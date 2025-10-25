हेल्थ टिप: भोजन से पहले या बाद में खाना चाहिए मीठा? सेहत पर पड़ता है बड़ा असर

हमारे भारतीय भोजन में मीठे का विशेष स्थान है- चाहे त्योहार हो, दावत हो या फिर रोज का खाना। बहुत से लोग खाने के बाद मिठाई खाना पसंद करते हैं, जबकि कुछ मानते हैं कि भोजन से पहले मीठा खाने से पाचन अच्छा होता है। लेकिन क्या सच में मीठा खाने का कोई सही समय होता है? एक्सपर्ट्स के अनुसार, मीठा सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि शरीर पर इसका असर ब्लड शुगर, इंसुलिन लेवल और पाचन तंत्र पर भी पड़ता है। इसलिए इसे कब और कैसे खाया जाए, यह जानना जरूरी है। गलत समय पर मिठाई या मीठे पदार्थों का सेवन करने से शुगर लेवल बढ़ सकता है, वजन में इजाफा हो सकता है और पाचन बिगड़ सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर मीठा खाने का सही समय कौन-सा है— भोजन से पहले या बाद में?