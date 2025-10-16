Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थHealthy Eating and Sex Life List of Foods to avoid before intercourse

हेल्दी फूड और बेहतर सेक्स लाइफ: संबंध बनाने से पहले ना खाएं ये चीजें!

संक्षेप: हेल्दी सेक्स लाइफ के लिए शरीर को एनर्जेटिक, हल्का और रिलैक्स महसूस करना जरूरी है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि कौन-से खाद्य पदार्थ संबंध बनाने से पहले नहीं खाने चाहिए।

Thu, 16 Oct 2025 01:03 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
हेल्दी फूड और बेहतर सेक्स लाइफ: संबंध बनाने से पहले ना खाएं ये चीजें!

हम जो भोजन करते हैं, उसका सीधा असर हमारे तन, मन और ऊर्जा स्तर पर पड़ता है। जैसे कुछ खाद्य पदार्थ आपकी ऊर्जा, रक्तसंचार और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करते हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो इसके ठीक उलट असर डालते हैं।

खासकर जब बात सेक्सुअल हेल्थ की हो तो सही खानपान बहुत मायने रखता है। कई बार लोग रोमांटिक पल से पहले भारी या अनुचित भोजन कर लेते हैं जिससे थकान, सुस्ती या पेट फूलने जैसी समस्याएं हो जाती है। इसका असर सीधा आपके आत्मविश्वास और यौन प्रदर्शन पर पड़ता है। आइए जानते हैं, सेक्स से पहले किन चीजों को नहीं खाना चाहिए ताकि आपका अनुभव बेहतर और हेल्दी बना रहे।

सेक्स से पहले क्या नहीं खाना चाहिए?

  • ज्यादा तले-भुने और तैलीय भोजन- यह पचने में समय लेते हैं और शरीर में सुस्ती पैदा करते हैं। इससे ब्लड फ्लो धीमा पड़ता है और यौन उत्तेजना कम हो सकती है।
  • लहसुन और प्याज- हालांकि यह सेहत के लिए फायदेमंद हैं लेकिन इनमें तेज गंध और सल्फर कंपाउंड होते हैं जो oral odor बढ़ाते हैं। इससे आत्मविश्वास और मूड दोनों प्रभावित हो सकते हैं।
  • गैस या ब्लोटिंग बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ (Beans, Broccoli, Cabbage, etc)- बीन्स और क्रूसिफेरस सब्जियां पेट में गैस बनाती हैं और फुलावट का एहसास कराती हैं। शरीर में असहजता से इच्छा और ऊर्जा दोनों प्रभावित होती हैं।
  • अत्यधिक शर्करा- चीनी तुरंत एनर्जी देती है लेकिन जल्द ही थकान और सुस्ती भी पैदा करती है। ब्लड शुगर लेवल में अचानक बदलाव से मूड स्विंग्स हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:रोज किसी चीज की दवाई लेते हैं? तो डॉक्टर की ये 3 बातें जरूर जान लें
  • अल्कोहल और एनर्जी ड्रिंक्स- सीमित मात्रा में वाइन मूड बना सकती है लेकिन ज्यादा मात्रा में अल्कोहल यौन प्रदर्शन को कमजोर करती है। एनर्जी ड्रिंक्स अस्थायी उत्तेजना देते हैं लेकिन बाद में थकान और हृदय गति बढ़ा सकते हैं।
  • कैफीन- कैफीन युक्त पेय पदार्थों का सेवन सीमित करें, ये आपकी नसों को उत्तेजित कर सकते हैं और यौन प्रदर्शन पर असर डालते हैं।

सेक्स से पहले हल्का, पौष्टिक और पचने योग्य भोजन चुनना सबसे बेहतर होता है। जैसे — फलों का सेवन, संतुलित मात्रा में डार्क चॉकलेट और बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पानी। संतुलित आहार ना केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक आत्मविश्वास के लिए भी जरूरी है। सही भोजन, सही समय और सही मानसिक स्थिति, सुखद यौन जीवन की कुंजी हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Health Tips healthy sex life Healthy Eating Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।