पिस्ता लवर्स सावधान! रोजाना खाने के ये नुकसान नजरअंदाज ना करें

पिस्ता एक पौष्टिक, हेल्दी और एनर्जी-बूस्टिंग ड्राई फ्रूट है लेकिन रोजाना इसकी अधिक मात्रा का सेवन शरीर पर उल्टा असर भी डाल सकता है। लोग अक्सर पिस्ता को हेल्दी स्नैक मानकर इसे अनलिमिटेड खा लेते हैं, जबकि किसी भी ड्राई फ्रूट में प्राकृतिक फैट, कैलोरी और मिनरल्स ज्यादा होते हैं जो ज्यादा सेवन करने पर शरीर के संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। खासकर नमकीन पिस्ता में मौजूद अतिरिक्त सोडियम हाई बीपी, पानी रुकने और किडनी स्ट्रेन जैसी समस्याएं बढ़ा सकता है। वहीं फाइबर और फॉस्फोरस की अधिकता डाइजेशन और बोन हेल्थ पर भी असर डाल सकती है। इसलिए पिस्ता के फायदे पाने के लिए इसे रोजाना कितनी मात्रा में और किस रूप में खाना चाहिए, यह जानना बेहद जरूरी है।