खांसी में अनानास: राहत देगा या बढ़ाएगा परेशानी? यहां लें पूरी जानकारी

खांसी में अनानास: राहत देगा या बढ़ाएगा परेशानी? यहां लें पूरी जानकारी

संक्षेप:

खांसी होने पर अक्सर लोग खट्टे फलों से दूरी बना लेते हैं लेकिन अनानास को लेकर काफी भ्रम रहता है कि क्या खांसी में इसे खाना सुरक्षित है? खांसी के दौरान पाइनएप्पल का सेवन आपके लिए फायदेमंद है या नहीं, यहां जानें।

Thu, 27 Nov 2025 04:11 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों में खांसी-जुकाम की समस्या आम हो जाती है और ऐसे में लोग अपनी डाइट को लेकर सबसे ज्यादा उलझन में रहते हैं, खासतौर पर खट्टे फलों को लेकर। पाइनएप्पल उन्हीं फलों में से एक है जिसे लेकर अक्सर सवाल उठता है कि क्या इसे खांसी में खाना सुरक्षित है या यह गले की समस्या को बढ़ा सकता है। पाइनएप्पल पोषक तत्वों, विटामिन C और ब्रोमेलिन नामक एंजाइम से भरपूर होता है जो शरीर की सूजन कम करने और इम्युनिटी को मजबूत करने में भूमिका निभाता है। हालांकि, इसके खट्टेपन और प्राकृतिक एसिडिटी को देखते हुए हर प्रकार की खांसी में इसका सेवन सही नहीं माना जाता। इसलिए खांसी के दौरान पाइनएप्पल खाना फायदेमंद है या नहीं- यह काफी हद तक आपकी खांसी की प्रकृति और शरीर की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है।

कब पाइनएप्पल खाना सुरक्षित और फायदेमंद है?

  • अगर आपको बलगम वाली खांसी है तो पाइनएप्पल कफ को पतला करने में मदद कर सकता है।
  • गले की सूजन या भारीपन होने पर इसका ब्रोमेलिन राहत दे सकता है।
  • हल्की वायरल खांसी की स्थिति में इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण राहत पहुंचा सकते हैं।
  • पाइनएप्पल को सुबह या दिन में कम मात्रा में लेना बेहतर होता है क्योंकि यह पाचन को भी सपोर्ट करता है।
  • गुनगुने पानी के साथ इसकी थोड़ी मात्रा लेना लाभ बढ़ा सकता है।

कब पाइनएप्पल खाने से बचना चाहिए?

हालांकि पाइनएप्पल फायदेमंद है लेकिन हर स्थिति में यह उपयुक्त नहीं होता। सूखी खांसी (Dry Cough) में इसकी अम्लता गले में जलन बढ़ा सकती है। जिन लोगों को खट्टे फलों पर एलर्जी या संवेदनशीलता है, उन्हें इससे दूरी रखनी चाहिए। बच्चों को एक बार में बड़ी मात्रा में अनानास देना एसिडिटी बढ़ा सकता है। साइनस संक्रमण की समस्या वाले कुछ लोगों को पाइनएप्पल से असहजता महसूस हो सकती है।

बेस्ट तरीका: कैसे खाएं पाइनएप्पल?

  • ताजा, पके हुए पाइनएप्पल के छोटे टुकड़े दिन में खाएं।
  • गुनगुने पानी या हल्के नमक के साथ लेना आराम देता है।
  • बाजार के पैक्ड जूस से बचें क्योंकि उसमें एसिडिटी और शुगर ज्यादा होती है।

