हरी मटर से बढ़ सकती हैं सेहत समस्याएं, इन लोगों को सावधान रहने की जरूरत

संक्षेप: हरी मटर सर्दियों की सबसे पसंदीदा सब्ज़ियों में से एक है, लेकिन हर किसी के लिए यह फायदेमंद नहीं होती। कुछ लोगों को मटर का सेवन सीमित या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जानें कौन और क्यों।

सर्दियों में बाजार हरी मटर से भर जाता है और घर-घर में मटर पनीर, मटर पुलाव, आलू-मटर जैसी डिशेज बनने लगती हैं। इसका स्वाद मीठा, टेक्सचर मुलायम और पौष्टिकता भरपूर होती है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स की अच्छी मात्रा होती है, लेकिन हर किसी के लिए मटर फायदेमंद नहीं होती। कई स्वास्थ्य स्थितियों में हरी मटर का अधिक सेवन दिक्कतें बढ़ा सकता है। इसलिए सर्दियों में मटर खाने का आनंद लेने से पहले यह जानना जरूरी है कि किन लोगों को इससे परहेज करना चाहिए या किन्हें सीमित मात्रा में खाना चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1. गैस और ब्लोटिंग की समस्या वाले लोग हरी मटर में हाई फाइबर और कुछ कॉम्प्लेक्स शुगर्स होते हैं जो आंतों में गैस पैदा कर सकते हैं। IBS, गैस्ट्रिक या ब्लोटिंग वाले लोगों को मटर कम मात्रा में ही खानी चाहिए।

2. किडनी स्टोन (Oxalate Stone) वाले लोग

मटर में ऑक्सेलेट की मात्रा होती है। ऑक्सेलेट स्टोन वाले मरीज इसे ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो स्टोन बढ़ने का खतरा रहता है।

3. गाउट (Uric Acid) के मरीज मटर में प्यूरिन पाया जाता है जो शरीर में जाकर यूरिक एसिड बढ़ाता है। गाउट या हाई यूरिक एसिड वाले व्यक्तियों को मटर सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए।

4. डायबिटीज वाले लोग– अधिक मात्रा ना खाएं मटर हेल्दी है, लेकिन इसमें कार्ब्स और प्राकृतिक शुगर होती है। अधिक मात्रा ब्लड शुगर को बढ़ा सकती है। डायबिटिक व्यक्तियों को इसे कंट्रोल्ड सर्विंग में शामिल करना चाहिए।

5. पाचन तंत्र कमजोर हो तो मटर भारी पड़ती है बार-बार अपच, पेट दर्द या एसिडिटी की समस्या वाले लोग मटर खाने के बाद असहज महसूस कर सकते हैं। ऐसे लोग मटर को खूब पकाकर, मसाले हल्के रखकर और सीमित मात्रा में लें।

6. एलर्जी वाले लोग कुछ व्यक्तियों को लेग्यूम्स से एलर्जी होती है। ऐसे लोगों को मटर खाने के बाद खुजली, सूजन या सांस फूलना हो सकता है—इस स्थिति में तुरंत सेवन रोक देना चाहिए।