हल्की, टेस्टी और पौष्टिक- ऐसे बनाएं बिना मलाई वाली मेथी मटर
मेथी मटर एक हल्की, पौष्टिक और स्वाद से भरपूर सब्जी है। बिना मलाई या क्रीम के बनाई गई यह रेसिपी पाचन के लिए आसान होती है और रोजमर्रा के हेल्दी खाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
सर्दियों के मौसम में हरी मेथी और ताजी मटर बाजार में आसानी से मिल जाती है। इन्हीं दो पोषक तत्वों से बनने वाली मेथी मटर की सब्जी स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी खजाना मानी जाती है। आमतौर पर लोग इसे मलाई या क्रीम के साथ बनाते हैं, लेकिन बिना क्रीम के बनी मेथी मटर ज्यादा हल्की, डायजेस्टिव और हेल्दी होती है।
मेथी में फाइबर, आयरन और एंटीऑक्सिडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो ब्लड शुगर कंट्रोल करने, पाचन सुधारने और इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। वहीं हरी मटर प्रोटीन और विटामिन C का अच्छा स्रोत है। जब इन दोनों को सही तरीके से पकाया जाए तो यह सब्ज़ी पेट में भारीपन या गैस नहीं बनाती। इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि इसमें ना तो क्रीम का इस्तेमाल होता है और ना ही ज्यादा तेल का। सही मात्रा में मसाले और सही कुकिंग टेक्नीक मेथी की कड़वाहट को कम कर देती है और सब्जी का स्वाद संतुलित रहता है।
सामग्री: मेथी पत्ते – 1 कप (धोकर बारीक कटे), हरी मटर – 1 कप (उबली हुई), प्याज – 1 मध्यम (बारीक कटा), टमाटर – 1 मध्यम (पेस्ट या बारीक कटे), अदरक-लहसुन पेस्ट – 1 छोटा चम्मच, हरी मिर्च – 1 (बारीक कटी, जीरा – ½ छोटा चम्मच, हल्दी – ¼ छोटा चम्मच, धनिया पाउडर – 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर– स्वादानुसार, गरम मसाला – ½ छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार, तेल, पानी, कसूरी मेथी– ½ छोटा चम्मच (optional)
स्टेप 1: मेथी तैयार करें
मेथी पत्तों को अच्छे से धोकर बारीक काट लें। अगर मेथी ज्यादा कड़वी हो तो 5 मिनट हल्के नमक वाले पानी में भिगोकर निचोड़ लें।
स्टेप 2: तड़का लगाएं
कढ़ाही में तेल गरम करें। अब उसमें जीरा डालें और चटकने दें।
स्टेप 3: प्याज भूनें
जीरा चटकने के बाद कटा प्याज डालें। मध्यम आंच पर हल्का सुनहरा होने तक भूनें।
स्टेप 4: अदरक-लहसुन और टमाटर डालें
अब अदरक-लहसुन पेस्ट और हरी मिर्च डालें। 1 मिनट भूनें, फिर टमाटर डालें और मसाला तेल छोड़ने तक पकाएं।
स्टेप 5: मसाले मिलाएं
हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
स्टेप 6: मेथी पकाएं
अब कटी हुई मेथी डालें। 2–3 मिनट धीमी आंच पर पकाएं ताकि कड़वाहट कम हो जाए।
स्टेप 7: मटर डालें
उबली हुई हरी मटर डालें और हल्का सा पानी डालकर ढक दें। 5–7 मिनट धीमी आंच पर पकाएं।
स्टेप 8: फाइनल टच
अंत में गरम मसाला और कसूरी मेथी डालें। गैस बंद करें और 2 मिनट ढककर रखें।
फायदे: बिना मलाई की मेथी मटर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो वजन घटाना चाहते हैं, डायबिटीज के मरीज हैं या फिर हल्का और सात्विक भोजन पसंद करते हैं। यह सब्जी रोटी, पराठा, ज्वार या बाजरे की रोटी के साथ बेहद स्वादिष्ट लगती है। अगर आप रोज के खाने में कुछ हेल्दी, टेस्टी और घर जैसा स्वाद चाहते हैं तो बिना क्रीम वाली मेथी मटर जरूर ट्राई करें। यह सब्जी कम सामग्री में बनती है लेकिन पोषण और स्वाद दोनों में भरपूर होती है।
