Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हेल्थ रिस्क: क्या आप भी दोबारा इस्तेमाल करते हैं बचा हुआ तेल? पहले जान लें ये जरूरी बात

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share

Risks of Reused Cooking Oil: पकौड़े, पूड़ी या दूसरी तली हुई चीजें बनाने के बाद बचे तेल को कई लोग दोबारा यूज कर लेते हैं। लेकिन यह आदत धीरे-धीरे सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। इसलिए इसके बारे में सही जानकारी जरूरी है।

हेल्थ रिस्क: क्या आप भी दोबारा इस्तेमाल करते हैं बचा हुआ तेल? पहले जान लें ये जरूरी बात

घर में जब भी कुछ तला जाता है, तो अक्सर कड़ाही में काफी तेल बच जाता है। ऐसे में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि तेल अभी साफ दिख रहा है, इसलिए इसे अगली बार फिर इस्तेमाल कर लिया जाए। पहली नजर में यह फैसला समझदारी भरा लग सकता है, क्योंकि इससे तेल बच जाता है और खर्च भी कम होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।

हर बार गर्म होने पर तेल के अंदर कुछ ऐसे बदलाव होने लगते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते। यही बदलाव धीरे-धीरे खाने की क्वालिटी और शरीर दोनों पर असर डाल सकते हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि एक ही तेल को बार-बार गर्म करने से आखिर क्या हो सकता है।

  • तेल दिखता ठीक है, लेकिन अंदर से बदल चुका होता है!

कई बार तेल का रंग ज्यादा नहीं बदलता, इसलिए लगता है कि यह अभी भी इस्तेमाल करने लायक है। लेकिन जब तेल को तेज आंच पर गर्म किया जाता है, तो उसकी बनावट में बदलाव आने लगते हैं। यही वजह है कि बाहर से सामान्य दिखने वाला तेल अंदर से पहले जैसा नहीं रह जाता।

ये भी पढ़ें:भीषण गर्मी में हार्ट अटैक से रहें सावधान! कार्डियोलॉजिस्ट से जानें लक्षण और बचाव
  • स्वाद भी बदल सकता है!

अगर आपने कभी पुराने तेल में बनी चीज खाई हो, तो शायद हल्का अलग स्वाद महसूस किया होगा। बार-बार गर्म किया गया तेल खाने के असली स्वाद को दबा सकता है। कई बार खाना ज्यादा भारी या अजीब स्वाद वाला भी लग सकता है।

  • पेट से जुड़ी परेशानी बढ़ सकती है!

पुराने तेल में बनी चीजें कुछ लोगों के लिए पचाना मुश्किल हो सकती हैं। इसके बाद पेट भारी लगना, गैस बनना या असहज महसूस होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खासकर अगर तेल कई बार इस्तेमाल किया गया हो।

  • दिल की सेहत पर भी पड़ सकता है असर!

बार-बार गर्म किए गए तेल में ऐसे तत्व बनने लगते हैं जो शरीर के लिए अच्छे नहीं माने जाते। लंबे समय तक ऐसे तेल में बना खाना खाने से हार्ट हेल्थ और ब्लड वैसल्स पर नेगेटिव असर पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें:90% लोग दही खाते हुए करते हैं ये 4 गलतियां, डॉक्टर ने बताया क्या है सही तरीका

कैसे पहचानें कि तेल दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए?

  1. तेल से तेज गंध आने लगे: अगर तेल से सामान्य से अलग या जली हुई गंध आने लगे, तो उसे दोबारा इस्तेमाल करने से बचें।
  2. रंग बहुत गहरा हो जाए: तेल का रंग जरूरत से ज्यादा गहरा हो जाए, तो यह संकेत हो सकता है कि वह पहले जैसा नहीं रहा।
  3. धुआं जल्दी निकलने लगे: अगर तेल हल्का गर्म होते ही धुआं छोड़ने लगे, तो यह इस्तेमाल के लिए सही नहीं माना जाता।
  4. तेल बहुत गाढ़ा लगने लगे: पुराना तेल कई बार पहले से ज्यादा चिपचिपा या गाढ़ा महसूस हो सकता है।

अगर तेल बच जाए तो क्या करें?

हर बार पूरा तेल फेंकना जरूरी नहीं होता, लेकिन उसे बार-बार गर्म करना भी सही नहीं है।अगर तेल सिर्फ एक बार इस्तेमाल हुआ है और बहुत ज्यादा नहीं जला है, तो उसे छानकर सीमित मात्रा में किसी दूसरे पकवान या सब्जी बनाने में यूज कर सकते हैं। लेकिन बार-बार तलने के लिए उसी तेल का उपयोग करने से बचना चाहिए।

ये भी पढ़ें:इमली के बीज भी होते हैं सेहत के लिए फायदेमंद, ये 7 फायदे जानकर कभी नहीं फेकेंगे

नोट: अगली बार जब कड़ाही में तेल बच जाए, तो सिर्फ उसकी मात्रा नहीं, उसकी क्वालिटी के बारे में भी जरूर सोचें। यही छोटी सावधानी आपकी और परिवार की सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह लें।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
Health Tips Healthy Eating Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।