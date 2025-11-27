खांसी में अनानास: राहत देगा या बढ़ाएगा परेशानी? यहां लें पूरी जानकारी

सर्दियों में खांसी-जुकाम की समस्या आम हो जाती है और ऐसे में लोग अपनी डाइट को लेकर सबसे ज्यादा उलझन में रहते हैं, खासतौर पर खट्टे फलों को लेकर। पाइनएप्पल उन्हीं फलों में से एक है जिसे लेकर अक्सर सवाल उठता है कि क्या इसे खांसी में खाना सुरक्षित है या यह गले की समस्या को बढ़ा सकता है। पाइनएप्पल पोषक तत्वों, विटामिन C और ब्रोमेलिन नामक एंजाइम से भरपूर होता है जो शरीर की सूजन कम करने और इम्युनिटी को मजबूत करने में भूमिका निभाता है। हालांकि, इसके खट्टेपन और प्राकृतिक एसिडिटी को देखते हुए हर प्रकार की खांसी में इसका सेवन सही नहीं माना जाता। इसलिए खांसी के दौरान पाइनएप्पल खाना फायदेमंद है या नहीं- यह काफी हद तक आपकी खांसी की प्रकृति और शरीर की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है।