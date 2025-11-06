कैलोरी कम, न्यूट्रिशन ज्यादा: ट्राई करें ये 6 हेल्दी और लो-कैलोरी स्नैक्स

संक्षेप: Guilt-Free Snacking: अगर आप वजन घटाने या फिट रहने की कोशिश कर रहे हैं तो हेल्दी स्नैक्स आपकी डाइट का जरूरी हिस्सा हैं। ये ना सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं बल्कि बिना ज्यादा कैलोरी के लंबे समय तक पेट भरा रखते हैं।

आज के समय में फिट और एक्टिव रहना हर किसी की प्राथमिकता बन गया है लेकिन काम के बीच भूख लगने पर ज्यादातर लोग जंक फूड का सहारा ले लेते हैं। यही वजह है कि वजन बढ़ना और एनर्जी की कमी जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। अगर आप हेल्दी ईटिंग अपनाना चाहते हैं तो स्नैक टाइम में सही विकल्प चुनना बेहद जरूरी है। लो-कैलोरी स्नैक्स ऐसे विकल्प हैं जो स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी ध्यान रखते हैं। ये शरीर को जरूरी पोषक तत्व देते हैं, बिना अतिरिक्त फैट या कैलोरी बढ़ाए। इनमें मौजूद फाइबर और प्रोटीन लंबे समय तक पेट भरा रखते हैं जिससे ओवरईटिंग की संभावना घटती है। बीटरूट चिप्स, मसाला मखाना या रोस्टेड चना जैसे स्नैक्स ना केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि आपकी फिटनेस जर्नी के सच्चे साथी भी हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1. बीटरूट चिप्स (Beetroot Chips)- डीप फ्राई की जगह ओवन या एयर फ्रायर में बने बीटरूट चिप्स एक परफेक्ट हेल्दी स्नैक हैं। इनमें फाइबर, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो ब्लड फ्लो और स्किन हेल्थ दोनों सुधारते हैं।

2. तंदूरी सोया चंक्स (Tandoori Soya Chunks)- प्रोटीन से भरपूर सोया चंक्स को दही और मसालों में मेरिनेट कर रोस्ट करें। यह स्नैक कम तेल में बनता है और वर्कआउट के बाद प्रोटीन रिच विकल्प साबित होता है।

3. मसाला मखाना (Masala Makhana)- फॉक्स नट्स यानी मखाना कम कैलोरी और हाई प्रोटीन स्नैक हैं। इन्हें हल्के घी और चाट मसाला के साथ रोस्ट करने से यह कुरकुरे और टेस्टी दोनों बन जाते हैं।

4. बॉइल्ड स्वीट कॉर्न (Boiled Sweet Corn)- भुट्टे के दानों में फाइबर और विटामिन्स भरपूर होते हैं। थोड़ा नमक, नींबू और काली मिर्च डालकर खाया जाए तो यह हल्का, एनर्जी देने वाला और डाइट-फ्रेंडली स्नैक है।

5. रोस्टेड चना (Roasted Chana)- भुना चना भारतीय डाइट का पुराना लेकिन अमूल्य हिस्सा है। इसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है और यह वजन घटाने वालों के लिए आदर्श स्नैक है।