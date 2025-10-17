विंटर हेल्थ टिप्स: सर्दियों में शरीर को गर्म रखने वाले 7 नेचुरल मसाले
संक्षेप: सर्दियों में ठंडी हवाएं और कम तापमान शरीर को थका हुआ और कमजोर महसूस करा सकते हैं। ऐसे में कुछ मसालों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, ये गर्माहट प्रदान करते हैं।
सर्दियों का मौसम जहां ठंडी हवाओं और कम तापमान के लिए जाना जाता है, वहीं यह शरीर को ठंडा और कमजोरी महसूस कराने वाला भी हो सकता है। ऐसे में मजबूत इम्युनिटी होना बहुत जरूरी है और सही खान-पान से यह संभव है। इस मौसम में डाइट में कुछ खास मसालों (Spices) को शामिल करना शरीर को गर्म रखने और इम्युनिटी बढ़ाने का नेचुरल तरीका है। ये मसाले ना केवल शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं बल्कि इम्यून सिस्टम, पाचन और मेटाबॉलिज्म को भी मजबूत बनाते हैं। हर भारतीय रसोई में ये मसाले आसानी से मिल जाते हैं और कई स्वास्थ्य समस्याओं में भी सहायक होते हैं। यहां जानें इनके बारे में-
- अदरक (Ginger): अदरक ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है। यह सर्दी-जुकाम, गले की खराश और माइग्रेन में भी राहत देता है।
- लाल मिर्च (Red Chili): इसमें कैप्साइसिन होता है जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और शरीर में गर्मी पैदा करता है। इसके अलावा यह कैलोरी बर्न करने और ब्लड प्रेशर नियंत्रिण में भी कारगर है।
- दालचीनी (Cinnamon): दालचीनी शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है और सर्दियों में ब्लड शुगर लेवल बनाए रखने में मदद करती है। यह ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर शरीर को ठंड से बचाती है।
- हल्दी (Turmeric): हल्दी एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है। यह शरीर को गर्म रखने और इम्युनिटी बढ़ाने में सहायक है। जोड़ों के दर्द और सूजन में भी राहत देती है।
- लौंग (Cloves): लौंग ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के साथ-साथ सर्दी-जुकाम और गले की खराश में राहत देती है।
6. काली मिर्च (Black Pepper): यह मसाला पाचन में मदद करता है और शरीर में गर्मी बनाए रखता है। इसके अलावा सर्दी में बलगम कम करने भी कारगर है।
7. सौंफ (Fennel Seeds): सौंफ हजम करने में मदद करती है और हल्की गर्माहट देती है। इसे साबुत चबा सकते हैं या फिर दूध-चाय में डालकर भी ली जा सकती है।
