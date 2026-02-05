कॉफी से पेट साफ होना राहत नहीं, बल्कि खतरे का संकेत है! हेल्थ कोच ने बताया
अगर आपको सुबह शौच के लिए कॉफी या चाय पर निर्भर रहना पड़ता है, तो यह क्रॉनिक कब्ज का संकेत हो सकता है। हेल्थ कोच मंकिरत कौर बता रही हैं इससे जुड़ी सच्चाई और सही समाधान।
कई लोग अपने दिन की शुरुआत एक कप चाय या कॉफी से करते हैं, लेकिन अगर बिना कॉफी पिए आपका पेट साफ ही नहीं होता, तो यह एक गंभीर संकेत हो सकता है। सर्टिफाइड हेल्थ कोच मंकिरत कौर के अनुसार, शौच के लिए कॉफी या चाय पर निर्भर रहना अक्सर क्रॉनिक कब्ज की ओर इशारा करता है, जिसे लोग आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं।
क्यों बन जाती है कॉफी पर निर्भरता?
कॉफी में मौजूद कैफीन एक तरह का ऑस्मोटिक लैक्सेटिव की तरह काम करता है, जो आंतों में पानी खींचकर अस्थायी रूप से मल त्याग को आसान बनाता है। लेकिन यह राहत केवल कुछ समय के लिए होती है। लंबे समय तक ऐसा करने से आंतों की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और शरीर अपने नेचुरल सिग्नल्स को पहचानना बंद कर देता है।
सुबह खाली पेट कॉफी पीना क्यों हो सकता है नुकसानदायक?
रातभर बिना पानी पिए रहने के बाद सुबह सीधे कॉफी पीना शरीर में डिहाइड्रेशन को बढ़ा सकता है। मंकिरत कौर बताती हैं कि कॉफी आंतों में पानी खींचती है, लेकिन इससे शरीर के दूसरे हिस्सों में पानी की कमी हो जाती है। इसका परिणाम होता है – सूखा और सख्त मल, जो कब्ज को और बिगाड़ देता है।
अगर कोई व्यक्ति अचानक कॉफी पीना बंद कर दे, तो कई बार शौच पूरी तरह रुक जाता है या बेहद मुश्किल हो जाता है। यही संकेत है कि आंतें अब कॉफी पर निर्भर हो चुकी हैं। इसके अलावा, जिन लोगों को गैस्ट्राइटिस या पेट के अल्सर की समस्या है, उनके लिए सुबह की कॉफी खासतौर पर नुकसानदायक हो सकती है।
कब्ज से राहत पाने के सही तरीके
हेल्थ कोच के अनुसार, कब्ज का स्थायी समाधान कॉफी या चाय नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल सुधार है।
1. फाइबर बढ़ाएं: अपने आहार में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दालें शामिल करें। रोजाना 25–30 ग्राम फाइबर लेने की कोशिश करें।
2. पर्याप्त पानी पिएं: दिनभर में कम से कम 8 गिलास पानी जरूर पिएं। सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना आंतों को एक्टिव करता है।
3. शरीर के संकेतों को समझें: शौच की इच्छा को दबाने की आदत छोड़ें और रोज एक निश्चित समय पर टॉयलेट जाने की कोशिश करें।
अस्थायी राहत नहीं, स्थायी समाधान जरूरी
कॉफी और चाय भले ही तुरंत राहत दें, लेकिन ये कब्ज की जड़ नहीं सुलझातीं। लंबे समय के लिए गट हेल्थ सुधारने के लिए सही खान-पान, हाइड्रेशन और दिनचर्या को प्राथमिकता देना जरूरी है।
हेल्थ नोट: अगर आप भी बिना कॉफी के पेट साफ नहीं कर पाते, तो इसे चेतावनी समझें और आज से ही बदलाव की शुरुआत करें। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।