हेल्थ टिप: भोजन से पहले या बाद में खाना चाहिए मीठा? सेहत पर पड़ता है बड़ा असर

संक्षेप: Healthiest Time to Eat Sweets: मिठाई की बात आती है तो ज्यादातर सभी लोग खाना पसंद करते हैं। लेकिन मन में सवाल रहता है कि मीठा खाने के बाद खाना चाहिए या बाद में जिससे सेहत पर बुरा असर ना पड़े।

Sat, 25 Oct 2025 10:51 AM
हमारे भारतीय भोजन में मीठे का विशेष स्थान है- चाहे त्योहार हो, दावत हो या फिर रोज का खाना। बहुत से लोग खाने के बाद मिठाई खाना पसंद करते हैं, जबकि कुछ मानते हैं कि भोजन से पहले मीठा खाने से पाचन अच्छा होता है। लेकिन क्या सच में मीठा खाने का कोई सही समय होता है? एक्सपर्ट्स के अनुसार, मीठा सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि शरीर पर इसका असर ब्लड शुगर, इंसुलिन लेवल और पाचन तंत्र पर भी पड़ता है। इसलिए इसे कब और कैसे खाया जाए, यह जानना जरूरी है। गलत समय पर मिठाई या मीठे पदार्थों का सेवन करने से शुगर लेवल बढ़ सकता है, वजन में इजाफा हो सकता है और पाचन बिगड़ सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर मीठा खाने का सही समय कौन-सा है— भोजन से पहले या बाद में?

कब खाएं मीठा?

  • भोजन के बाद मीठा खाना बेहतर माना जाता है: ज्यादातर न्यूट्रिशनिस्ट मानते हैं कि मीठा खाने का सही समय भोजन के बाद होता है। ऐसा करने से ब्लड शुगर धीरे-धीरे बढ़ता है और अचानक स्पाइक से बचा जा सकता है।
  • भोजन से पहले मीठा खाने से ब्लड शुगर बढ़ सकता है: खाली पेट मीठा खाने पर इंसुलिन तेजी से रिलीज होता है जिससे शुगर लेवल अचानक बढ़ जाता है और जल्दी भूख लगने लगती है। यह डायबिटीज के जोखिम को बढ़ा सकता है।
  • डेजर्ट की मात्रा रखें सीमित: भोजन के बाद भी डेजर्ट की मात्रा छोटी रखें। एक या दो बाइट पर्याप्त हैं, ताकि स्वाद भी बना रहे और सेहत पर असर भी ना पड़े।
  • मीठे के बजाय हेल्दी विकल्प चुनें: गुड़, शहद या फलों में प्राकृतिक शर्करा अच्छे विकल्प हैं। इन्हें सीमित मात्रा में लेने से पाचन में मदद मिलती है और एनर्जी भी मिलती है।
  • डायबिटीज रोगी विशेष ध्यान दें: डायबिटीज या प्री-डायबिटीज वाले लोगों को भोजन के तुरंत बाद मिठाई नहीं खानी चाहिए। उनकी मीठी इच्छा फलों या शुगर-फ्री डेजर्ट से पूरी की जा सकती है।

निष्कर्ष:

मीठा खाने का सही समय भोजन के बाद है, ताकि ब्लड शुगर अचानक ना बढ़े और पाचन सही रहे। भोजन से पहले मीठा खाने से शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है जिससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। सीमित मात्रा में और हेल्दी विकल्प चुनना सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह लें।

