छाती में हल्का दर्द होता है और प्रेशर महसूस होता है। पुरुषों का चेस्ट पेन तेज होता है लेकिन औरतों में ये धीमा होता है। ऐसे में महिलाएं अक्सर इसे एसिडिटी से जोड़ देती हैं। इसके अलावा सांस फूलने की समस्या भी हो सकती है। अगर लगातार सांस फूल या लेने में दिक्कत हो रही है, तो ध्यान दें।
नींद में कमी- औरतों में हार्ट अटैक का संकेत नींद की कमी भी है। अगर आपको हार्ट अटैक का खतरा होगा, तो नींद भी कम लगेगी और रात को सही से आप नहीं सो पाएंगी। साथ ही भूख पर भी असर पड़ेगा।
क्या करें
महिलाएं हेल्दी डायट लें, एक्सरसाइज या योगा करें। अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखते हैं, तो डॉक्टर से सलाह लें। तला-भुना, जंक, मीठा ज्यादा खाने से बचें। हाइजीन मेंटेंन करें।
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।