हेल्थ रिस्क: क्या आप भी दोबारा इस्तेमाल करते हैं बचा हुआ तेल? पहले जान लें ये जरूरी बात
Risks of Reused Cooking Oil: पकौड़े, पूड़ी या दूसरी तली हुई चीजें बनाने के बाद बचे तेल को कई लोग दोबारा यूज कर लेते हैं। लेकिन यह आदत धीरे-धीरे सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। इसलिए इसके बारे में सही जानकारी जरूरी है।
घर में जब भी कुछ तला जाता है, तो अक्सर कड़ाही में काफी तेल बच जाता है। ऐसे में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि तेल अभी साफ दिख रहा है, इसलिए इसे अगली बार फिर इस्तेमाल कर लिया जाए। पहली नजर में यह फैसला समझदारी भरा लग सकता है, क्योंकि इससे तेल बच जाता है और खर्च भी कम होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
हर बार गर्म होने पर तेल के अंदर कुछ ऐसे बदलाव होने लगते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते। यही बदलाव धीरे-धीरे खाने की क्वालिटी और शरीर दोनों पर असर डाल सकते हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि एक ही तेल को बार-बार गर्म करने से आखिर क्या हो सकता है।
- तेल दिखता ठीक है, लेकिन अंदर से बदल चुका होता है!
कई बार तेल का रंग ज्यादा नहीं बदलता, इसलिए लगता है कि यह अभी भी इस्तेमाल करने लायक है। लेकिन जब तेल को तेज आंच पर गर्म किया जाता है, तो उसकी बनावट में बदलाव आने लगते हैं। यही वजह है कि बाहर से सामान्य दिखने वाला तेल अंदर से पहले जैसा नहीं रह जाता।
- स्वाद भी बदल सकता है!
अगर आपने कभी पुराने तेल में बनी चीज खाई हो, तो शायद हल्का अलग स्वाद महसूस किया होगा। बार-बार गर्म किया गया तेल खाने के असली स्वाद को दबा सकता है। कई बार खाना ज्यादा भारी या अजीब स्वाद वाला भी लग सकता है।
- पेट से जुड़ी परेशानी बढ़ सकती है!
पुराने तेल में बनी चीजें कुछ लोगों के लिए पचाना मुश्किल हो सकती हैं। इसके बाद पेट भारी लगना, गैस बनना या असहज महसूस होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खासकर अगर तेल कई बार इस्तेमाल किया गया हो।
- दिल की सेहत पर भी पड़ सकता है असर!
बार-बार गर्म किए गए तेल में ऐसे तत्व बनने लगते हैं जो शरीर के लिए अच्छे नहीं माने जाते। लंबे समय तक ऐसे तेल में बना खाना खाने से हार्ट हेल्थ और ब्लड वैसल्स पर नेगेटिव असर पड़ सकता है।
कैसे पहचानें कि तेल दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए?
- तेल से तेज गंध आने लगे: अगर तेल से सामान्य से अलग या जली हुई गंध आने लगे, तो उसे दोबारा इस्तेमाल करने से बचें।
- रंग बहुत गहरा हो जाए: तेल का रंग जरूरत से ज्यादा गहरा हो जाए, तो यह संकेत हो सकता है कि वह पहले जैसा नहीं रहा।
- धुआं जल्दी निकलने लगे: अगर तेल हल्का गर्म होते ही धुआं छोड़ने लगे, तो यह इस्तेमाल के लिए सही नहीं माना जाता।
- तेल बहुत गाढ़ा लगने लगे: पुराना तेल कई बार पहले से ज्यादा चिपचिपा या गाढ़ा महसूस हो सकता है।
अगर तेल बच जाए तो क्या करें?
हर बार पूरा तेल फेंकना जरूरी नहीं होता, लेकिन उसे बार-बार गर्म करना भी सही नहीं है।अगर तेल सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ है और बहुत ज्यादा नहीं जला है, तो उसे छानकर सीमित मात्रा में किसी दूसरे पकवान या सब्जी बनाने में यूज कर सकते हैं। लेकिन बार-बार तलने के लिए उसी तेल का उपयोग करने से बचना चाहिए।
नोट: अगली बार जब कड़ाही में तेल बच जाए, तो सिर्फ उसकी मात्रा नहीं, उसकी क्वालिटी के बारे में भी जरूर सोचें। यही छोटी सावधानी आपकी और परिवार की सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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