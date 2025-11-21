पिस्ता लवर्स सावधान! रोजाना खाने के ये नुकसान नजरअंदाज ना करें
हेल्दी फूड भी तभी फायदेमंद होता है जब उसकी मात्रा संतुलित हो। यदि आप डेली पिस्ता खाते हैं तो उसके लाभ जितने महत्वपूर्ण हैं, उसके नुकसान को समझना भी उतना ही जरूरी है।
पिस्ता एक पौष्टिक, हेल्दी और एनर्जी-बूस्टिंग ड्राई फ्रूट है लेकिन रोजाना इसकी अधिक मात्रा का सेवन शरीर पर उल्टा असर भी डाल सकता है। लोग अक्सर पिस्ता को हेल्दी स्नैक मानकर इसे अनलिमिटेड खा लेते हैं, जबकि किसी भी ड्राई फ्रूट में प्राकृतिक फैट, कैलोरी और मिनरल्स ज्यादा होते हैं जो ज्यादा सेवन करने पर शरीर के संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। खासकर नमकीन पिस्ता में मौजूद अतिरिक्त सोडियम हाई बीपी, पानी रुकने और किडनी स्ट्रेन जैसी समस्याएं बढ़ा सकता है। वहीं फाइबर और फॉस्फोरस की अधिकता डाइजेशन और बोन हेल्थ पर भी असर डाल सकती है। इसलिए पिस्ता के फायदे पाने के लिए इसे रोजाना कितनी मात्रा में और किस रूप में खाना चाहिए, यह जानना बेहद जरूरी है।
- पाचन संबंधी समस्याएं: पिस्ता में फाइबर की मात्रा अधिक होती है। हल्की मात्रा में यह डाइजेशन सुधारता है लेकिन ज्यादा खाने से गैस, पेट फूलना, ऐंठन या दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जिन लोगों का पेट संवेदनशील है, उन्हें मात्रा और ज्यादा सावधानी से तय करनी चाहिए।
- वजन बढ़ने का जोखिम: पिस्ता हेल्दी फैट और कैलोरी से भरपूर होता है। रोज बहुत ज्यादा खाने से कुल कैलोरी इनटेक बढ़ जाता है जिससे वजन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। यदि आप वजन कंट्रोल करना चाहते हैं तो दिनभर के कैलोरी बैलेंस का ध्यान रखना जरूरी है।
- नमकीन पिस्ता से हाई बीपी का खतरा: बाजार में मिलने वाले नमकीन पिस्ता में सोडियम की मात्रा अधिक होती है। रोजाना इनका सेवन हाई ब्लड प्रेशर, वॉटर रिटेंशन, किडनी स्ट्रेन का कारण बन सकता है। इसलिए बिना नमक व पिस्ता बेहतर विकल्प है।
- एलर्जी का खतरा: कुछ लोगों को नट्स से एलर्जी की समस्या होती है। ऐसे लोगों को पिस्ता रोज खाने से रैशेज, खुजली, सूजन या फिर सांस की समस्या भी हो सकती है। यदि पहली बार खाने पर एलर्जी जैसा कुछ लगे, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।
- मिनरल इंबैलेंस जैसी समस्या: पिस्ता में फॉस्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है। इसे रोज बहुत ज्यादा खाने से शरीर में कैल्शियम का अवशोषण कम हो सकता है, जिससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इसलिए संतुलित मात्रा ही सही है।
रोज कितना पिस्ता खाना सुरक्षित है?
आमतौर पर 10–12 बादाम या पिस्ता रोजाना खाना सुरक्षित माना जाता है। इससे पोषण भी मिलता है और नुकसान भी नहीं होता। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह ल सकते हैं।
