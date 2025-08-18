चेहरे गर्दन पर नजर आएं ये 5 लक्षण तो हो सकती है किडनी खराब, समय रहते हो जाएं सतर्क health warning signs 5 kidney disease symptoms can be seen on face and neck swelling on face Itchy red spots around neck, हेल्थ टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
हेल्थhealth warning signs 5 kidney disease symptoms can be seen on face and neck swelling on face Itchy red spots around neck

चेहरे गर्दन पर नजर आएं ये 5 लक्षण तो हो सकती है किडनी खराब, समय रहते हो जाएं सतर्क

Symptoms of Kidney Disease : किडनी रोग का शुरुआती जांच में पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बावजूद इसके चेहरे और गर्दन पर दिखाई देने वाले 5 लक्षणों को देखकर पता लगाया जा सकता है कि आपकी किडनी डैमेज हो सकती है।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 08:56 PM
चेहरे गर्दन पर नजर आएं ये 5 लक्षण तो हो सकती है किडनी खराब, समय रहते हो जाएं सतर्क

आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में बढ़ता तनाव, खानपान की खराब आदतें और सुस्त जीवनशैली, सेहत से जुड़ी कई बड़ी समस्याओं को जन्म देने का कारण बन रही हैं। इन्हीं बीमारियों में एक नाम किडनी रोग का भी है। किडनी रोग को मेडीकल भाषा में रीनल बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के गुर्दे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या ठीक से काम नहीं करते हैं। बता दें, गुर्दों का मुख्य काम रक्त को साफ करके शरीर से टॉक्सिंस को बाहर निकालने के लिए मूत्र (पेशाब) बनाना है। लेकिन जब गुर्दे ठीक से काम नहीं करते हैं, तो शरीर में टॉक्सिंस और तरल पदार्थ जमा होने लगते हैं। जो समय के साथ गुर्दे की बीमारी या आखिर में गुर्दे की विफलता का कारण बन सकती है। हालांकि किडनी रोग का शुरुआती जांच में पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बावजूद इसके चेहरे और गर्दन पर दिखाई देने वाले 5 लक्षणों को देखकर पता लगाया जा सकता है कि आपकी किडनी डैमेज हो सकती है।

किडनी रोग का संकेत हो सकते हैं चेहरे और गर्दन पर दिखाई देने वाले ये 5 लक्षण

चेहरे पर सूजन

किडनी रोग का पहला लक्षण चेहरे की सूजन होता है। किडनी जब शरीर से अतिरिक्त पानी बाहर नहीं निकाल पाती तो शरीर में ही पानी जमा होने लगता है। जिसका असर सबसे पहले खासकर आंखों और गालों के आसपास, चेहरे पर ही दिखाई देता है। अगर सुबह उठते ही चेहरे में सूजन नजर आए तो यह किडनी रोग का संकेत हो सकता है। आपको तुरंत डॉक्‍टर की सलाह लेनी चाहिए।

त्वचा के रंग में बदलाव

बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि किडनी रोग होने पर चेहरे और गर्दन की त्वचा का रंग और बनावट में बदलाव आ जाता है। दअसल, शरीर में जब टॉक्‍स‍िन्‍स जमा होने लगते हैं तो चेहरा बेजान और डल दिखाई देने लगता है। कुछ लोगों की त्वचा पीली और गर्दन की स्किन ड्राई होने लगती है।

लगातार खुजली या त्वचा पर लाल चकते होना

किडनी रोग गंभीर होने पर चेहरे और गर्दन के आसपास खुजली की समस्या हो सकती है। दरअसल, ऐसा तब होता है जब शरीर से टॉक्‍स‍िन्‍स बाहर नहीं निकल पाते, जो त्वचा में जाकर नसों को चुभते हैं और खुजली बढ़ाने का काम कर देते हैं। खुजली से चेहरे पर लाल धब्बे, दाने या रैशेज हो सकते हैं। मेडिकल भाषा में त्वचा संबंधी इस समस्या को 'प्रुरिटस' कहा जाता है, जो विशेष रूप से चेहरे और गर्दन के आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करके जलन और बेचैनी पैदा करती है।

गर्दन की नसों का फूलना

किडनी रोग होने पर शरीर में पानी जमा होने लगता है। जिसकी वजह से गर्दन की नसें फूलकर गर्दन के किनारे पर दिखाई देने लगती हैं।

डार्क सर्कल

आमतौर पर आंखों के नीचे नजर आने वाले काले घेरों को कमजोरी या नींद ना पूरी होने से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह समस्या किडनी रोग की तरफ भी इशारा हो सकती है। बता दें, किडनी के अच्छी तरह काम ना करने पर शरीर में पानी और गंदगी जमा होने लगती है, जिसका असर आंखों के आसपास डार्क सर्कल के रूप में नजर आता है।

Health Tips

