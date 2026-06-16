डॉक्टर बोले- घर में जरूर रखें 30 रुपए की ये 3 गोलियां, हार्ट अटैक में बचा सकती हैं जान!

हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में इमरजेंसी के लिए थोड़ी तैयारी जरूरी है। डॉक्टर ने 3 दवाइयों के बारे में बताया है, जिन्हें घर में जरूर रखना चाहिए। ये इमरजेंसी में पेशेंट के लिए लाइफ सेविंग साबित हो सकती हैं।

दिल सी जुड़ी बीमारियां आजकल काफी कॉमन होती जा रही हैं। खासकर हार्ट अटैक के बढ़ते मामले चिंता में डालने वाले हैं। पहले एक उम्र के बाद हार्ट अटैक की आशंका जताई जाती थी, लेकिन आजकल तो कम उम्र में ही इतने केस सुनने को मिल जाते है कि घबराहट होना स्वाभाविक है। ऐसे में समझदारी यही है कि पहले से ही किसी इमरजेंसी के लिए तैयार रहा जाए। डॉ अदितिज धमीजा एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताते हैं कि 2026 को 'हार्ट अटैक का साल' कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में हमारा लाइफस्टाइल जैसा रहा है, उस हिसाब से कई लोगों को हार्ट अटैक आने की पूरी-पूरी संभावना बन जाती है। ऐसे में ये 3 दवाएं अगर आपके घर रखी हैं, तो किसी इमरजेंसी में काफी काम आ सकती हैं।

खराब लाइफस्टाइल से बढ़ रहा है हार्ट अटैक का खतरा डॉ धमीजा बताते हैं कि कई सालों से हम जिस तरह का खानपान और लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आने वाले सालों में हार्ट अटैक के केस और बढ़ेंगे ही। यहां ये समझने की जरूरत है कि हार्ट अटैक में शुरुआत का एक-एक सेकेंड काफी मायने रखना है। भारत में बहुत से लोग ना CPR देना जानते हैं और ना ही अर्जेंट केयर मिल पाती है। एम्बुलेंस आने तक भी काफी टाइम खराब हो जाता है। इसलिए सबसे सेफ रास्ता है कि आप अपने घर पर ये 30 रूपये की 3 गोली जरूर रखें, जो पेशेंट के बचने के चांस काफी हद तक बढ़ा सकती हैं।

इमरजेंसी के लिए घर में जरूर रखें ये 3 गोलियां डॉ धमीजा बताते हैं कि हार्ट अटैक के दौरान आर्टरी यानी दिल की नसों में कोई थक्का बन जाता है, जिससे दिल की मसल्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। ऐसे में हम तीन काम कर सकते हैं, उस थक्के को मेल्ट करने की कोशिश करना, उसे ज्यादा बड़ा ना होने देना और वॉल को स्टेबलाइज रखना। इन्हीं तीन कामों को करने के लिए हमारे पास 3 दवाइयां मौजूद हैं, जिन्हें आप इमरजेंसी में पेशेंट को दे सकते हैं। आइए जानते हैं उन्हें कैसे और कितना इस्तेमाल करना है।

1) इकोस्प्रिन (Aspirin 300 mg) डॉक्टर कहते हैं कि हार्ट अटैक के दौरान एस्पिरिन खून के थक्के को बढ़ने से रोकने में मदद करती है। इसकी एक गोली को चबा-चबाकर खाना चाहिए, क्योंकि चबाने से ये खूब में जल्दी पहुंचती है। ध्यान रहे इसे पूरी तरह निगलना अवॉइड करें।

2) क्लोपिडोग्रेल (Clopidogrel 300mg/ 75mg की 4 टैबलेट) ये भी एक एंटी-प्लेटलेट दवा है, जो एस्पिरिन के साथ मिलकर खून को पतला करने का काम करती है। डाॅक्टर कहते हैं कि इसे आपको पानी के एक छोटे घूंट के साथ पूरी तरह निगल लेना है। इसे चबाकर नहीं खाना चाहिए।

3) एटोरवास्टेटिन (Atorvastatin 80 mg) डॉक्टर कहते हैं कि ये गोली धमनियों में मौजूद प्लाक को स्टेबलाइज रखने में मदद करती है, जिससे ब्लॉकेज का खतरा कम हो जाता है। साथ ही ये हार्ट की मसल्स को सुरक्षित रखने में भी सहायक मानी जाती है। इस दवा को भी थोड़े से पानी के साथ निगल लेना चाहिए।

ध्यान रखने वाली जरूरी बातें ये तीनों दवाइयां हमेशा साथ में ही लेनी चाहिए। किसी को हार्ट अटैक जैसी स्थिति हो तो तुरंत डॉक्टर से सम्पर्क करें। मेडिकल सहायता मिलने तक इमरजेंसी की स्थिति में इन दवाइयों को लिया जा सकता है। ध्यान रहे हार्ट अटैक के दौरान एक एक सेकेंड काफी कीमती होता है, आपकी थोड़ी सी समझदारी पेशेंट की जान बचाने में अहम साबित हो सकती है।

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।